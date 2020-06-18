Как COVID-19 повлиял на венчурный рынок: мнения инвесторов из Sequoia, Insight, Forerunner, 500 Startups и других фондов

Портал Fast Company публикует рассказы бизнес-лидеров о том, как COVID-19 влияет на их работу. Вот что думают представители ведущих инвестиционных компаний о проблемах и новых возможностях, возникших в связи с пандемией.

Рулоф Бота, партнер Sequoia Capital и куратор ее команды в США. Поддерживал такие компании, как YouTube и 23andMe.

Мы были очень активны, несмотря на локдаун, и сделали более 15 вложений с начала марта — в основном это были посевные инвестиции и сделки раунда А. Мы ищем надежные долговечные проекты. Например, Instacart (компания, занимающаяся доставкой продуктов, входит в портфель Sequoia): вполне вероятно, что один раз оценив удобство доставки продуктов, люди не захотят от этого отказываться. Развлекательные приложения сейчас переживают настоящий бум, но неизвестно, что с ними произойдет, когда все вернутся в школы и офисы. Мы инвестируем в компанию, если верим, что она отражает тренды будущего.

Кроме того, мы подталкиваем к более быстрому росту те компании, которые давно находятся в нашем портфеле, увеличивая их рыночные возможности. Вполне вероятно, что за ближайший год многие бизнесы исчезнут, но те, кто останется, получат огромную выгоду. Шансы на выживание компании связаны с юнит-экономикой. Допустим, у компании хорошая валовая прибыль, но достаточно ли они берут за свой продукт? Стартапы, которые столкнулись с проблемами в последнее время, имели перевернутую юнит-экономику. WeWork и Uber также пока не достигли совершенства в этом отношении.

За финансовым кризисом не обязательно следует появление множества новых компаний. Кризис 2008 года произошел вскоре после появления смартфонов и облачной инфраструктуры. Вполне возможно, что сервисы конца нулевых возникли в большей степени из-за изменения платформ, а не в результате финансового кризиса. А после 2000 года инновации в Кремниевой долине действительно возродились только к 2002-2003 годам.

Девен Парех, управляющий директор Insight Partners. Инвестирует в компании, которые находятся на стадии роста и масштабирования. Сейчас в его портфолио входят акции 1stdibs, Calm и Nextdoor.

Мы всегда пытались донести до наших компаний простую мысль: правильные действия с учетом окружающей обстановки могут существенно повысить вашу эффективность. Во время кризиса это тоже актуально. Иногда ситуация требует более глубокого анализа, но сами действия практически неизменны: нужно изучить кривую спроса и попытаться подогнать бизнес под нее. Если компания выберет правильную стратегию и продолжит инвестировать в те области, где еще возможен рост, она сможет не только пережить сложные времена, но и улучшить свои позиции после кризиса. Правда, никто не говорит, что это будет легко.

Недавно стартап по доставке продуктов Imperfect Foods в рамках раунда C привлек $72 млн, большую часть которых предоставил наш фонд. Весь процесс, включая экскурсию по складу, происходил онлайн — сотрудник показал нам все помещение по видеосвязи. Было бы удобнее присутствовать там лично? Конечно. Тем не менее здорово, что такие трансляции вообще стали возможны благодаря Zoom. Так что сделки будут продолжаться.

Я не ожидаю высокой ликвидности в 2020. В течение последних двух-трех лет доходы в сфере прямых и венчурных инвестиций почти не отличались от расходов. Но с исторической точки зрения, это хорошие периоды для вложений — низкая ликвидность означает, что возможности для инвестиций еще есть. Хотя обычно такая инвестиционная возможность не появляется в тот же день, когда возникает проблема. Это очень сложно прогнозировать.

Кирстен Грин, партнер-основатель Forerunner Ventures. Инвестировала в Glossier и Dollar Shave Club с момента запуска Forerunner в 2010 году. Одна из основателей All Raise — фонда, который оказывает менторскую поддержку женщинам, работающим в области технологий.

Сейчас время большой неопределенности, а неопределенность часто пугает. Проблемы могут коснуться работы и финансового положения, люди переживают о здоровье детей или стареющих родителей, о своем собственном состоянии. Если вспомнить прошлые кризисы, они как правило были связаны с чем-то одним — финансами, здравоохранением или войной. Нынешний связан со всем одновременно, поэтому он затрагивает огромное количество людей. Пандемия заставила все человечество замедлиться и остаться дома. Но чем меньше мир, тем проще сосредоточиться. Возможно, это поможет людям лучше расставить приоритеты.

Многие новые тенденции сейчас укрепляются. Наш портфель показал огромную устойчивость. Конечно, не на 100% — некоторые предприятия не могут работать в нынешних условиях. Но те компании, которые еще до кризиса почувствовали новые тренды, сейчас продолжают активно развиваться.

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Я очень надеюсь, что со временем человечество поймет важность экологичности и рационального использования ресурсов. Мне кажется, что потребители все больше задумываются об этом. Мы провели несколько опросов о том, как менялись их приоритеты до и после COVID-19 — одной из областей, в которых произошло больше всего изменений, оказалась именно экологичность. Возможно, нынешняя ситуация, когда мир замедлился, и состояние природы улучшилось, помогает людям осознать важность этой темы.

