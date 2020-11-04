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Истории

Четыре лайфхака для уверенного выступления на публике

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор

Дарья Сидорова

Коммуникативные навыки играют важную роль в современном обществе. Они помогают питчить идеи, приобретать сторонников и добиваться результата. Эти четыре простых способа помогут стать отличным собеседником и убедительным оратором.

Четыре лайфхака для уверенного выступления на публике

Записывайте мысли и идеи

Есть распространенное мнение, что хороший собеседник должен быть харизматичным. Но это не так. Многие великие ораторы стеснительны и сдержанны. Однако у всех них есть одна черта — умение говорить просто на сложные темы.

Чтобы развить этот навык, стоит регулярно записывать и анализировать собственные мысли и идеи. Для этого можно использовать несколько упражнений:

  • вспомните разговор, в котором вы проявили свои коммуникативные навыки не так хорошо, как хотелось бы. Запишите, что стоило сказать в той ситуации;
  • найдите 20 наиболее распространенных вопросов на собеседованиях в отрасли, в которой вы работаете, и запишите ответы на них. Это упражнение упростит прохождение собеседований в дальнейшем и поможет лучше выражать мысли в повседневных разговорах;
  • напишите краткую презентацию бизнес-идеи. Постарайтесь сделать ее как можно более интересной и убедительной;
  • уделяйте по 10 минут ежедневно для записи чувств и анализа причин, по которым они возникают.

Эти упражнения помогут более ясно выражать мысли и идеи.

Анализируйте публичные выступления ораторов

Развивать коммуникативные навыки также помогает просмотр и анализ публичных выступлений. Обращать внимание на содержание речей и подачу материала.

Вступление

  • Какие слова первыми прозвучали из уст оратора? Скорее всего, при написании речи больше всего он размышлял именно над вступительной фразой.
  • С чего начинается выступление: с интересной истории, спорной статистики, цитаты или интригующего вопроса?
  • Что именно во вступлении зацепило вас больше всего и заставило смотреть дальше — харизма оратора или тема его речи?

Содержание

  • Как оратор перешел от вступления к основному содержанию?
  • Какие слова или фразы он использовал для перехода к новой мысли?
  • Использовал ли оратор метафоры, аналогии или короткие истории, чтобы аудитории было легче воспринимать сложные идеи?
  • Как оратор исправлял ошибки в речи? Останавливался ли он на этом моменте или продолжал говорить?
  • Как часто он делал паузу и почему, по вашему мнению, он выбрал именно эти моменты?

Заключение

  • Как оратор завершил выступление? Просто суммировал темы, выделив их основные моменты, или связал их с историей, рассказанной во вступлении?
  • Если оратор закончил призывом к действию, вдохновил ли он вас последовать его идеям?

Язык тела и невербальная коммуникация

  • Поддерживал ли оратор зрительный контакт с аудиторией? Если да, то как часто его взгляд переходил от одного зрителя к другому?
  • Как жестикулировал оратор? Как правило, лучшие ораторы делают акцент на открытых ладонях, тем самым приветствуя зрителей.
  • Как язык тела, интонация и мимика оратора менялись, когда он переходил к главной мысли?

Может показаться, что запомнить все эти вопросы будет трудно, однако для начала достаточно просто ознакомиться с ними. Со временем вы начнете улавливать все нюансы эффективного публичного выступления и поймете, в чем секрет увлекательного рассказа.

Изучайте поведение интервьюеров

При прослушивании подкастов многие обращают внимание только на гостей. Однако именно ведущий может научить искусству общения. 

На что можно обратить внимание: 

  • Начинает ли ведущий разговор сразу с просьбы рассказать о себе или же использует такие фразы, как «Я однажды прочитал, что вы» или «Мне хотелось бы узнать».
  • Когда собеседник заканчивает отвечать на вопрос, переходит ли ведущий сразу к следующему? Или же он продолжает тему, рассказывая свои истории и задавая дополнительные вопросы?
  • Какой язык тела и фразы использует ведущий, чтобы побудить собеседника рассказать больше?
  • Когда дело доходит до обсуждения спорных вопросов, как он отстаивает свою позицию?

Проанализируйте, какие вопросы задает ведущий и как он поддерживает ход разговора. Ключ к эффективному общению — уметь слушать и задавать вопросы так, чтобы собеседник чувствовал, что его слышат и понимают.

Учитесь у лучших

Скорее всего, в вашем окружении есть приятные и интересные собеседники. Для развития коммуникативных навыков будет полезно понаблюдать за ними.

  • Какой язык тела использует собеседник при обращении к вам: устанавливает он зрительный контакт, кивает головой или улыбается в качестве приветствия?
  • С какой фразы он начинает разговор? «Рад встрече» или «Сегодня ты отлично выглядишь» — отличные фразы для начала разговора.
  • Переходит ли собеседник сразу к интересующему его вопросы или использует смягчающие фразы вроде «Учитывая ваш опыт в этой сфере, хотелось бы узнать ваше мнение по этому вопросу».
  • Как много он говорит и как много слушает? Какие невербальные знаки он использует, чтобы дать вам понять, что слушает вас?
  • Как он ведет себя в стрессовых ситуациях? Повышает ли голос и переходит сразу к делу или дает возможность высказаться другим?
  • Каким образом он сообщает плохие новости?
  • Как он ведет себя, когда куда-то торопится? Какие фразы он использует, чтобы вежливо извиниться за невозможность поговорить?

Помимо сильных сторон интересных собеседников, также стоит уделить внимание ошибкам и их исправлению. Чтобы стать хорошим оратором, нужно исключить ошибки, которые допускают другие люди.

Источник.

Фото на обложке: Nattanan Zia / Shutterstock

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