Ученые выяснили, что депрессия приводит к преждевременному старению на клеточном уровне

Новое исследование Калифорнийского университета в Сан-Франциско показало, что депрессия — проблема общего состояния организма. Она может в буквальном смысле делать клетки организма старше. Пока что это лишь предварительные результаты, но они демонстрируют необходимость изменить отношение к БДР.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско изучили возраст клеток, взятых у людей с большим депрессивным расстройством и тех, у кого оно не наблюдалось. Как сообщает Live Science, обнаружилось, что те, кто страдает от БДР и не принимает антидепрессанты, на биологическом уровне кажется старше. В публикации журнала Translational Psychiatry говорится, что несмотря на отсутствие внешних признаков, клетки группы с депрессией выглядели на два года старше, чем у представителей второй группы аналогичного возраста.

Катерина Проценко, студентка медицины Калифорнийского университета в Сан-Франциско и ведущий автор исследования, сказала в пресс-релизе: «Это меняет наше понимание депрессии с чисто психического или психиатрического заболевания, ограниченного процессами в мозге, в сторону болезни всего тела».

«Это должно в корне изменить наш подход к депрессии и ее восприятие — как часть общего состояния организма», — заявила ведущий автор исследования Катерина Проценко.

В исследовании есть некоторые заметные ограничения, например тот факт, что в нем приняли участие всего около 100 добровольцев. Поэтому потребуется гораздо более масштабная проверка, прежде чем сделать окончательные выводы о депрессии и клеточном здоровье. Исследователи также не знают, помогают ли антидепрессанты или другие формы лечения бороться с ускоренным биологическим старением. Live Science отмечает, что ученые уже приступили к очередному исследованию, в котором будет участвовать когорта, принимающая лекарства.

Однако это не делает исследование менее убедительным, поскольку оно является ранним шагом к подтверждению того, о чем многие давно подозревали. Другими словами, это только начало. В пресс-релизе авторы также сообщают, что хотели понять, почему почему люди с депрессией, кажется, умирают раньше, даже несмотря на то, что могу контролировать такие переменные, как образ жизни. Они предполагают, что открытие подсказало им правильный путь.

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