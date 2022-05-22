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Страны АТЭС не смогли договориться, Литва отказалась от импорта энергии из РФ: главные новости бизнеса 22 мая

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Страны-участницы форума АТЭС не смогли вынести общую резолюцию по итогам встречи министров торговли, Литва осталась верна своим намерениям и отказалась от импорта отечественной электроэнергии, швейцарские власти разблокировали счета «Еврохима», а RB продолжает следить за бизнес-новостями на фоне украинского конфликта.

Страны АТЭС не смогли договориться, Литва отказалась от импорта энергии из РФ: главные новости бизнеса 22 мая
  • Литва больше не будет импортировать российскую электроэнергию: по решению оператора биржи электроэнергии Nord Pool, торговля напрямую с Inter RAO (через дочернюю компанию Inter RAO Lietuva) прекращается.
  • Министры торговли стран-участниц форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества не смогли принять совместную резолюцию по итогам двухдневной встречи в Таиланде.
  • Власти Швейцарии сняли ограничения со счетов «Еврохима» после того, как попавший под персональные санкции Андрей Мельниченко перестал быть бенефициаром компании и вышел из совета директоров. 
  • Телеканал NBC обвинил консалтинговую компанию McKinsey в работе в условиях конфликта интересов, поскольку журналисты выяснили, что фирма предоставляла услуги одновременно Минобороны США и российскому «Ростеху». В McKinsey утверждают, что никакого конфликта интересов не было: работа с «Ростехом» касалась только коммерческих вопросов, не имеющих даже косвенного отношения к Пентагону.
  • Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что «АвтоВАЗ» планирует в перспективе начать выпуск автомобилей марок Renault Sandero и Duster («Интерфакс»).

Фото на обложке: Christian Wiediger / Unsplash

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