Три типа рекламы, которую бренды запускают во время вспышки коронавируса

Начнем с действия. Сейчас компании жертвуют деньги, производят медицинское оборудование, помогают клиентам справиться с финансовыми трудностями и так далее. Они пытаются рассказать об этом так, чтобы реклама не выглядела как хвастовство.

Бренд одежды Hanes не стал ничего выдумывать и просто сообщил в соцсетях о модернизации части цехов для производства медицинских масок. Ford рекламировал свой многолетний опыт помощи клиентам, попутно сообщая им об отсрочке платежей. Hyundai, как и в 2009 году, записал ролик о своей программе Assurance, созданной для помощи клиентам с финансовыми проблемами. Дилеры Lexus также рассказали в видео о денежной поддержке автопроизводителя.

Budweiser выпустил рекламу, в которой ему удалось творчески похвалить передовых работников здравоохранения, сообщить об отмененных спортивных соревнованиях и объявить, что компания направит спортивный бюджет на борьбу с коронавирусом.

В этом ролике названия таких спортивных команд, как Warriors, Magic, Blues, Yankees, Giants и Angels, используются для описания сотрудников экстренных служб и здравоохранения. Завершает видео слоган: «В этом сезоне мы все одна команда». Таким образом, Budweiser использовал тот же эмоциональный подход, что и в роликах, выпущенных к десятилетию трагедии 9/11 и во время пожаров в Калифорнии в 2018 году.

In uncertain times, there’s one thing that remains certain: we are #OneTeam.



Let’s come together in support of the heroes on the front line of the health crisis.



Learn how you can join us and the @RedCross at https://t.co/a3OxgiGqeF pic.twitter.com/e7OC8cKAMm