Молодежь предпочитает обращаться за психологической помощью к роботам, а не людям

Выгорание , перфекционизм , постоянные стрессы, отсутствие баланса между работой и личной жизнью: все больше факторов угрожают нашему психологическому здоровью. Во время пандемии ситуация только усугубилась. Молодежь ищет помощи у специализированных приложений, однако нежелание обсуждать трудности с людьми может указывать на скрытые проблемы.

Лаура Кей Алвес — менеджер по работе с клиентами в сфере ad tech, и в 27 лет она уже обратилась за помощью к психотерапевту из-за растущего уровня стресса, вызванного пандемией и постоянной удаленной работой.

По ее словам, отсутствие личной связи создает пропасть внутри команды.

«Когда нам осталось лишь общаться друг с другом, это фактически уничтожило нашу уникальную культуру. Мы все устаем от карантина — это выматывает», — говорит Алвес.

Алвес начала пользоваться виртуальной службой психического здоровья от ее компании VideoAmp, которая предлагает коучинг, терапию, медитацию и другие ресурсы. «Я встретила психотерапевта, которая пришлась мне по душе, и я все еще продолжаю с ней работать, даже после трех бесплатных начальных сеансов», — добавляет она.

Последний год также был тяжелым для тех, кто только начал карьеру. В прошлом году Марвин Рока с нетерпением ждал, когда закончит университет, прекратит работать в розничной торговле и начнет карьеру в СМИ. Однако по мере развития пандемии его оптимизм уменьшался.

«Неспособность отпраздновать свои достижения ослабляет самооценку. Я чувствовал себя изолированным и лишенным голоса. Тем не менее, было приятно знать, что я не единственный, кто проходит через это. В том, чтобы не быть одиноким, есть сила, и я должен был найти способы использовать ее».

Один из таких способов — технологии на основе ИИ, боты, которые помогают справиться с выгоранием.

Недавно опубликованный опрос Oracle о психическом здоровье, проведенный среди 960 представителей поколения Z, дал неожиданные результаты.

90% опрошенных заявили, что Covid-19 негативно отражается на их психическом здоровье. Но вместо того, чтобы обращаться за помощью к людям, они доверяются роботам.

Представители поколения Z на 105% чаще, чем другие возрастные группы, предпочитают роботов людям, когда им нужна помощь в вопросах психического здоровья.

93% опрошенных хотели бы иметь на работе больше инструментов для психологической помощи.

Статистика не удивляет Року, который сейчас занимается связями с общественностью и СМИ в TINYpulse. Он рассказывает, что у него есть друзья, которые якобы ходят на терапию, но на самом деле разговаривают с ИИ через устройство, чтобы чувствовать анонимность.

Но Алвес из VideoAmp считает, что дело не только в этом.

«Люди не хотят, чтобы их считали слабыми, поэтому они не хотят обсуждать проблемы с руководством, — заявляет она. — Технологии помощи психическому здоровью кажутся безопаснее, потому что они не вызывают страх осуждения».

Алмаз Охене подтверждает, что проблема именно в этом. Сейчас ей чуть более 30 лет, она копирайтер-фрилансер, а ранее работала в рекламных агентствах. Она опасается, что чрезмерная зависимость от технологий может скрыть более серьезные культурные проблемы.

Она рассказывает, что ее беспокоит стремление людей найти поддержку у ИИ, тогда как компании не создают условия для доверительных бесед со специалистами. «Мы должны стремиться к условиям, в которых люди будут почувствуют, что могут выразить себя, быть честными и уязвимыми».

По ее опыту работы, традиционные рабочие места, в частности агентства, — это среда, в которой «однородные» группы лидеров озабочены поддержанием статус-кво и оставляют мало места для тех, кто заявляет, что их беспокоит на работе. Она связывает это с тягой молодежи к технологическим решениям. Поколение Z использует их, чтобы справиться с такими проблемами, как синдром самозванца и низкая самооценка.

«На работе мы часто сталкиваемся с токсичностью и нежелательным поведением, но поскольку нам платят, чтобы мы могли жить, иногда бывает трудно указать на проблемы», — говорит Охене.

Она винит в этом нездоровую культуру, сохранение гендерного и расового разрыва в оплате труда, и что сотрудники чувствуют, что высказывания обойдутся им слишком дорого.

«Я не из тех, кто может смолчать о несправедливости. И из-за этого меня действительно заставили покинуть рабочее место», — добавляет она.

Естественно, поддержка психического здоровья сильно варьируется в зависимости от компании. Многие организации пытаются удовлетворить потребность персонала в психологической поддержке уже несколько лет, а не только с момента начала пандемии. В результате сотрудники теперь имеют доступ к широкому спектру персональных консультаций и решений на основе приложений.

Но общий консенсус заключается в том, что люди должны иметь доступ к сочетанию роботизированной и человеческой поддержки для надлежащего решения проблем психического здоровья. Джеки Кинг, главный специалист по работе с людьми в Grey London, относится к тем, кто предпочитает гибридный подход. Она сомневается, что ИИ заменит квалифицированного терапевта.

«Я бы поддержала внедрение приложений для психического здоровья для бизнеса, но не в условиях изоляции», — говорит она.

Источник.

Фото на обложке: Unsplash