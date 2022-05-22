Страны АТЭС не смогли договориться, Литва отказалась от импорта энергии из РФ: главные новости бизнеса 22 мая

Екатерина Алипова
Страны-участницы форума АТЭС не смогли вынести общую резолюцию по итогам встречи министров торговли, Литва осталась верна своим намерениям и отказалась от импорта отечественной электроэнергии, швейцарские власти разблокировали счета «Еврохима», а RB продолжает следить за бизнес-новостями на фоне украинского конфликта.
Страны АТЭС не смогли договориться, Литва отказалась от импорта энергии из РФ: главные новости бизнеса 22 маяЕкатерина Алипова
- Литва больше не будет импортировать российскую электроэнергию: по решению оператора биржи электроэнергии Nord Pool, торговля напрямую с Inter RAO (через дочернюю компанию Inter RAO Lietuva) прекращается.
- Министры торговли стран-участниц форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества не смогли принять совместную резолюцию по итогам двухдневной встречи в Таиланде.
- Власти Швейцарии сняли ограничения со счетов «Еврохима» после того, как попавший под персональные санкции Андрей Мельниченко перестал быть бенефициаром компании и вышел из совета директоров.
- Телеканал NBC обвинил консалтинговую компанию McKinsey в работе в условиях конфликта интересов, поскольку журналисты выяснили, что фирма предоставляла услуги одновременно Минобороны США и российскому «Ростеху». В McKinsey утверждают, что никакого конфликта интересов не было: работа с «Ростехом» касалась только коммерческих вопросов, не имеющих даже косвенного отношения к Пентагону.
- Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что «АвтоВАЗ» планирует в перспективе начать выпуск автомобилей марок Renault Sandero и Duster («Интерфакс»).
Фото на обложке: Christian Wiediger / Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Страны Балтии стали лидерами Евросоюза по уровню инфляции
- 2 Развиваем стартап в Вильнюсе: преимущества, недостатки и новые возможности
- 3 3 причины переехать в Литву и 3 причины никогда этого не делать
- 4 Средний лимит по кредиткам снизился, но спрос на карты подрос
- 5 ГТЛК спрогнозировала спад в 30-40% на лизинговом рынке
ВОЗМОЖНОСТИ
22 мая 2022
22 мая 2022
Популярное
Списки и рейтинги
Как открыть банковский счет за рубежом онлайн: гид по странам
Списки и рейтинги