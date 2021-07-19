«Нужно скормить курице девять калорий, чтобы получить одну». Брюс Фридрих, GFI, — о проблемах в производстве мяса

20 мая в Москве прошла международная конференция Deep Food Tech, посвященная инновациям и новым технологиям в еде. Сооснователь и генеральный директор The Good Food Institute Брюс Фридрих рассказал, как должна измениться пищевая промышленность для спасения планеты.

Большинство людей любит мясо и ест его всю свою жизнь. Но современный способ производства мяса крайне неэффективен.

Во-первых, он вредит окружающей среде. Согласно исследованиям Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, скотоводство ответственно за 14% мирового воздействия на изменение климата. Это больше, чем совокупное влияние всех машин, грузовиков, самолетов и других транспортных средств.

Во-вторых, это очень долгий и ресурсозатратный процесс. Чтобы получить мясо, сначала нужно вырастить огромное количество зерновых, отправить их на переработку, сделать корм и только после этого отправить его на ферму. Большая часть корма расходуется в процессе жизни животных на рост тех элементов, которые мы даже не употреляем.

Самое эффективное животное с точки зрения расходов и его отдачи в мясе — это курица. И это при том, что соотношение затраченных калорий к получаемым у курицы — 9:1. Нужно скормить курице девять калорий, чтобы получить всего одну. У коровы это соотношение равно 40:1. Брюс Фридрих, сооснователь и генеральный директор The Good Food Institute

В-третьих, животноводство несет риски для здоровья. Около 70% производимых антибиотиков используется в животноводстве для поддержания их жизнеспособности. Такой подход стимулирует развитие заболеваний. Большинство пандемий возникают из-за того, что бактерии и вирусы передаются от животного к человеку.

Согласно отчетам ООН, к 2050 году нам придется производить в 1,5-2 раза больше мяса. Это только усугубит проблемы изменения климата, пищевой безопасности и пандемий.

Решение

Мясо — это смесь из жиров, аминокислот, различных минералов и воды. Такие же элементы содержатся и в растениях. Можно нанять специалистов, которые создадут мясо, похожее на натуральное. Идея в том, чтобы взять растительный материал и превратить его в продукт, который потребители не смогут отличить от животного мяса.

Для людей, которые хотят настоящее мясо, есть еще одно решение. Мы можем использовать клеточную культивацию и технологии работы с живыми тканями, чтобы выращивать клеточное мясо без живых животных.

Например, производство искусственной говядины, где используются возобновляемые источники энергии, сокращает негативное воздействие на окружающую среду. Оно на 92% меньше влияет на глобальное потепление и на 95% сокращает количество используемой земли.

После выступления спикер ответил на вопросы онлайн и офлайн-зрителей.

Насколько пагубно влияние инноваций для здоровья населения? Есть ли исследования, как влияет клеточное мясо на развитие онкологий?

Культивированное мясо лучше для здоровья человека по ряду показателей. Пионеры культивированного мяса — врачи. Ума Валети — основательница Memphis Meats — известный кардиолог, Марк Пост — создатель первого культивированного гамбургера и основатель Mosa Meat — тканевый инженер, ранее преподававший в Гарвардской и Дартмутской медицинских школах. Они увидели вред, который обычное мясо наносит здоровью человека, и решили его усовершенствовать.

Что касается рака, ВОЗ заявила, что красное мясо, вероятно, канцерогенно для человека, а обработанное красное мясо определенно канцерогенно. Культивированное мясо, изначально молекулярно идентичное обычному мясу, со временем может быть доведено до менее канцерогенных свойств. Это позволит людям получать мясо, которое они хотят, без негативного воздействия на здоровье.

Кроме того, выращивание мяса положительно влияет на общественное здравоохранение:

Широкое использование антибиотиков в животноводстве приводит к появлению все большего числа устойчивых к антибиотикам супербактерий, которые уже убивают от 500 до 700 тыс. человек в год.

Условия, в которых разводят домашний скот, приводят к распространению зоонозных болезней на человеческое население. Это делает животноводство вероятным источником следующей пандемии.

Культивированное мясо позволит избежать этих проблем и улучшит здоровье человека на индивидуальном и популяционном уровнях.

Соя и хитин — очень сильные аллергены. Как решить проблему с аллергией?

Соя — частый ингредиент мяса на растительной основе из-за ее доступности. Но в состав мяса может входить любой растительный белок, например, бобы или чечевица. Так, бургеры Beyond Meat сделаны с использованием гороха.

Что касается хитина, людям с аллергией на грибы следует избегать употребления продуктов ферментации цельной биомассы.

На рынке есть много других вариантов растительного белка. Вполне вероятно, что будущие итерации продуктов, содержащих сою и хитин, смогут устранить аллергенность.

Каковы потенциальные проблемы при выращивании мяса в биореакторах?

Основная проблема мясных культур — это достижение паритета цен с обычным мясом. В ходе наших недавних исследований мы пришли к выводу, что «выращенное мясо может конкурировать с некоторыми традиционными видами мяса по затратам». Однако «достижение [этого] потребует согласованных исследовательских усилий, чтобы улучшить процесс и ресурсы, а также обеспечить работу благоприятных финансовых механизмов. Важно отметить, что новые технологические разработки, не представленные в исследовании, такие как специализированные и автоматизированные культиваторы для производства мяса, переработка сред для культивирования клеток и улучшенные методы производства факторов роста, могут еще больше снизить затраты на производство мясных культур».

Кроме того, наш проект «Передовые решения для альтернативных белков» предоставляет базу данных, в которой содержится более 50 ключевых возможностей для развития науки о выращивании мяса. GFI продолжит выявлять ключевые проблемы и поможет научному сообществу преодолеть их.

Где и как выращивать такое огромное количество растений для растительного мяса?

Традиционное животноводство крайне неэффективно. Курица — наиболее эффективное наземное животное. По данным Института мировых природных ресурсов, требуется девять калорий пищи, которую скармливают курице, чтобы вернуть одну калорию в виде мяса животных.

При выращивании мяса на растительной основе мы пропускаем этап кормления животных и, таким образом, требуется на 47-99% меньше земли, чем для выращивания обычного мяса. Следовательно, переход от обычного мяса к мясу на растительной основе высвободит огромное количество сельскохозяйственных угодий, которые затем можно будет использовать для выращивания сельскохозяйственных культур непосредственно для потребления человеком.

И помимо того, что эта земля используется для выращивания большего количества продуктов питания, эту землю можно использовать для восстановления естественных экосистем и улавливания углерода. Тем самым можно замедлить вырубку лесов и изменение климата, сохранить среду обитания и биоразнообразие видов.





Полную запись трансляции Deep Food Tech Conference можно посмотреть по ссылке.

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