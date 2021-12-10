Игры, метавселенная и $100 тысяч за биткоин: какой будет криптоиндустрия в 2022 году

Торговая платформа CoinList опросила около 5 тысяч своих пользователей и на основе их ответов проанализировала будущее криптоиндустрии. Респонденты размышляли над различными аспектами — от доминирования определенных блокчейнов до сфер применения NFT. Прогнозы на 2022 год получились довольно оптимистичными.

CoinList позволяет покупать, продавать и зарабатывать цифровые активы до того, как они появятся на других платформах. Это один из первых маркетплейсов, который предложил пользователям новые криптовалюты, такие как Filecoin, Flow и Solana, и, по крайней мере частично, повлиял на рост их популярности за последний год.

В своем опросе, на основе которого был составлен годовой отчет, CoinList узнала, какие проекты пользователи хотели бы видеть на платформе в следующем году. Большинство назвали игры (20,7%) и децентрализованные финансовые сервисы (19,1%).

Проекты, которые хотят видеть пользователи на CoinList, в 2022 году. Источник: CoinList

Более 52% респондентов также заявили, что хотели бы видеть больше DeFi-токенов. За ними следуют NFT: 41,6% поддерживают этот класс активов, чья популярность возросла в этом году.

Пользователи, которые считают, что будущее индустрии стоит за играми, также высказали мнение по поводу того, какие именно игры будут способствовать ее росту. По данным опроса, Gods Unchained обладает наибольшим потенциалом стать самой популярной игрой на базе блокчейна в следующем году. На втором месте — Axie Infinity.

Игры на базе блокчейна, которые будут популярны в 2022 году. Источник: CoinList

Данные также показывают уверенность в том, что метавселенные и игры станут основными сферами применения NFT в 2022 году, поскольку даже такие технические гиганты, как Facebook, заинтересовались этой индустрией.

Основные сферы применения NFT в 2022 году. Источник: CoinList

CoinList и его пользователи признают, что Ethereum занимает лидирующую позицию в DeFi-сфере. Тем не менее опрос показывает, что и на другие блокчейны существует спрос. Более половины респондентов заявили, что в 2022 году планируют чаще всего использовать Solana. Более 55% уверены, что к концу 2022 года Solana приблизится к Ethereum по рыночной капитализации.

Вторым по популярности выбором стала сеть Binance Smart Chain: более 48% респондентов планируют использовать ее в 2022 году. Свыше 38% уверены, что к концу года она может стать третьим по величине блокчейном.

За Solana и Binance Smart Chain следует Polkadot (47,8%). Благодаря парачейн-аукционам, Polkadot удалось выйти на вершину DeFi-рынка в этом квартале. Парачейны — это полноценные и независимые блокчейны, которые могут иметь собственные токены и инструменты для решения каких-либо задач. Они создаются сторонними разработчиками и могут присоединяться к общей сети Polkadot.

25% респондентов выбрали платформы Polygon и Avalanche, а Cosmos и Terra досталось менее 20% голосов.

Блокчейны, с которыми пользователи планируют взаимодействовать чаще всего в 2022 году. Источник: CoinList

Сосредоточенность на децентрализованных финансовых сервисах не означает, что рынок больше не заинтересован в биткоине. По данным опроса, почти половина пользователей CoinList считают, что в 2022 году криптовалюта будет стоить от $100 до $150 тысяч. Свыше 28% думают, что цена биткоина не превысит $100 тысяч, а 6,1% считают, что он достигнет $250 тысяч.

Прогнозы стоимости биткоина в 2022 году. Источник: CoinList

Поскольку Сальвадор признал биткоин официальным платежным средством, многие задумались о том, как это повлияет на другие страны. Более 87% участников опроса уверены, что другие центральные банки последуют примеру Сальвадора, и лишь 12,7% считают, что эта идея не получит поддержки.

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