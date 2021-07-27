Безопасность компании: как учесть риски и адаптироваться к изменениям

В последнее время бизнес стал уделять все больше внимания безопасности информационной — иногда кажется, будто других проблем сегодня не существует. Но это не так, традиционные угрозы никуда не исчезли. Вместе с экспертами Группы компаний «Император» , более 25 лет работающей на рынке безопасности, рассказываем, как встретить их во всеоружии.

Когда пора меняться?

Система безопасности, как любая инфраструктура, требует изменения и обновления. Задуматься о них следует в следующих случаях:

вы обнаружили (самостоятельно или с помощью сотрудников), что ваша текущая система безопасности не справляется с существующими угрозами: например, воровством товара или денежных средств;

вы подозреваете, что появились проблемы, но пока наблюдаете только косвенные их признаки;

в вашем бизнесе происходят существенные изменения: вы открываете новые торговые точки, недавно купили (или арендовали) складское помещение или открыли собственное производство.

Все это — повод пересмотреть устройство вашей нынешней системы безопасности.

Дмитрий Логинов

Фото: предоставлено компанией

Заключив один раз договор с поставщиком услуг, не стоит почивать на лаврах — на его работу стоит обращать внимание, чтобы не пропустить «тревожных звоночков», которые говорят о проблемах у подрядчика Дмитрий Логинов, директор по продажам ГК «Император»

Что именно нужно менять?

Итак, вы решили, что вашу систему безопасности необходимо улучшить. На что обратить внимание в первую очередь? Для каждой отрасли характерны свои уязвимости, и каждая компания имеет свои особенности.

«В сфере безопасности нет решений, которые работают безоговорочно для всех. Есть набор различных вариантов, сочетаний технологий и физической охраны, которыми можно воспользоваться. Именно поэтому сначала мы рекомендуем провести первичный анализ безопасности, после которого можно будет говорить об улучшении системы в целом», — объясняет Сергей Малютенков, генеральный директор «Император Техно»

Ритейл

Основная беда современного ритейла — кражи. По приблизительным оценкам, из-за них магазины теряют около 1 млрд рублей в год. Изобретательность некоторых правонарушителей поражает: так, в январе 2020 года в Курской области задержали женщину, которая за раз вынесла из магазина колбасы более, чем на 9 тысяч рублей — в пришитом под юбкой мешке.

На воровство со стороны покупателей приходится значительная часть магазинных краж, но больший ущерб наносит воровство сотрудников.

Они гораздо лучше знают и ассортимент, и устройство магазина — и потенциально имеют больше возможностей присвоить дорогостоящий товар и не попасться. Другой способ — махинации с кассовыми аппаратами: многократное пробитие одной позиции, оформление возврата (после которого товар не возвращается), пробитие акционного товара по полной стоимости и так далее.

Инфографика предоставлена компанией

Решать проблему следует комплексно. Некоторые системы безопасности уже умеют находить нестандартное поведение и оповещать о нем оператора или охрану. С недобросовестными кассирами помогают справиться технические решения. Например, одно из подразделений ГК «Император», «Аналитика Плюс», разработало систему контроля кассовых операций — она позволяет анализировать события на кассе и фиксировать нарушения.

Одна из наших классических услуг — контроль кассовых операций. Он интегрирует все действия, которые совершаются на кассовом аппарате и видео самого кассира и покупателя. За происходящим наблюдают наши аналитики — специалисты с большим опытом в ритейле, которые сталкивались с воровством в магазинах не раз. Они находят нарушения и комбинации подозрительных действий кассира. Каждую новую найденную комбинацию мы оцифровываем в алгоритм — и о ней становится известно всем нашим специалистам. По итогу мы предоставляем нашим клиентам полный отчет о хищениях и нарушениях на кассе — так они знают о них и могут искать способы борьбы Сергей Малютенков, генеральный директор «Император Техно»

HoReCa

Если в ритейле воровством занимаются и персонал, и посетители, то в HoReCa основной процент воровства приходится на сотрудников.

