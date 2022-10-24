Закон Конвея: как структура компании влияет на продукт

Этот принцип кажется очевидным, но может быть реализован совершенно по-разному. Рассмотрим его на примере Apple и GitHub.

В 1967 году информатик Мелвин Конвей пришел к выводу, что организационная структура команд напрямую связана с тем, как устроены ее продукты. Если два отдела разработчиков не общаются, то интегрировать их программы будет непросто. С другой стороны, если они взаимодействуют часто и открыто, шансы на бесперебойную работу намного выше.

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Команды в Apple устроены по принципу унитарной организационной формы. Основная идея, которая основывается на законе Конвея, заключается в том, что компания должна быть организована вокруг функциональных знаний, а не продуктов.

Это означает, что вместо специализированных команд для iPhone, Mac или iPad у Apple есть команды, которые работают над дизайном, команды, которые работают над разработкой, команды, которые работают над маркетингом, и так далее.

Такая структура способствует координации и помогает Apple обеспечивать единство интерфейса для всех продуктов. Ни одна новинка не будет отклоняться от преобладающей парадигмы Apple в области дизайна, разработки или эксплуатации.

Даже в кредитной карте Apple можно безошибочно определить некоторый «яблочный дух».

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После того, как впервые был представлен iPad, Стив Джобс сказал, что это устройство должно быть «еще проще в использовании, чем ПК» и «еще более интуитивно понятным, чем ПК, [...] где программное обеспечение, аппаратное обеспечение и приложения должны переплетаться еще более плавно, чем на ПК. [...] Мы думаем, что у нас есть правильная архитектура не только в кремнии, но и в нашей организации, чтобы создавать такого рода продукты».

Первым, что сделал Джобс после возвращения в Apple в 1997 году, была реорганизация Apple по принципу функций, а не подразделений. Его преемник Тим Кук до сих пор объясняет успех продуктов компании этим решением.

«Мы нашли способ сделать наши продукты такими, чтобы они ошеломляли», — сказал Кук в интервью Businessweek.

Почему GitHub организован как open-source проект

GitHub — пример компании, которая работает в соответствии с законом Конвея, но делает это совершенно не так, как Apple.

Вместо того, чтобы интегрировать команды и обеспечивать сквозное взаимодействие, GitHub, намеренно организован как один из проектов с открытым исходным кодом, размещенных на платформе. Это децентрализованная, автономная и асинхронная организация.

Эта структура отражает тип продукта, созданного GitHub — продукта, предназначенного скорее для разработчиков, чем для менеджеров, — а также то, как этот продукт работает.

Инструмент GitHub предназначен для асинхронного сотрудничества: новый код можно отправлять в любое время и из любого места, а затем получать комментарии в то время, когда удобно ответственной стороне. Разработчики по всему миру могут использовать GitHub для совместной работы над проектом, не сталкиваясь с пересечениями в кодовой базе или несоответствиями.

Сама компания также построена на принципах асинхронного сотрудничества, причем многие из них заимствованы непосредственно из процессов open-source разработки.

В компании нет никаких требований относительно того, в какое время приходить в офис, и работой преимущественно управляют сами сотрудники.

«Если вам интересно поработать над чем-то, тогда займитесь этим», — писал Зак Холман, один из первых инженеров GitHub.

Команда распределена по всему миру, здесь нет ежедневных собраний, а общение с коллегами происходит преимущественно асинхронно, через чат или электронную почту.

Для команды GitHub такой необычный подход позволяет быть ближе к одной из самых главных задач, которую они хотят решить: трудности асинхронного сотрудничества при работе над проектами по разработке программ.

Одно из решений — применять «открытые, простые в использовании платформы» — именно то, что пытается создать сам GitHub.

Другими словами, Apple использует интегрированную организацию для создания продуктов, которые предоставляют клиенту бесшовный, сквозной опыт. GitHub организован как open-source проект, потому что его цель — предоставить своей пользовательской базе разработчиков платформу для совместной работы, которая позволяет распределенным, децентрализованным командам создавать отличные продукты.

Закон Конвея помогает объяснить не только то, как работают компании — и как их структура способствует или препятствует деловой активности, — но и то, как ими управляют.

Как отметил информатик Фред Брукс, для организации, предоставляющей какой-либо товар или услугу, структура, которую она естественным образом приобретает по мере своего роста, вряд ли будет идеальной системой для предоставления этого предложения. Для структуры организации очень важно сохранять гибкость.

Другими словами, люди, управляющие компаниями, должны рассматривать организационный дизайн на том же уровне, что и операции, исследования и разработки и продукты. Многое из того, что мы приписываем последнему, берет начало в первом.

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