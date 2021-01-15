Как устроить цифровой детокс даже на карантине

Цифровой детокс помогает справиться с психологическим выгоранием и дать глазам отдых от синего света. Вот как правильно его устроить.

Не секрет, что за последний год мы стали проводить у экранов еще больше времени. По данным маркетингового и рекламного ресурса Advertising Research Center, из-за ограничений, связанных с пандемией, ежедневное потребление онлайн-контента выросло более чем в два раза. Сейчас, когда возможности для досуга ограничены, отказаться от цифровых стимулов стало еще труднее.

Дайте телефону отдохнуть

Проверять уведомления, едва открыв глаза — плохая привычка, которая очень легко развивается. Она возникает автоматически, потому что многие используют смартфон в качестве будильника. Но отключив сигнал, мы открываем почту, мессенджеры и социальные сети. Информационная перегрузка вызывает чувство срочности, долга и беспокоит.

Чтобы побороть вредную привычку, можно завести будильник и не брать смартфон в спальню. Таким образом, будет трудно потянуться к нему сразу после пробуждения. Оставьте телефон рядом с компьютером и не берите его в руки до начала рабочего времени. Проводите утро в тишине и спокойствии, чтобы сохранить правильный настрой на весь день.

Определите время, когда вы находитесь офлайн

Если коллеги пишут вам даже в свободное время, лучше обсудить этот вопрос напрямую и устно, а не в переписке. Установить границы бывает неловко, но чем искреннее вы будете, тем лучше. Если возможности встретиться лично нет, устройте видеозвонок.

Не бойтесь показаться прямолинейным. Если непонимание сохранится, проблема может долго продолжаться. Напротив, если выразить претензию открыто, это поможет избежать разногласий и даже сделать отношения более доверительными и уважительными.

Не прыгайте с экрана на экран

Даже отключая компьютер после работы, мы склонны переключаться на другие экраны, будь то смартфон или телевизор (а иногда все сразу).

Попробуйте дать себе время на отдых. Например, во время обеденного перерыва сходите на прогулку, а не берите в руки телефон. Откажитесь от телевизора и почитайте книгу. К концу дня из этих небольших промежутков скопится значительное время, которое вы могли бы провести у экрана.

Избегайте соблазнов

К концу дня постарайтесь минимизировать все отвлекающие внимание факторы. Это позволит отдохнуть, чтобы сил хватало на жизнь и творчество. К сожалению, из-за пандемии границы между работой и жизнью стали размыты. Нам хочется быть онлайн круглосуточно, чтобы поддерживать связь с близкими и коллегами. Но отвлекаясь на гаджеты, трудно восстановиться.

Выключать компьютер недостаточно.

Попробуйте создать физические ограничения: например, убирать ноутбук в ящик стола или хранить его в помещении, где не проводите большую часть времени.

Спальню или общую комнату можно превратить в зону без техники и использовать это пространство для ухода за собой или общения с близкими.

Отключите уведомления в социальных сетях, мессенджерах и почтовых клиентах, чтобы они не стимулировали вас вернуться в онлайн в нерабочее время. Практически любое письмо может подождать до завтра.

Используйте сервисы для контроля экранного времени.

Расставляйте приоритеты: созвон с друзьями или просмотр ленты в TikTok?

В начале года нам свойственно ставить цели и обещать себе отказаться от вредных привычек. Устроить цифровой детокс по-прежнему непросто, но его польза для психического здоровья и хорошего самочувствия окупит затраченные усилия.

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