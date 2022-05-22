Страны-участницы форума АТЭС не смогли вынести общую резолюцию по итогам встречи министров торговли, Литва осталась верна своим намерениям и отказалась от импорта отечественной электроэнергии, швейцарские власти разблокировали счета «Еврохима», а RB продолжает следить за бизнес-новостями на фоне украинского конфликта.

Страны АТЭС не смогли договориться, Литва отказалась от импорта энергии из РФ: главные новости бизнеса 22 мая