Мошенники стали применять дипфейки на 3000% чаще. Вот почему это происходит

Дешевые дипфейки помогают обманывать системы верификации лиц, проводить мошеннические операции и получать доступ к конфиденциальным сведениям о бизнесе.

Приложения для замены лиц позволяют легко (и часто бесплатно) создавать дипфейки, чем активно пользуются мошенники. Согласно отчету Onfido, в 2023 году число попыток мошенничества с использованием дипфейков выросло в 31 раз по сравнению с прошлым годом.

Мошенники ставят количество выше качества, стремясь к максимальным результатам при минимальных усилиях. И это предпочтительный подход, как показывает исследование Onfido, компании-единорога, которая предлагает решения для проверки личности.

В 2023 году в 80,3% случаев мошенники использовали довольно простые схемы — и это на 7,4% чаще, чем в прошлом году.

Onfido считает, что верификация по биометрии — эффективный инструмент для борьбы с этим. В качестве доказательства компания приводит свое последнее исследование, согласно которому при наличии такой защиты попытки мошенничества происходят в три раза реже, чем при использовании документов.

Однако злоумышленники проявляют все большую изобретательность: с распространением генеративного ИИ они все чаще создают поддельные документы, подделывают биометрические данные и перехватывают сигналы с камер.

Поэтому Onfido рекомендует использовать технологию распознавания живого присутствия (Liveness Detection). Такие системы проверяют, действительно ли перед ними присутствует пользователь, а не дипфейк, фотография, запись или человек в маске.

Чтобы попытаться обойти это, мошенники обычно применяют простой способ: передают видео, показываемое на экране. На этот подход приходится более 80% атак.

Однако с развитием технологий появятся гораздо более продвинутые способы, а человек уже не сможет на глаз отличать дипфейки.

Винсент Гиллевич, глава лаборатории по борьбе с мошенничеством Onfido, ожидает, что в ответ на это компании будут применять больше автоматизированных решений. Он также считает, что атаки можно будет распознавать по невизуальным сигналам, таким как аналитика устройств, геолокация и признаки повторного мошенничества.

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