Способов множество, самый простой — просто не пробивать заказ. Причем сделать это можно даже в том случае, если оплата идет картой.

Одни сотрудники просят перевести деньги на собственную карточку, надеясь, что посетитель не заметит подвоха.

Другие подходят к делу основательно: регистрируются как ИП и приносят для оплаты собственный платежный терминал. Если терминал и касса работают отдельно, то кассир снимает безналичную оплату с терминала, но не проводит ее по кассе. Когда следующий посетитель оплачивает заказ наличными, бармен пробивает через кассу предыдущий заказ, оплаченный картой, а наличные забирает себе.

Сократить объем краж среди сотрудников помогают контроль кассовых операций и удаленный видеомониторинг.

Сергей Малютенков

Фото предоставлено компанией

В барах воруют не меньше, чем из супермаркетов. Если бармен знает, что делать, то за месяц он может забирать у заведения приличный процент Сергей Малютенков, генеральный директор «Император Техно»

Другой источник неприятностей в отрасли — посетители. Не всегда можно определить, будет ли гость доставлять неприятности другим: одни ведут себя громко, но оказываются безобидными, в то время как тихий с виду человек может доставить больше проблем. Поможет обученный персонал, который хорошо знает поведение различного типа посетителей и заранее «вычисляет» тех гостей, от которых стоит ждать потенциальных проблем.

Логистика

Подавляющее большинство краж со складов осуществляется изнутри, то есть сотрудниками. Это могут быть как те, кто попросту выносит на себе ценные товары, так и более сложные схемы, которые часто требуют участия сразу нескольких человек и махинаций с WMS (warehouse management system).

Сговорившись, сотрудники могут вывозить больше товара, чем необходимо (при этом контроллер «не замечает» излишка, а экспедитор принимает товар по правильному счёту и вывозит «лишнее»), менять штрих-коды и «рисовать» несуществующие накладные.

Инфографика предоставлена компанией

«Как и в случае с контролем кассовых операций, мы можем соединить систему наблюдения с WMS — и отслеживать действия сотрудников склада. Если, например, в магазине жалуются на недостаточное количество товара, приехавшее с распределительного центра — мы всегда сможем проверить и сразу сказать, действительно ли недостача произошла на складе — или что-то не так в самом магазине. Для этого мы используем собственное ПО, которое позволяет нам оцифровывать и интегрировать алгоритмы и сценарии», — объясняет Сергей Малютенков.

Промышленность

Как и в логистике, основной источник потерь и хищений на промышленных предприятиях — сотрудники. Часто украденное пытаются спрятать в мусоре, чтобы затем забрать ценный товар из контейнера для отходов.

Но и с первыми, и со вторыми справиться относительно просто: усилив досмотр на выходе и поставив металлоискатель.

От попыток вынести украденное в мусоре помогает прессование отходов. Совсем другое дело — операции, в которых участвуют несколько человек. В этом случае счет может идти на миллионы, что при кражах в одиночку случается редко. Так, в мае 2021 года в Самаре с завода АвтоВАЗ попытались вывезти 301 кг олова и почти 4 тонны меди общей стоимостью примерно в 3,7 млн рублей, спрятав их под отработанным кирпичом. Помогла именно бдительность охраны, попросившей выгрузить содержимое кузова.

Но полагаться можно не только на охрану физическую. Часто на помощь может прийти техника. «Мы заметили, что часто компания закупает системы наблюдения, причем нередко дорогие — но потом они, по сути, почти никак не используются», — объясняет Сергей Малютенков. «Чтобы решить эту проблему, мы предлагаем сразу два решения: это удаленный мониторинг и облачный чек-лист. Это список задач по каждому блоку, который адаптируется под клиента. И этот чек-лист кардинально меняет работу обычного оператора: он активно ищет нарушения, добавляет фотографии, видео- и аудиокомментарии, сообщает о них ответственным. То есть нарушения не только фиксируются, они еще и оперативно устраняются — проигнорировать их невозможно».

Как правильно выбрать подрядчика по безопасности?

