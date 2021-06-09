«Биотехнологическая революция свершилась». Степан Яшин, McKinsey & Company, — о будущем биотехнологий

20 мая RB.RU и ГК «ЭФКО» провели конференцию о еде будущего Deep Food Tech Conference. Ко-лидер практики по работе с игроками АПК в РФ и СНГ McKinsey & Company Степан Яшин рассказал, в чем преимущество биотехнологий для пищевой промышленности и как нужно строить бизнес в этой сфере.

Степан отметил, что «биотехнологическая революция свершилась». У нас уже есть инструмент, который позволяет редактировать структуру генома. Также развивается искусственный интеллект и многие другие технологии. Для человечества — это колоссальный прорыв, который изменит будущее.

По результатам исследования McKinsey & Company, 60% того, что производит человечество, можно производить с помощью биотехнологий. В этой области есть четыре направления:

Биомолекулы: генная терапия. Биосистемы: искусственное мясо, выращивание продуктов в лаборатории. Взаимодействие организма и машины. Вычисления на основе биотехнологий.

С помощью биотехнологий можно:

производить продукты;

создавать новые продукты с целевыми свойствами;

перепрограммировать живые организмы;

увеличивать рост производительности и повышать точность.



Ключевые области, которые изменят отрасль и создадут максимум возможностей здесь и сейчас — генная инженерия и белковые продукты растительного происхождения.

По словам Степана, на горизонте ближайших 10 лет мы сможем создавать продукты с целевыми свойствами. Люди смогут решить вопросы хранения, болезней культур, содержания питательных веществ в продуктах.

Другое важное направление — альтернативные протеины, которые уже стали реальностью. В Северной Америке и Европе такие продукты начинают заменять традиционное мясо, в том числе по этическим причинам. На азиатском рынке альтернативный белок существует давно — например, тофу — и органично вписывается в существующие реалии.

Степан предложил игрокам рынка задуматься о нескольких вещах:

для работы необходимы платформы;

нужно исследовать предпочтения потребителей и создавать персонализированные продукты;

любая ошибка становится критичной;

необходимо вовлекать много партнеров в процесс — стартапы, исследовательские институты;

нужно ответить на вопросы этики и регулирования, быть ответственным производителем.

После выступления спикер ответил на вопросы онлайн- и офлайн-зрителей.

Какие регуляторные ограничения в широком применении биотехнологий сегодня существуют?

Такие ограничения крайне зависят от общественной повестки и контекста, который отличается от страны к стране. ГМО здесь — хороший пример.

Можно выделить два типа регуляторных барьеров:

Существующие запретительные практики: этика, продовольственная безопасность, защита данных. Серые зоны, то есть отсутствие регуляторных предписаний: требования к сертификации, правила маркировки продукции и так далее.

Также нужно понимать, что биотехнологии — широкое понятие. Альтернативный белок, полученный в результате ферментации, и искусственное мясо — принципиально разные и по наукоемкости, и по восприятию общества. Поэтому вопросы регулирования требуется рассматривать исключительно в связке с конкретной технологией.

Почему не говорится о негативных последствиях? И вопрос тут не в ГМО.

Негативные последствия надо рассматривать в широком контексте рисков:

Риски для биосистемы в целом. Интервенции подобного масштаба могут породить неадекватный ответ со стороны природы, так как нарушаются и замкнутость системы, и ее способность к самовоспроизведению. Также любое вмешательство в геном может привести к неконтролируемым мутациям — пока принято считать, что они незначительны, но достаточного материала нет. Риски для общества. Нецелевое использование технологий, например, для создания биологического оружия. Риски для индивидуального человека. От здоровья до защиты персональных и медицинских данных.

Важно помнить, что на данный момент не существует достаточного накопленного научного опыта, чтобы предугадать все негативные последствия. Читая любые статьи на тему тех же ГМО, мы сталкиваемся с оговоркой — «нет данных о негативных последствиях». Но обратное неверно — нельзя достоверно говорить о полной безопасности, пока не накопится достаточно материала и по количеству, и по длительности исследований.

Сюжет биотех-дистопии: будут ли патентоваться культуры? Будут ли корпорации вытеснять фермеров с традиционными культурами и ставить их в зависимость от продажи своих семян?

В каждой стране будут свои особенности регулирования и сертифицирования семян. Аналогично в каждой стране — своя ситуация с интеграцией выращивания сельскохозяйственных культур и силы влияния фермеров.

В России выращивание достаточно фрагментировано. «Корпорации», производящие семена, далеко не всегда занимаются выращиванием сельскохозяйственных культур, поэтому рычаги вытеснения тут ограничены. Рядовой фермер стремится получить максимальный урожай с минимальными рисками, поэтому в России наиболее вероятен сценарий «спрос рождает предложение», а не в обратную сторону.

В растительном мясе цепочка создания продукции чуть длиннее. Как происходит этап выращивания?

Аналогично выращиванию сельскохозяйственной культуры.

Какой вклад биотех внесет в денежном выраждении?

Суммарный потенциал на горизонте 2030-2040 годов: 1,7 – 3,6 трлн долларов США. Из них около 35% ожидается от биофудтеха.

Какой вклад биотех внесет для России?

Таких оценок не производилось, но пока рынок в России не существует по меркам мирового рынка.

То есть у платформы будет вся информация о потребителе, в том числе геном и микробиом? Как можно защищать личные данные в такой модели?

Мы не обсуждали создание подобных платформ. Но вопрос защиты персональных данных, действительно, стоит остро. Даже сейчас он по-разному регулируется в США, Европе и Китае, когда речь идет о биотех-исследованиях, что уж говорить о более глобальном обмене информацией.

Почему вы не берете в расчет альтернативный протеин из насекомых?

Берем, оценки приведены с учетом насекомых как потенциальных компонентов альтернативного белка.

Полную запись трансляции Deep Food Tech Conference можно посмотреть по ссылке.

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Фото с мероприятия

Фото: Федя Ронжин.



