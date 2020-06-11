«Дефиле призраков»: дизайнер из Конго провела виртуальный показ мод в Instagram

Основательница бренда одежды Hanifa Анифа Мвуэмба в этом году планировала участвовать в Неделе моды в Нью-Йорке. Но из-за пандемии коронавируса дизайнер поменяла планы. В мае она провела виртуальный показ новой коллекции в Instagram-трансляции.

Новая коллекция называется Pink Label Congo. Мвуэмба говорит, что каждый наряд символизирует Конго — страну, в которой она родилась. Например, одно из платьев выполнено в цветах флага страны — красном, синем и желтом.

Мвуэмба сделала ставку на технологии: для показа коллекции она создала 3D-модели. Вещи появлялись на черном фоне и дефилировали по виртуальному подиуму — как будто их надели невидимые модели.

Издание Fast Company назвало виртуальный показ «поразительным» и «немного жутким». Журналисты сравнили его с парадом призраков. При этом в Fast Company отметили, что во время дефиле ничего не отвлекало от нарядов, поэтому было легче рассмотреть каждую деталь одежды.

Мвуэмба признает, что ей пришлось поработать над деталями, чтобы все наряды выглядели как настоящие. Идея провести показ с цифровыми моделями появилась у нее еще до пандемии коронавируса. Ее заинтересовала трехмерная анимация в кино, и дизайнер задумалась, как применить технологию в своей работе.

Виртуальное дефиле оказалось успешным. Благодаря шоу Мвуэмба привлекла внимание к коллекции и собрала предзаказы. По ее словам, несмотря на кризис, в этом году бренд Hanifa получит больше выручки, чем в прошлом.

Анифе Мвуэмба 29 лет. Она никогда не училась в школе моды и не стажировалась у известных модельеров. Семья будущего дизайнера переехала из Конго в США, когда ей было три года. Родители Мвуэмбы хотели, чтобы она получила стабильную профессию — врача или юриста. Она поступила в университет, чтобы получить бизнес-диплом, но параллельно училась шить. Однажды у нее не было денег для покупки вечернего платья, и тогда она сшила его сама. Когда ее друзья увидели платье, то попросили сшить что-нибудь и для них. Так появился бренд Hanifa.

Все наряды лейбла Hanifa стоят недорого: от $50 до $499. Тем не менее их носят знаменитости — например, певицы Келли Роуленд и Lizzo. Для продвижения Мвуэмба использует социальные сети, в которых активно общается с потенциальными покупателями.

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