Кристина Цай покинула Google в 2010 году и заняла пост партнера-учредителя в 500 Startups. Став CEO компании, превратила ее в глобального игрока на рынке раннего инвестирования с популярным бизнес-инкубатором и более чем $500 млн основного капитала

Сохранять оптимизм в нынешних условиях — не самая легкая задача. Людям не хватает определенности и чувства контроля над ситуацией. Наша компания постаралась адаптироваться максимально быстро — например, уже в марте мы провели демодень онлайн. Мы впервые проводили это мероприятие в таком формате и беспокоились, что представленные стартапы могут упустить момент, если опыт окажется неудачным. Но это решение оказалось даже успешнее, чем обычные демодни — онлайн-мероприятие позволяет привлечь больше участников и уделить больше внимания питчу компании. Мы создали специальный чат в Slack для инвесторов и получили очень много откликов. Мы пока не знаем, сколько денег смогут собрать компании в результате, но, по данным наших сотрудников, стартаперам удалось получить в пять раз больше приглашений на встречу, чем обычно. Позже мы разместили видео в интернете, так что инвесторы с других рынков также смогли посмотреть питчи. Мы собираемся сохранить этот формат и после пандемии.

За последние 10 лет наш фонд инвестировал примерно в 2400 компаний по всему миру. Кремниевую долину часто критикуют за то, что она охватывает лишь 1% мира. Сейчас мы видим, что инновации появляются повсюду, и эта тенденция будет продолжаться.

Размер нашего портфеля и разнообразие представленных в нем компаний позволяют сделать выводы о реакции бизнеса на COVID-19. К сожалению, есть компании, которые не пережили пандемию, несмотря на то, что были очень успешны до нее. Это не было результатом постепенного спада на протяжении нескольких месяцев — иногда все решалось в считанные дни. Многие компании заняли позицию осторожного наблюдателя. Но есть и те, кто не знает, что делать с ажиотажным спросом.

Ло Тони в 2018 году ушел с поста партнера в венчурном фонде GV, «дочке» Alphabet, и основал Plexo Capital. Plexo инвестирует в стартапы и другие венчурные компании, уделяя особое внимание организациям, возглавляемым женщинами и цветными людьми.

Во время кризиса многие инвесторы сталкиваются с тем, что их акции дешевеют: в результате они с осторожностью берут на себя новые обязательства и могут продать часть существующих. На первый план выходят инвестиции в более надежные активы. Кроме того, многим крупным организациям сложно полностью перевести дела в онлайн. Такие вещи сильно влияют на начинающих менеджеров венчурных фондов. Но, несмотря на это, данные показывают, что начинающие инвесторы отлично справляются со своей задачей.

Для меня стало неожиданностью, что во время пандемии люди, кажется, стали более открытыми для взаимодействий. У многих освободилось больше времени в календаре — не нужно беспокоиться о том, как добраться до офиса или поймать кого-то между поездками. В нынешних условиях всем — и предпринимателям, которые ищут новых инвесторов, и инвесторам, которые ищут партнеров, — стоит прокачать навыки работы с холодными письмами и найти способ добраться до людей. За последнее время мы заключили как минимум три сделки, не встречаясь лично с предпринимателями.

За последние годы мы добились большого прогресса в отношении общества к женщинам и цветным людям как в предпринимательстве, так и в семейной жизни. Особенности нынешнего кризиса — стремление инвесторов вкладывать в более надежные ценные бумаги, удар по малому бизнесу, невозможность встретиться лично — может поставить под угрозу эти достижения. Незащищенные группы населения сталкиваются с самым большим риском. Это меня тревожит.

Эндрю Дэвис, директор по частным инвестициям в T. Rowe Price. Капитал компании составляет более $1,1 трлн, и в последние годы объем ее вложений в частный рынок только растет.

Будучи инвесторами широкого профиля, мы можем владеть компанией в течение достаточно долгого времени. Поэтому наши параметры выбора интересных проектов мало изменились. Мы немного подкорректировали стратегию работы с единорогами — были некоторые сложности с их IPO или попытками его провести, как в случае с WeWork, — но на самом деле это произошло еще до COVID-19 и не было связано с ним. Требования инвесторов к прибыльности компаний стали более строгими. Никто не хочет дополнительно сокращать капитал во время пандемии. Инвесторы [таких компаний, как Uber или Airbnb] не готовы субсидировать высококонкурентные модели в прежних объемах.

Мы продолжаем замечать действительно инновационные проекты с огромным потенциалом. Мне кажется, что во второй половине десятых годов среди стартапов было слишком много подражания друг другу. При этом успеха как правило добиваются те компании, которые инвестируют в нишу, не замеченную другими.

В последние пару месяцев мы были вынуждены проводить комплексную оценку проектов исключительно онлайн. Такая ситуация повышает вероятность того, что инвесторы предпочтут вкладываться в уже знакомые им компании вместо того, чтобы добавлять новые проекты в портфель.

Впрочем, коронавирус действительно помешал нашим рабочим процессам лишь в одном случае. Мы изучали компанию, деятельность которой в значительной степени связана с производством. Нам нужно было посмотреть два промышленных объекта, необходимых для дальнейшего роста предприятия, но это не удалось сделать из-за пандемии.

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