«На конвенциях на меня смотрели как на сумасшедшего». Эран Гроних, Flying Spark, — о белках из насекомых

20 мая в Москве прошла международная конференция Deep Food Tech, посвященная инновациям и новым технологиям в еде. Основатель и генеральный директор Flying Spark Эран Гроних поделился опытом производства высококачественного белка из личинок восточной плодовой мухи.

Сейчас на планете почти 8 млрд людей. И к 2050 году нас станет около 10 млрд. Население Земли увеличивается, доходы жителей развивающихся стран растут и люди начинают потреблять больше мяса. По прогнозу ООН, чтобы накормить всех людей, придется вдвое увеличить производство пищи, особенно белка.

Эран Гроних попытался решить эту проблему и в 2015 году основал компанию Flying Spark, миссия которой — накормить мир, не уничтожая Землю. Компания разрабатывает технологии производства высококачественного белка из личинок восточной плодовой мухи.

Сегодня уже около 2 млрд людей в мире употребляет белок насекомых в пищу, а в начале мая 2021 Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов официально внесло насекомых в перечень пищевых продуктов.

С экономической точки зрения это очень эффективно. Жизненный цикл мухи составляет всего семь дней. После их уже можно использовать в производстве. Всего за семь дней личинки увеличивают массу тела в 250 раз. Это безумие! Представьте корову, которая может так вырасти. Если бы у нас была такая корова, не нужно было бы использовать белок насекомых.

Во время выступления спикера гости и зрители конференции задавали вопросы в приложении When Speak. Публикуем ответы Эрана.

Что безопаснее для человека: вегетарианство или употребление в пищу личинок насекомых?

При выращивании овощей используются пестициды. Мы не добавляем никаких химикатов в наш процесс. Питание насекомых обычно лучше, чем у овощей, к тому же большинство овощей не содержат протеин или цельный белок.

В отличие от Азиатско-Тихоокеанского региона, в России нет возможности заменить мясо морепродуктами. Как переход со свинины на насекомых отразится на здоровье?

Мы не продаем насекомых, мы перерабатываем личинки мух в протеиновый порошок. Люди не переключатся полностью, но сократят потребление свинины и другого мяса и увеличат потребление альтернативных белков, в том числе белков насекомых. Насекомые намного полезнее свинины, наш белок — один из лучших доступных источников белка, без насыщенных жиров и холестерина. Выращивание личинок гораздо более экологически устойчиво, чем выращивание свиней. Мухи и личинки не передают зоонозные заболевания людям — например, африканскую чуму свиней или свиной грипп.

Вызывает ли аллергию белок личинок насекомых?

Насекомые содержат аллерген, похожий на аллерген моллюсков, поэтому, если у человека аллергия на моллюсков, у него может быть аллергия и на насекомых. Тем не менее мы изучаем способы удалить данный аллерген из нашего порошка.

Есть ли исследования о том, как потребление альтернативного белка влияет на фертильность женщины?

Я не знаком с этими исследованиями. Но наш протеиновый порошок содержит 12% минералов, железо, кальций, магний и цинк — 200–300% от рекомендуемой суточной нормы. Отличный источник железа!

Сколько людей готовы добровольно перейти на такую альтернативу мясу?



В мире уже 2 миллиарда человек едят насекомых, для некоторых это часть культуры. Также креветки считаются морскими насекомыми. В любом случае мы не предлагаем есть сырых насекомых, мы перерабатываем его в белый порошок, который используется в качестве ингредиента в продуктах питания и кормах.

Чем питаются личинки плодовой мухи?

Пищевые (food grade) Класс сырья, который подходит для потребления в пищу людьми. и кормовые (feed grade) Сырье, используемое в сельском хозяйстве для кормления животных. ингредиенты, соотношение кормов 2:1.

Защищена ли среда от случайных «побегов» крупных колоний плодовых мух? И к чему может привести такой «побег»?

У нас очень строгие протоколы безопасности. Никто не сможет сбежать, все наше производство проходит в строго контролируемой среде. Кроме того, мы выращиваем обычных мух, которые существуют в природе, поэтому даже если мухи ускользнут, ничего не произойдет.

Планирует ли Flying Spark заниматься другими насекомыми кроме плодовых мух?

Я думаю, что мы только начали. На рынке есть разные насекомые, которые содержат много полезного. Нам нужно изучить их и понять, что мы можем из них извлечь.

Полную запись трансляции Deep Food Tech Conference можно посмотреть по ссылке.

Страница «ВКонтакте»

Страница на Facebook

Фото с мероприятия

Фото на обложке: Unsplash