«Уже сейчас можно купить пачку хрустящих сверчков». Алексей Проничкин, Entomo Ventures, — о рынке еды из насекомых

20 мая RB.RU и ГК «ЭФКО» провели конференцию о еде будущего Deep Food Tech Conference. Сооснователь и управляющий партнер Entomo Ventures Алексей Проничкин рассказал, что сегодня производят из сверчков и как нейросети помогают выращивать насекомых.

По словам Алексея, половина населения Земли пробовала насекомых. Большинство из них — это жители Юго-Восточной Азии, но и в европейских странах есть люди, которым не чужды такие продукты.

Уже сейчас вы можете купить «пачку хрустящих, сочных сверчков» или банку консервов из кузнечиков. Сверчковую муку добавляют в снеки, хлебцы, шоколад, протеиновые шарики, печенье. В некоторых странах начали производить даже пиво и чипсы из насекомых.

Производство такой еды имеет свои преимущества. Помимо белка в сверчках есть клетчатка, витамины, железо, кальций, магний и фосфор — их больше, чем в некоторых привычных продуктах вроде молока, шпината и бобов. Как отметил Алексей, рынок продуктов из насекомых растет очень быстро — среднегодовой темп составляет 38%.

Сингапурская компания Entomo Ventures выращивает сверчков и использует для этого новые технологии. С помощью IoT-датчиков, видеокамер, микрофонов и нейросетей специалисты изучают поведение насекомых. Видео позволяет определить пол сверчков и заболевших особей, аудиозаписи стрекотания — стресс из-за температуры, отравлений, голода и жажды. Все это помогает автоматизировать процесс и уменьшать количество ручного труда.







После выступления спикер ответил на вопросы онлайн- и офлайн-зрителей.

Ведете ли вы исследования того, как потребление насекомых в пищу влияет на здоровье человека? Особенно актуальна эта проблема для аллергиков.

Конечно, мы ведем исследования. Сотрудничаем сразу с несколькими научными институтами в Юго-Восточной Азии. В России такие исследования пока не особенно актуальны — наш рынок очень мал.

Но мы начали исследования со специалистами из РУДН, где традиционно это направление сильное. Также мы сотрудничаем с НИИ общей патологии и патофизиологии, под руководством члена-корреспондента РАМН, члена-корреспондента РАН С. Г. Морозова.

Используются ли специализированные антибиотики для профилактики заболеваний колоний? Каким образом лечат особей?

Мы провели исследования в этой области, но антибиотики — не лучший способ. Правильное питание, изоляция больных особей, раннее определение заболеваний — вот оптимальный вариант. Мы хотели бы, чтобы наши насекомые не подвергались сомнительным методам обработки, которые оттолкнут клиентов.

Вопрос по сверчкам. Как быть с этичностью?

Мы сравниваем этот вопрос с поеданием мяса млекопитающих. Очевидно, насекомые здесь «выигрывают» в этичности, если так можно сказать.

Многие в Европе отказываются от поедания мяса телят, но едят мясо коров. Почему? Делают такой этический выбор, считая, что убийство молодых телят — это неэтично.

Это вопрос выбора. Мы считаем, что есть сверчков — значит, куда более бережно относиться к природе. Это намного гуманнее. И полезнее.

Сверчки уничтожают растения. Как же бороться с этой проблемой?

Совсем нет. Они едят в 10 раз меньше коровы и в 5 раз меньше свиньи на килограмм мяса. Мы как раз спасаем растения.

В чем видите ключевой драйвер потребления протеина из насекомых?

Мы видим три драйвера:

борьба за гуманность — все же мы снижаем количество крупного рогатого скота, выращиваемого в ужасных условиях;

борьба за снижение вреда природе — мы в разы уменьшаем выбросы СО2;

большая полезность — в нашем мясе больше полезных элементов.

Чем кормят сверчков?

Кормление сверчков — ключ к эффективным результатам. У нас много рецептов, но важно иметь сбалансированное питание: зеленые листья, остатки мяса, фруктов. Рецепты питания — одно из ноу-хау в этой индустрии.

А что с заводами по переработке?

Это интересная конструкция. Во-первых, мы сортируем сверчков на «мальчиков» и «девочек», причем автоматически. Зачем? «Девочки» идут в упаковку на закуску к «пиву» — это популярно в Азии. А из «мальчиков» делают муку.

Муку мы делаем на специальной мельнице. Конечно, умерщвляем мы сверчков шоковой заморозкой.

Насколько это производство возможно в России вследствие климатических условий?

С учетом малого рынка и тяжелых климатических условий сейчас это крайне накладно и неэффективно. Из стран СНГ пока выигрывает Узбекистан. В этом году мы пробуем открыть ферму в Киргизии.

Какой правовой статус бизнеса по насекомым и продукции из них в РФ?

В нашей стране пока с этим вопросом очень тяжело — много инстанций и тематика слишком экзотическая. В Узбекистане мы получили все разрешения быстро и хотим представить эту практику в России. Узбекистан крайне заинтересован в экспорте продукции, в том числе в Европу. За такими вопросами лично следит президент страны.

Страна очень быстро откликнулась и провела все необходимые корректировки, чтобы помочь становлению этой индустрии. Это правильно и дальновидно: вести муку в Европу из Вьетнама и Тайладна накладно. Узбекистан выбрал правильную стратегию.

Можно ли легально ввести и вывести из страны муку из насекомых? Например, какой код ТНВЭД?

С этим вопросом пока тяжело в нашей стране, а вот в Узбекистане нам пошли навстречу и помогли классифицировать сверчков по правильным ТНВЭД.

Полную запись трансляции Deep Food Tech Conference можно посмотреть по ссылке.

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Фото с мероприятия

Фото: Федя Ронжин.



