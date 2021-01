Пять качеств, которые объединяют миллионеров

Автор книги Everyday Millionaires: How Ordinary People Built Extraordinary Wealth — and How You Can Too («Ежедневный миллионер: как обычные люди создавали невероятное богатство — и как вы тоже можете это сделать») Крис Хоган семь месяцев изучал 10 тысяч американских миллионеров — то есть тех, чей капитал составляет по крайней мере $1 млн.

«Когда вы видите эти пять качеств, которые проявляются в полной мере, то понимаете, как на самом деле выглядит финансовая независимость, и какой она могла бы быть в вашем случае», — пишет он.

Они берут на себя персональную ответственность

Хоган пишет: «Они знают, что успех зависит только от них самих, и берут его в свои руки».

Типичный пример — Майк и Стефани, два миллионера, у которых писатель брал интервью. Они копили деньги, избегали долгов, сотрудничали с профессиональным инвестором, работали над собой и своим заработком. Сейчас они на пенсии, и их чистый капитал составляет $2,6 млн.

Большинство участников исследования Хогана считали себя оптимистами и были готовы к трудностям ради новых результатов. Более 90% готовы быстро признать свою неправоту и активно собирали обратную связь у других.

«[Миллионеры] не рассчитывают, что кто-то другой сделает их богатыми, и не винят окружающих в своих неудачах», — отмечает Хоган.

Они концентрируются на том, что могут контролировать, и выстраивают свои ежедневные привычки в соответствии с выбранными целями», — пишет Хоган.

Они осознанно принимают решения

Многие состоятельные люди бережливы. Более половины участников опроса Хогана считают: основная причина, из-за которой трудно стать миллионером, — отсутствие финансовой дисциплины.

«Миллионеры не случайно тратят на жизнь меньше, чем зарабатывают, — пишет Хоган. — Это делается специально, потому что у них есть план. Они сами принимают решения. Зачастую жить без бюджета — путь к неудаче».

Этот результат совпадает с выводами Сары Стенли Фоллоу, которая также изучала миллионеров. Участники ее исследования также отмечали, что сдержанность в расходах дает финансовую свободу.

Томас С. Корли в работе «Привычки богатых людей» пишет, что если тратить на жизнь 80% дохода или меньше, то оставшиеся средства можно использовать для накопления сбережений.

Они ставят цели

«Они думают наперед и отказываются плыть по течению», — отмечает Хоган.

92% миллионеров, участвовавших в опросе Хогана, разрабатывают долгосрочный финансовый план, а 97% практически всегда достигают поставленных целей.

Один из пунктов их долгосрочного плана — финансовая независимость, которая «помогает избегать отвлечений и "синдрома блестящего объекта", от которого страдает большинство людей. Миллионеры не задумываются о том, что сделает их счастливее сегодня, они сконцентрированы на долгосрочном плане», — пишет Хоган.

Например, Дж. П. Ливингстон вышла на пенсию в 28 лет, скопив более $2 млн. Она жила очень экономно и откладывала 70% средств, которые получала на руки, — 40% на инвестиции, а 60% — на сбережения. Несмотря на то, что каждый год ее доход повышался, она не меняла свой образ жизни. Она придерживалась долгосрочного плана и откладывала еще больше денег.

Они упорно работают

«Они делают то, что нужно, даже когда это непросто», — пишет Хоган.

93% опрошенных заработали свое состояние благодаря упорному труду, а не высокой зарплате.

«Миллионеры постоянно работают, чтобы улучшить свое положение. Они не останавливаются на том, что имеют и кем являются сегодня. Вместо этого они работают над своим образованием и навыками, чтобы завтра достичь большего», — отмечает он.

При этом богатые люди часто выбирают дело, которое им нравится. Как говорит миллионер Стив Сиболд, заниматься любимой работой и получать за это деньги — хорошая стратегия.

Они придерживаются долгосрочного плана

Именно постоянные усилия помогают стать миллионером.

Хоган пишет: «Можно брать на себя ответственность, быть замотивированным, ставить цели и упорно работать. Но если не повторять эти шаги год за годом, десятилетие за десятилетием, то можно никогда не достичь желаемого».

Накопить состояние — это долгосрочный план, и если его придерживаться, то на пенсию можно уйти миллионером.

Как отмечает Хоган,для этого нужны две вещи: терпение, чтобы придерживаться цели, и желание искать способы ее достичь.

