«Это бесплатно для стартапов». Амир Зайдман, The Kitchen, — о поддержке FoodTech-проектов в Израиле

20 мая в Москве прошла международная конференция Deep Food Tech, посвященная новым технологиям в еде. Основатель и вице-президент по развитию бизнеса FoodTech-хаба The Kitchen Амир Зайдман рассказал о том, как FoodTech-стартапам помогают развиваться в Израиле, а также о кооперации бизнеса и государства.
The Kitchen — дочерняя компания венчурного инвестиционного фонда Strauss Group. Она входит в состав Израильского управления инноваций — государственной организации, которая поддерживает научные разработки. Хаб — часть программы-инкубатора, что позволяет проектам получать частный капитал и поддержку от государства.
The Kitchen технически и интеллектуально поддерживает начинающие компании из сферы Deep Food Tech на протяжении полутора лет, помогает выйти на рынок, начать получать прибыль и новые инвестиции. Это бесплатно для стартапов.
Также хаб создает свои собственные проекты. Компания находит интересные технологии в университетах и научных учреждениях, получает патенты. Затем собирает команду, выделяет финансирование и запускает стартап.
Компания создала многоуровневую систему поддержки стартапов:
- Команды The Kitchen, помогающие стартапу искать людей и оборудование, а также во всех аспектах его развития с точки зрения технологий.
- Strauss Group, которая помогает организовать работу по производству продуктов питания. Здесь есть специалисты, которые решают проблемы с закупкой сырья, технологиями, организацией процесса, упаковкой, соблюдением законодательства.
- Международная сеть партнеров в разных странах, помогающих стартапам выйти на глобальный рынок. Среди них есть такие корпорации, как Danone, PepsiCo, Mondelēz International и другие.
С 2015 года 19 портфельных компаний получили от нас инвестиции или были созданы с нуля. Теперь в этих компаниях работают более 100 сотрудников, чем мы очень гордимся, поскольку, таким образом, создаем в своих компаниях рабочие места. На сегодняшний день в общей сложности компании привлекли более 78 миллионов долларов.
С 2015 года 19 портфельных компаний получили от нас инвестиции или были созданы с нуля. Теперь в этих компаниях работают более 100 сотрудников, чем мы очень гордимся, поскольку, таким образом, создаем в своих компаниях рабочие места. На сегодняшний день в общей сложности компании привлекли более 78 миллионов долларов.
Компания инвестирует в проекты, чьи технологии улучшают производство еды или сами продукты.
Некоторые из проектов, получившие поддержку The Kitchen:
- культивируемое мясо Aleph Farms;
- растительная альтернатива яйцам Zero Egg;
- белок из дрожжей Yeap;
- молочные белки Imagindairy;
- технология по уменьшению количества сахара Better Juice;
- пищевые добавки для повышения иммунитета Maolac.
Полную запись трансляции Deep Food Tech Conference можно посмотреть по ссылке.
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