Эксперты ГК Император дают следующие советы:

Обратите внимание на срок существования и портфолио. На рынке сегодня порядка 20 тысяч охранных предприятий — как отмечают эксперты ГК Император, конкуренция в этой сфере очень высокая. Если предприятие смогло просуществовать долгое время, это уже может говорить о его опыте и добросовестности.

Как отбъясняет Дмитрий Логинов, «косвенный признак хорошей компании — срок ее существования. Российский рынок охраны существует уже 29 лет. Поэтому, если вы видите, что компания была основана в 90-е годы и до сих пор существует, это неплохой сигнал».

Проверьте, соблюдает ли подрядчик все нормы трудового и налогового кодекса. Часть предпочитает работать в «серую» и придумывает разные способы сократить объем налоговых выплат. Но это чревато последствиями как для предприятия, так и клиентов.

Инфографика предоставлена компанией

«Честные отношения с государством, в особенности, уплата налогов — это очень важный аспект, которому стоит уделить внимание. Если ваш подрядчик прибегает к ухищрениям, чтобы "оптимизировать" налоги, стоит задуматься — а надо ли с ним сотрудничать. Существуют риски того, что деятельность такой компании будет приостановлена и вы, оставшись без охраны, будете вынуждены срочно подбирать альтернативного поставщика услуг. А долги и неуплаченные налоги могут перейти и заказчику», — Дмитрий Логинов, директор по продажам ГК "Император"

Будьте осторожны с отзывами бывших сотрудников в соцсетях: они могут быть ложными, написанными конкурентами, или оставленными под влиянием эмоций и необъективными. Куда более важный показатель в данном случае — наличие судебных исков (например, за систематическую невыплату заработной платы). Если таких дел несколько — это повод серьезно задуматься. Другой показатель — то, как представители компании отвечают в соцсетях на претензии, пусть и необоснованные. Хамство и грубость — всегда плохой признак.

«Всегда можно сказать, что уволенные сотрудники не будут оставлять объективный отзыв. Но не обязательно верить им на слово: можно зайти на сайт арбитражных судов или прокуратуры и поискать там подтверждение своим опасением. Судебные процессы или проверки по коллективному обращению должны насторожить вас», — Дмитрий Логинов, директор по продажам ГК "Император".

Стоит настороженно относиться к отзывам от клиентов или бывших клиентов: они не всегда могут объективно оценить подрядчика. Но пообщаться с коллегами по цеху все же стоит. Получать фидбек надо как от руководства (оно знает как сильные, так и слабые места подрядчика), так и от тех, кто занят на охраняемых объектах, потому что именно они взаимодействуют с подрядчиком.

Мне кажется, что честность — это главный показатель хорошей компании. Ни у кого дела не идут всегда гладко. И если подрядчик вовремя оповещает клиента о своих проблемах, не преуменьшает их объем, не пытается спрятать — это очень важно. Такой компании точно следует доверять Сергей Малютенков, генеральный директор «Император Техно»

Если говорить об отзывах клиентов и партнеров, то я бы обращал внимание на то, насколько быстро подрядчик выходит на обратную связь, как быстро реагирует на жалобы и замечания. Мы не экономим на менеджерах среднего звена — а именно они отвечают за объекты, и всегда готовы решить поставленную задачу. Круглосуточно. Партнеры это очень ценят Дмитрий Логинов, директор по продажам ГК «Император»

Сотрудники — главный актив любого бизнеса. Если компания вкладывается в обучение персонала, помогает сотрудникам улучшать квалификацию — это всегда хороший знак.

Другой важный признак — партнерство с производителями и поставщиками оборудования. Как правило, у многих производителей есть собственные программы партнерства. Их участники не только получают преференции при закупках, но и проходят специальные образовательные программы для сотрудников. Доверие со стороны производителя — хорошая основа для доверия со стороны клиента.

Инфографика предоставлена компанией

Какую бы проблему вы не хотели решить, важно помнить, что грамотно выстроенная система безопасности, правильно подобранный подрядчик с проверенной временем репутацией, а также сбалансированное сочетание технической и физической охраны позволяют снизить риски потерь.

Снизить риски