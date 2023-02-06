Эта технология позволит управлять роботизированной рукой силой разума

Существует уже несколько подходов, которые позволяют взаимодействовать с техникой при помощи мозга. Однако все они требуют хирургического вмешательства, как, например, нейрокомпьютерный интерфейс, подобный тому, что разрабатывает Neuralink Илона Маска. Сейчас исследователи предложили новое решение — управлять «третьей рукой» или даже экзоскелетом, используя частоты нейронных сигналов.

Статья об исследовании опубликована в журнале IEEE Spectrum.

Один из перспективных подходов, который позволит контролировать устройства разумом, заключается в установке мозгового имплантата или нейрокомпьютерного интерфейса (НКИ). Но, как пишут исследователи, это неидеальный вариант: НКИ требует хирургического вмешательства и не столь эффективен за пределами лаборатории.

Другой многообещающий прорыв в этой области основан на электромиографии (ЭМГ) — методе, позволяющем определять электрические сигналы, которые посылают сотни нейронов спинного мозга и получают скелетные мышцы. Чтобы преобразовать эти сигналы, исследователи создали тренировочный модуль.

Он получает сигналы ЭМГ от человека, которые выполняет упражнения, вызывающие небольшие сокращения мышц.

После он определяет, из каких импульсов двигательных нейронов (нервных клеток, которые передают сигналы, побуждающие мышцы двигаться) состоят сигналы ЭМГ.

Затем он анализирует взаимосвязь между импульсами двигательных нейронов и сигналами ЭМГ, переводя ее в математическую форму.

Теперь модуль «знает», как считывать активность двигательных нейронов из новых сигналов ЭМГ, поступающих от того же человека. Он делает это в режиме реального времени, всего за несколько миллисекунд, что дает возможность контролировать робоконечность с помощью разума.

Фото в тексте: М. Брекляйн и др., Journal of Neural Engineering

Тем не менее это не означает, что мышцы больше не участвуют в процессе. Однако вскоре исследователи обнаружили, что более высокие частоты в двигательных нейронах, похоже, практически не используются. Оказалось, что за управление мышцами отвечают лишь более низкие частоты.

Поэтому в следующем эксперименте ученые разместили электроды на передней большеберцовой мышце голени человека, отвечающей за сокращение мышц стопы. Участников снова попросили выполнить упражнения. Затем исследователи разделили обнаруженные частоты на низкий и высокий диапазоны и сделали так, чтобы каждый из них отвечал за горизонтальное и вертикальное движения курсора.

Хотя участники точно не знали, как перемещать курсор по экрану в нужном направлении, они, по словам исследователей, «удивительно» быстро в этом разобрались.

«Мы были удивлены и взволнованы тем, как легко они сделали этот первый большой шаг к тому, чтобы найти канал нейронного управления, независимый от естественной двигательной активности», — сообщила команда.

Тем не менее предстоит еще много работы. Во-первых, движения курсора были не очень точными, поэтому будет непросто применить этот метод к более сложным роботизированным конечностям. К тому же неизвестно, способен ли наш мозг привыкнуть к такой технологии.

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Фото на обложке: Denis---S / Shutterstock