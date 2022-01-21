Как в Москве и области сдать официально ПЦР-тест на COVID-19 на дому по цене от 999 рублей

Пандемия бьет очередные рекорды, власти ужесточают контроль за соблюдением санитарных требований, а москвичей все чаще волнует вопрос — как сдать ПЦР-тест на коронавирус быстро, не выходя из дома и с официальной справкой. RB.RU изучил представленные на рынке диагностики предложения.

Из инструкции вы узнаете:

Как сдать ПЦР-тест на коронавирус дома с заказом на маркетплейсе

Официальный ПЦР-тест российской компании Genotek можно заказать с доставкой на дом в «Яндекс.Лавке» или в «Яндекс.Маркете». Стоит тест 999 рублей по акции. На дом его привезет курьер. Взять мазок из ротоглотки нужно будет самостоятельно, после чего уже новый курьер после вызова через телеграм-бот заберет образец.

На доставку теста после заказа уходит 1-2 часа, на диагностику понадобится еще 24 часа, результат загрузят на «Госуслуги» для получения QR-кода или выдадут в телеграм-боте. В любом случае, о результатах будет проинформирован Роспотребнадзор, а клиент получит официальную справку с печатью.

Результаты приходят даже через 8-9 часов, но тест не всегда бывает в наличии, следует из отзывов к тесту.

Услуги тестирования уже в ассортименте предлагает маркетплейс «Озон». Цена выше, если мазок будет брать медицинский работник. За такую услугу покупатель должен заплатить 2800 рублей. После покупки сертификата на тестирование клиенту придется обратиться на сайт медицинской организации. В удобное время к нему домой или на работу для взятия мазка прибудет медицинский работник.

Официальные результаты обещают в течение 24 часов. При поездке за МКАД к итоговой сумме прибавится еще 1000 рублей. Услугу можно купить в рассрочку. Исполнитель — лаборатория «Литех». Есть возможность купить сертификат на проведение одного ПЦР и одного ИФА.

В разделе «Цифровые товары» у Ozon также размещено предложение от лаборатории «Хеликс» купить сертификат на бесконтактное тестирование на COVID-19 за 1990 рублей с учетом доставки. Готовность анализа обещают в течение двух дней.

Как сдать ПЦР-тест на коронавирус дома через лабораторию

Провести ПЦР-тестирование с выездом на дом можно и в официальных лаборатория. Так, «Гемотест» предлагает ПЦР-тест с определением омикрон-штамма за 2100 рублей и сверхсрочную диагностику методом ПЦР за 4000 рублей. Выезд на дом в зависимости от срочности может быть как бесплатным, так и обойтись в 700 рублей.

Самотест на коронавирус предлагает лаборатория «Инвитро». Стоит бесконтактный анализ 1592 рубля. Но получить его нужно в лаборатории.

Для проведения ПЦР-тестирования компания предлагает оформить выезд бригады. При визите на следующий со дня заказа день потребуется заплатить 1090 рублей, в тот же день — 1490 рублей. За сам тест необходимо заплатить 1990 рублей.

Справки о тестировании на COVID-19 в случае самостоятельной диагностики или с привлечением медицинского специалиста будут одинаковыми. Предъявить документы можно для получения QR-кодов и в поездках.

21 января в России, Москве и Московской области побит рекорд суточного прироста заболевших за все время пандемии. За сутки путем ПЦР-тестирования в стране выявлено 49 513 заболевших. В Москве заболевание официально подтверждено еще у 15 987 жителей, в Московской области — у 4424 жителей. Всего в России за все время пандемии выявлено 10 987 774 человека с положительными тестами на ковид.

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Фото на обложке: Unsplash