Дефицит витамина D — как распознать и что делать

Врач-терапевт Олег Абакумов в книге «Само не пройдет» приводит описания основных симптомов популярных заболеваний и других проблем в организме. Публикуем отрывок о витамине D — какие симптомы сигнализируют о дефиците и чем восполнить его недостаток.

Если честно, каждый, кто приходит ко мне на прием и находит силы и средства сдать анализы, — КАЖДЫЙ с дефицитом витамина D. Это вообще нехорошо, а тут еще и ученые подлили керосина в огонь переживаний. Британские исследователи опубликовали в журнале The American Journal of Clinical Nutrition статью, в которой доказали, что дефицит витамина D равняется высокому риску развития деменции и инсульта!

Про инсульт наслышаны, а про деменцию знаете или знали, но забыли? При деменции происходит ухудшение памяти, деградация мышления, вы можете забыть, как вас зовут, где вы живете, появятся страшные провалы в памяти.

Материал по теме: Как заставить мозг запоминать прочитанное

Нужно следить за уровнем витамина D, чтобы не пришлось писать на левой руке «Олег Абакумов», а на правой — свой адрес.

Что такое витамин D?

Витамин D отвечает за то, как наш организм усваивает кальций и фосфор. Эти элементы просто необходимы для роста и здоровья костей.

Также витамин D участвует в иммунных процессах, в том числе помогает бороться с инфекциями и поддерживать здоровый вес.

Мы получаем витамин D из продуктов (жирная рыба, яйца, творог, грибы и т. д.), но бо́льшая его часть производится нашей кожей под действием солнечного света. Его, разумеется, нам не хватает, а раз не хватает, то витамина D становится мало и нарушаются все процессы, к которым он причастен.

Симптомы

Вы сможете понять, что витамин у вас в минусе, если заметите у себя соответствующие симптомы.

На ранних стадиях дефицит витамина D будет проявляться в виде:

потери аппетита;

бессонницы;

слабости;

частых инфекций;

жжения во рту и в горле;

снижения веса;

ухудшения зрения.

В дальнейшем, если с нехваткой витамина никак не бороться, может наблюдаться развитие остеопороза. А у детей это может спровоцировать рахит, деформацию позвоночника и задержку в росте и развитии.

Что делать? Помогут ли прогулки на солнце при дефиците витамина D?

Самое идеальное время для восстановления нехватки витамина D — это, само собой, лето. Во-первых, само солнце хочет вам помочь с витамином D, но будьте осторожны, а то солнышко может перестараться и довести кожу до ожогов, а организм — до теплового удара. Во-вторых, вам помогут дефицитные продукты питания с высоким содержанием витамина D и с приличным ценником.

Какие продукты полезны при дефиците витамина D?

пейте молоко, будете здоровы (в мультике ерунды не скажут);

поедайте рыбу (лосося, сельдь, сардины, скумбрию);

грибы (лисички и сморчки);

куриный желток;

печень трески;

черную икру (если хватит денежек).

В-третьих, загляните за витамином D в свою аптеку (пусть удивятся, что вы берете не только гематоген и шампунь «Конская сила»). Витамин D в аптеке представлен в разных формах:

Водный раствор : отлично усваивается и быстро всасывается, не влияя на пищеварение. Единственный недостаток — вещества в составе, продлевающие жизнь препарату, могут вызывать аллергические реакции (аллергики, снова будьте внимательны);

: отлично усваивается и быстро всасывается, не влияя на пищеварение. Единственный недостаток — вещества в составе, продлевающие жизнь препарату, могут вызывать аллергические реакции (аллергики, снова будьте внимательны); Масляный раствор : не вызывает аллергий. Подвох в том, что для такой формы употребления у вас не должно быть проблем с печенью, желчным пузырем и почками, а иначе он не усвоится, а только навредит;

: не вызывает аллергий. Подвох в том, что для такой формы употребления у вас не должно быть проблем с печенью, желчным пузырем и почками, а иначе он не усвоится, а только навредит; Таблетки : их я не рекомендую покупать из-за слишком медленного всасывания;

: их я не рекомендую покупать из-за слишком медленного всасывания; Капсулы (жирорастворимая форма) / спреи (водная): плюсы и минусы такие же, как у водного и масляного раствора.

Для профилактики возможна дозировка от 2000 до 5000 в зависимости от веса.

Не является медицинской рекомендацией. Перед употреблением проконсультируйтесь со специалистом.

Фото на обложке: Unsplash.