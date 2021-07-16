«Совокупная стоимость выросла с 17 до 433 млрд евро». Иван Драганов, Dealroom.co, — о состоянии FoodTech-рынка

20 мая в Москве прошла международная конференция Deep Food Tech, посвященная новым технологиям в еде. Старший аналитик исследовательской компании Dealroom.co Иван Драганов выступил с темой «Обзор трендов и сделок в индустрии Deep Food Tech». Рассказываем об основных выводах и приводим цифры из доклада.

Рынок FoodTech-компаний растет гораздо быстрее, чем рынок производителей продуктов питания. Совокупная стоимость 10 главных производителей продуктов питания с 2015 по 2020 год выросла с 778 до 845 млрд евро, тогда как стоимость FoodTech-компаний увеличилась больше чем в 25 раз: с 17 до 433 млрд евро.

Европейские «единороги» в сфере FoodTech отстают по стоимости от компаний Америки и Азии. Азиатский рынок — самый развитый в этой области. Совокупная стоимость фудтех-компаний здесь составляет 253 млрд евро. Основной фокус бизнеса — доставка еды и логистика.

В Европе делаются большие ставки на венчурные компании в сегменте FoodTech. Средний размер инвестиций увеличился с 0,5 млн евро в 2016 году до 3 млн евро в 2021-м.

Объем инвестиций в FoodTech-стартапы нового поколения с 2016 года увеличился с 0,4 млн до 2,2 млн евро.

Среди европейских стран по количеству профинансированных стартапов в сфере FoodTech лидирует Великобритания. В России только 43 стартапа получили венчурные инвестиции.

Тренды

Инвестиции в роботизацию. На фоне пандемии COVID-19 в Европе возникли проблемы с поставками, закрывались заводы, не хватало сотрудников. При этом в 2020 году инвестиции в автоматизацию и роботизацию ферм выросли до 508 млн евро — в 2019-м они составляли только 216 млн.

На фоне пандемии COVID-19 в Европе возникли проблемы с поставками, закрывались заводы, не хватало сотрудников. При этом в 2020 году инвестиции в автоматизацию и роботизацию ферм выросли до 508 млн евро — в 2019-м они составляли только 216 млн. Альтернативные белки. Другим трендом Deep Food Tech можно назвать создание альтернативных протеинов. В 2019 году в это направление вложили 263 млн, а в 2020-м — уже 552 млн евро. Сегодня такие крупные продуктовые компании, как Unilever, Nestle, Danone и другие, проводят сделки по поглощению и слиянию с компаниями, производящими альтернативные белки.

Другим трендом Deep Food Tech можно назвать создание альтернативных протеинов. В 2019 году в это направление вложили 263 млн, а в 2020-м — уже 552 млн евро. Сегодня такие крупные продуктовые компании, как Unilever, Nestle, Danone и другие, проводят сделки по поглощению и слиянию с компаниями, производящими альтернативные белки. Переработка отходов. Объем рынка переработки пищевых отходов мог бы быть $2,4 трлн. Но инвестиции в стартапы, занимающиеся переработкой пищевых отходов, находятся на низком уровне — 440 млн евро в Европе с 2016 года по сравнению с 1,2 млрд евро за ее пределами. При том, что в мире выбрасывается порядка 30% продовольствия, а переработанные отходы могут использоваться в качестве сырья для биотоплива.



FoodTech-рынок в Европе открывает большие возможности для компаний:

Это очень молодой рынок. Сейчас значительная часть проектов работает в сфере доставки. Но в будущем появятся больше стартапов в других сферах, в том числе те, которые помогут сократить воздействие на окружающую среду.

Сейчас значительная часть проектов работает в сфере доставки. Но в будущем появятся больше стартапов в других сферах, в том числе те, которые помогут сократить воздействие на окружающую среду. Производство пока не отвечает принципам устойчивости. Нужны новые средства производства и альтернативные подходы.

Нужны новые средства производства и альтернативные подходы. Цепочка поставок неэффективная. Это создает нагрузку на системы, влияет на окружающую среду.

Это создает нагрузку на системы, влияет на окружающую среду. Необходим переход к углеродной нейтральности. Сельское хозяйство — один из основных источников выбросов CO2. Европа и другие страны движутся к решению этой проблемы.

После выступления спикер ответил на вопросы онлайн- и офлайн-зрителей.

Вы рассказывали о принципах устойчивости. Как и насколько глубоко этот тренд укореняется в Европе с точки зрения инвестиций? Что выберут инвесторы: стартап, который соблюдает эти принципы, или тот, который не соблюдает?

Все зависит от ситуации. Стартапам сложно соблюдать экологические требования. Их основная задача — найти для себя нишу на рынке. Им нужно контролировать не только этот процесс, но и финансы. Соблюдать экологические цели может быть непростой задачей.

Последнее время я замечал, что инвесторы гибко подходят к рассмотрению таких стартапов.

FoodTech — отдельный сектор, в котором есть свои инвесторы. Существуют инвесторы, которые только выходят в эту нишу. Они понимают, что фудтех имеет большой потенциал — интерес к этому направлению есть.

Сколько новых венчурных фондов ориентируются на FoodTech и сельскохозяйственные технологии? Cколько таких компаний появилось в Европе за последние один-два года?

Мы провели анализ, но я должен посмотреть на данные, чтобы ответить на этот вопрос.





Полную запись трансляции Deep Food Tech Conference можно посмотреть по ссылке.

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