Персонализация, биомаркеры, генетика: инструменты, которые помогут оценить риск заболеть COVID-19

Дэвид Боуэн, PhD, конкультант по вопросам, связанным с эпидемией атипичной пневмонии и другими заболеваниями, а также бывший директор по политике в области здравоохранения Комитета Сената США по вопросам здравоохранения, образования, труда и пенсий, рассказал, как благодаря технологиям можно снизить риски заболеть COVID-19.

По мере того как ограничения снимаются, многие из решений становятся нашей личной ответственностью. Каждое из них может иметь серьезные последствия для жизни. Сходить ли куда-нибудь поесть? Навестить ли бабушку в доме престарелых? Отправить ли детей в школу? Мы должны найти ответы не только для себя, но и для нашего круга семьи и друзей, для которых риск может быть разным.

Пока не будет разработана и распространена действительно эффективная вакцина, придется приспосабливаться к различным уровням безопасности — что мы и делаем всякий раз, когда берем на себя риск. Садясь за руль, мы оцениваем опасность с учетом обстоятельств. Можно разогнаться до 120 км в час на шоссе, но не в населенном пункте. Мы знаем, что риск был бы слишком высок, и, кроме того, за это предусмотрено наказание. На дороге можно легко оценить риск, потому что опасные факторы очевидны: например, в грозу и гололедицу мы едем медленнее, чем в ясный летний день.

Такая же информация нам необходима о коронавирусе. Вместо этого миллионы людей вынуждены оценивать риски, связанные с COVID-19, не имея достаточно данных — это все равно что вести машину, не зная, в каком состоянии дорога, находимся ли мы на шоссе или в жилом районе.

Медицина, биология и технологии могут дать нам важнейшие инструменты, необходимые, чтобы вернуться к жизни максимально безопасным способом. Помимо вакцин и лекарств, главным направлением исследований COVID-19 должны стать инструменты, помогающие определить и снизить риски, с которыми мы сталкиваемся.

Персонализированная оценка рисков

Во-первых, потребуется инструмент для оценки персональных рисков. Apple и Google работают над платформами для отслеживания контактов, и это может быть полезно для общественного здравоохранения, но для оценки личного риска необходима гиперлокальная информация, которую легко понять и учесть, принимая решение.

Воспользоваться ей должно быть так же просто, как виджетами погоды на смартфонах. Если кто-то видит на экране иконку, указывающую на 60%-ную вероятность дождя, он может либо взять с собой зонтик, либо рискнуть промокнуть, но в любом случае у него есть мгновенный доступ к информации, которая позволяет принять обоснованное решение. Применительно к COVID-19 такой «прогноз» должен включать гиперлокальные данные о распространенности заболеваний и плотности населения в ближайшем окружении, а также такие личные факторы, как основные медицинские показатели пользователя и членов его семьи.

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Цифровые биомаркеры

Во-вторых, нам нужно более эффективное подтверждение заражения, чем температура, и более удобное средство для тестирования, чем мазок из носа.

Хотя на данный момент лучший инструмент — это проверка температуры, он не совершенен, потому что человек заразнее всего непосредственно перед тем, как эта температура появляется.

Чтобы сдерживать распространение вируса, необходимо часто проводить тестирование. Любой, у кого брали пробу с помощью мазка, знает, насколько это неприятно.

Кроме того, ждать результатов теста можно до недели.

В настоящее время целый ряд «цифровых биомаркеров» исследуется на предмет их потенциала для предупреждения COVID-19 — от анализа голоса, вариативности языка в социальных сетях до тепловизионных изображений. Klick Labs разработала аналитический спирометр, который может обнаруживать изменения в составе дыхания с течением времени. Первоначально он применялся для диагностики и лечения астмы, но, возможно, его можно использовать для быстрого обнаружения COVID-19.

Хотя цифровые биомаркеры не такие точные, как ПЦР-тесты, они неинвазивны и могут использоваться гораздо чаще, на большем количестве людей и потенциально давать мгновенные результаты.

Изучение роли генетики

В-третьих, необходимо лучше понять взаимосвязь между генетическим кодом человека и его восприимчивостью к инфекциям и болезням. Это может быть опасно, если информация будет использована неправильно, но знание персонального риска поможет спасти чью-то жизнь. Было доказано, что гены влияют на патогенность вирусов, варьирующихся от гриппа до РСВ и ВИЧ, поэтому было бы неожиданно, если бы с COVID-19 было иначе. Доказательства таких связей в настоящее время фрагментарны, но будут расширяться по мере получения новых данных о вирусе.

Чтобы быть наиболее эффективными, эти новые инструменты должны подкрепляться научно обоснованной государственной политикой. Некоторые страны вновь открыли границы, игнорируя данные общественного здравоохранения, и теперь число случаев заболевания стремительно растет. Даже там, где действуют правила, многие люди игнорируют рекомендации, подвергая себя и окружающих риску.

Технология может служить основой для оценки рисков, но даже самая лучшая технология не может справиться с последствиями неверного выбора.

Во многих случаях нам приходится решать, на какой риск мы пойдем. Мы заслуживаем права на всю возможную информацию — от этого зависят наши жизнь, психическое здоровье и экономическая безопасность.

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