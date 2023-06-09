Не доверяйте клиентам: как правильно проводить опросы

Советами о том, как организовать опрос, поделился менеджер по продукту сервиса доставки Wolt Мурат Йиген.

Опросы помогают выяснить, что именно нужно клиентам. Это проще сделать малому бизнесу: первые пользователи, как правило, полны энтузиазма и готовы предоставить отзыв в более неформальных условиях. Но когда компания растет, увеличивается и ее аудитория, из-за чего труднее понять ее потребности.

Определите свою аудиторию

Разделите пользователей по группам и определите, чей фидбек вам нужен. Например, в Wolt есть три группы:

продавцы (рестораны, магазины);

курьеры;

покупатели.

Они делятся на множество подгрупп — по размеру, активности, местоположению и так далее. Помните, что у каждой группы есть свои потребности и точки зрения, которые могут вам пригодиться.

Поговорите с командами

Команды, отвечающие за продукт, дизайн и разработку, могут не контактировать с клиентами напрямую. Гораздо ближе к ним специалисты по работе с клиентами и региональные менеджеры — они лучше понимают их потребности и болевые точки. Прежде чем опрашивать пользователей, протестируйте идеи и функции с этими командами.

Выберите цели

Подумайте, какова цель опроса. Узнать, как клиенты воспринимают продукт? Изучить конкретную проблему? Испытать новые функции, провести A/B-тестирование какой-либо идеи или посмотреть, как аудитория использует продукт?

Организуйте встречу

Выбрав цель, приступайте к организации.

Составьте список вопросов и быстро переходите к сути, чтобы сэкономить время участников.

Выберите удобное место. Например, если вы оказываете услуги компаниям, подумайте, стоит ли вам посетить их офисы или лучше связаться по видеозвонку.

Определите, кто из сотрудников должен присутствовать. Так, во время тестирования новой функции пригодится UX-дизайнер — он посмотрит, как пользователи взаимодействуют с ней.

Не доверяйте клиенту

По крайней мере, не совсем. Их слова и просьбы часто не относятся к реальной проблеме. Используйте технику «пять почему»: задайте вопрос со словом «почему» пять раз — это поможет добраться до сути.

Вот пример вопросов, которые Toyota использует на своих заводах.

Почему робот остановился? Цепь была перегружена, и предохранитель сгорел.

Почему цепь была перегружена? На подшипниках было мало смазки, и их заклинило.

Почему на подшипниках было мало смазки? Масляный насос робота обеспечивает плохую циркуляцию масла.



Почему насос обеспечивает плохую циркуляцию масла? Впускной клапан насоса забит металлической стружкой.

Почему впускной клапан забит металлической стружкой? Потому что на насосе нет фильтра.

Изучите не только результаты опросов, но и другие данные. Найдите доказательства, подтверждающие слова клиентов. Это могут быть количественные данные и отраслевые показатели. Слышали ли вы подобное от других клиентов и распространена ли эта проблема в остальных регионах?

Сопоставьте и проанализируйте все доказательства, в том числе результаты опроса. Только после этого принимайте решения, оценивайте значимость проблемы и передавайте информацию другим командам

Предложите стимулы

У пользователей много дел, и они не стремятся участвовать в опросах. Чтобы привлечь их, предложите небольшие вознаграждения или возможность выиграть приз.

Записывайте информацию

Опросы требуют много времени и ресурсов, но в то же время дают ценные данные. Поэтому выберите удобный инструмент, чтобы их сохранить, и попросите тех, кто проводит опросы, использовать его. Это может быть база знаний или данных компании, Confluence или Google Документы.

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