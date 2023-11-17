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Истории

Мошенники стали применять дипфейки на 3000% чаще. Вот почему это происходит

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Приложения для замены лиц позволяют легко (и часто бесплатно) создавать дипфейки, чем активно пользуются мошенники. Согласно отчету Onfido, в 2023 году число попыток мошенничества с использованием дипфейков выросло в 31 раз по сравнению с прошлым годом.

Дешевые дипфейки помогают обманывать системы верификации лиц, проводить мошеннические операции и получать доступ к конфиденциальным сведениям о бизнесе.

Мошенники стали применять дипфейки на 3000% чаще. Вот почему это происходит

Мошенники ставят количество выше качества, стремясь к максимальным результатам при минимальных усилиях. И это предпочтительный подход, как показывает исследование Onfido, компании-единорога, которая предлагает решения для проверки личности.

В 2023 году в 80,3% случаев мошенники использовали довольно простые схемы — и это на 7,4% чаще, чем в прошлом году.

Onfido считает, что верификация по биометрии — эффективный инструмент для борьбы с этим. В качестве доказательства компания приводит свое последнее исследование, согласно которому при наличии такой защиты попытки мошенничества происходят в три раза реже, чем при использовании документов.

Однако злоумышленники проявляют все большую изобретательность: с распространением генеративного ИИ они все чаще создают поддельные документы, подделывают биометрические данные и перехватывают сигналы с камер.

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Поэтому Onfido рекомендует использовать технологию распознавания живого присутствия (Liveness Detection). Такие системы проверяют, действительно ли перед ними присутствует пользователь, а не дипфейк, фотография, запись или человек в маске.

Чтобы попытаться обойти это, мошенники обычно применяют простой способ: передают видео, показываемое на экране. На этот подход приходится более 80% атак.

Однако с развитием технологий появятся гораздо более продвинутые способы, а человек уже не сможет на глаз отличать дипфейки.

Винсент Гиллевич, глава лаборатории по борьбе с мошенничеством Onfido, ожидает, что в ответ на это компании будут применять больше автоматизированных решений. Он также считает, что атаки можно будет распознавать по невизуальным сигналам, таким как аналитика устройств, геолокация и признаки повторного мошенничества.

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Фото на обложке: Unsplash

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