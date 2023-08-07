Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Истории

Дефицит витамина D — как распознать и что делать

Истории
Светлана Зыкова
Светлана Зыкова

Главный редактор RB.RU

Светлана Зыкова

Врач-терапевт Олег Абакумов в книге «Само не пройдет» приводит описания основных симптомов популярных заболеваний и других проблем в организме. Публикуем отрывок о витамине D — какие симптомы сигнализируют о дефиците и чем восполнить его недостаток.

Дефицит витамина D — как распознать и что делать

Если честно, каждый, кто приходит ко мне на прием и находит силы и средства сдать анализы, — КАЖДЫЙ с дефицитом витамина D. Это вообще нехорошо, а тут еще и ученые подлили керосина в огонь переживаний. Британские исследователи опубликовали в журнале The American Journal of Clinical Nutrition статью, в которой доказали, что дефицит витамина D равняется высокому риску развития деменции и инсульта!

Про инсульт наслышаны, а про деменцию знаете или знали, но забыли? При деменции происходит ухудшение памяти, деградация мышления, вы можете забыть, как вас зовут, где вы живете, появятся страшные провалы в памяти.

Материал по теме: Как заставить мозг запоминать прочитанное

Нужно следить за уровнем витамина D, чтобы не пришлось писать на левой руке «Олег Абакумов», а на правой — свой адрес.

 

Что такое витамин D?

Витамин D отвечает за то, как наш организм усваивает кальций и фосфор. Эти элементы просто необходимы для роста и здоровья костей.

Также витамин D участвует в иммунных процессах, в том числе помогает бороться с инфекциями и поддерживать здоровый вес.

Мы получаем витамин D из продуктов (жирная рыба, яйца, творог, грибы и т. д.), но бо́льшая его часть производится нашей кожей под действием солнечного света. Его, разумеется, нам не хватает, а раз не хватает, то витамина D становится мало и нарушаются все процессы, к которым он причастен.

 

Симптомы

Вы сможете понять, что витамин у вас в минусе, если заметите у себя соответствующие симптомы.

На ранних стадиях дефицит витамина D будет проявляться в виде:

  • потери аппетита;
  • бессонницы;
  • слабости;
  • частых инфекций;
  • жжения во рту и в горле;
  • снижения веса;
  • ухудшения зрения.

В дальнейшем, если с нехваткой витамина никак не бороться, может наблюдаться развитие остеопороза. А у детей это может спровоцировать рахит, деформацию позвоночника и задержку в росте и развитии.

 

Что делать? Помогут ли прогулки на солнце при дефиците витамина D?

Самое идеальное время для восстановления нехватки витамина D — это, само собой, лето. Во-первых, само солнце хочет вам помочь с витамином D, но будьте осторожны, а то солнышко может перестараться и довести кожу до ожогов, а организм — до теплового удара. Во-вторых, вам помогут дефицитные продукты питания с высоким содержанием витамина D и с приличным ценником.

 

Какие продукты полезны при дефиците витамина D?

  • пейте молоко, будете здоровы (в мультике ерунды не скажут);
    • поедайте рыбу (лосося, сельдь, сардины, скумбрию);
    • грибы (лисички и сморчки);
    • куриный желток;
    • печень трески;
    • черную икру (если хватит денежек).

     

    В-третьих, загляните за витамином D в свою аптеку (пусть удивятся, что вы берете не только гематоген и шампунь «Конская сила»). Витамин D в аптеке представлен в разных формах:

    • Водный раствор: отлично усваивается и быстро всасывается, не влияя на пищеварение. Единственный недостаток — вещества в составе, продлевающие жизнь препарату, могут вызывать аллергические реакции (аллергики, снова будьте внимательны);
    • Масляный раствор: не вызывает аллергий. Подвох в том, что для такой формы употребления у вас не должно быть проблем с печенью, желчным пузырем и почками, а иначе он не усвоится, а только навредит;
    • Таблетки: их я не рекомендую покупать из-за слишком медленного всасывания;
    • Капсулы (жирорастворимая форма) / спреи (водная): плюсы и минусы такие же, как у водного и масляного раствора.

    Для профилактики возможна дозировка от 2000 до 5000 в зависимости от веса.


    Не является медицинской рекомендацией. Перед употреблением проконсультируйтесь со специалистом.

    Фото на обложке: Unsplash.

    Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

    Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

    Материалы по теме

    1. 1 Мифы о чекапах: почему не обязательно знать о здоровье все
    2. 2 Молекулярная медицина: как информация о собственных генах и белках помогает побороть рак
    3. 3 Сон в стиле Николы Теслы, ночные гаджеты и мелатонин в добавках: вопросы врачу-сомнологу
    4. 4 Расцвет FemTech: как технологии меняют сферу женского здоровья
    5. 5 5 ЗОЖ-привычек, которые можно легко вписать в рабочий режим

    ВОЗМОЖНОСТИ

    07 августа 2023

    Цифровой прорыв. Новосибирск

    07 августа 2023

    Начни игру

    08 августа 2023

    INNOWEEK’23

    Все ВОЗМОЖНОСТИ