Подборка: как устроены самые креативные приложения для знакомств

Tinder

Это основоположник всех дейтинговых платформ и, вероятно, одно из самых простых в использовании приложение такого рода, где можно зарегистрироваться в один клик.

Скриншот: Tinder

В Tinder насчитывается 1,6 млрд свайпов в течение дня и 1 млн свиданий в неделю.

Чем отличается от других?

Слоганом Swipe Right создатели хотят показать, что вам доступно бесконечное число вариантов.

В Tinder также есть возможность пообщаться в чате Hot Takes ограниченное количество времени, прежде чем создать пару. В отличие от других дейтинговых приложений, алгоритм Tinder объединяет людей не с похожими интересами, а тех, кто находится поблизости, чтобы отправиться на свидание можно было уже через 15 минут.

Thursday

Это приложение работает всего один день в неделю — как вы, вероятно, уже догадались, по четвергам.

Скриншот: Thursday

Thursday оживает на 24 часа, а все совпадения и переписки исчезают, когда наступает полночь в пятницу. Идея заключается в том, чтобы пообщаться в течение дня и назначить свидание на вечер.

Чем отличается от других?

Создатели Thursday считают, что люди проводят слишком много времени в приложениях для знакомств. Платформа призвана отвлечь пользователей от ежедневного поиска «того самого» и показать, что в жизни есть «вещи поважнее», такие как семья и друзья, а также время наедине с собой.

Bumble

Сервис переосмысливает гендерные нормы в дейтинговых приложениях и передает женщинам контроль над разговором и возможность сделать первый шаг.

Скриншот: Bumble

Чем отличается от других?

Слоган Bumble Make the First Move (Сделай первый шаг) показывает, что приложение позволяет женщинам начинать разговор первыми. После этого у них есть сутки на то, чтобы сделать первый шаг. Помимо этого, в Bumble появились и «постпандемические» функции, такие как значок о вакцинации.

Hinge

Это относительно новый сервис в сфере знакомств. Как и в социальных сетях, в Hinge можно ставить лайки и писать комментарии под чужими публикациями.

Скриншот: Hinge

Чтобы оформить профиль, недостаточно добавить фото и однострочное описание — пользователи также должны ответить не менее чем на три «забавных» вопроса. Потенциальные пары могут лайкнуть или прокомментировать эти ответы, чтобы начать разговор.

Чем отличается от других?

Слоган Hinge гласит: The Dating App Designed To Be Deleted (Приложение для знакомств, предназначенное для того, чтобы его удалить). Это означает, что оно нацелено на знакомства с людьми, которые хотят завести серьезные отношения и покинуть приложение.

Кроме того, в Hinge можно бесплатно увидеть список тех, кому вы понравились. А недавно сервис представил функцию, позволяющую прослушать фрагмент голоса потенциальной пары.

POM

POM (Power of Music) — приложение для знакомств по музыкальным интересам.

Скриншот: POM

Чем отличается от других?

Значительное отличие POM от конкурентов заключается в том, что оно сосредоточено на одной характеристике пользователей — их музыкальном вкусе. Его слоган — The Dating App for Music Lovers (Дейтинговое приложение для любителей музыки).

Сервис использует алгоритм, который собирает данные пользователей о том, какой тип музыки они предпочитают и какую эмоциональную реакцию она у них вызывает. Здесь можно с легкостью найти единомышленников и даже компанию на концерт.

Profoundly

Этот сервис в некотором смысле имитирует свидания вслепую, поскольку люди знакомятся, не видя фотографий друг друга. Разработчики Profoundly уверены: человек — это гораздо большее, чем просто изображения.

Скриншот: Profoundly

Чем отличается от других?

От других подобных приложений Profoundly отличает то, что здесь нужно пообщаться с человеком, прежде чем можно будет увидеть его фотографию. Profoundly вовлекает пользователей в долгие разговоры, предлагая различные темы и вопросы, и лишь потом показывает фотографии собеседника.

Источник.