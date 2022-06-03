Цифровая трансформация, которая преображает жизнь: как приспособиться к переменам?

Цифровая трансформация — это непосредственная реакция на одну из самых фундаментальных перемен нашего времени: переход от промышленной эпохи к информационной, которая приносит как трудности, так и новые шансы для компаний.
Издательство «МИФ» выпустило книгу «Стратегии перемен» предпринимателя и преподавателя Гарвардского университета Джона Коттера. Автор отвечает на вопросы о том, как предприятиям справиться со сложностями в период неопределенности и как улучшить тактики ведения бизнеса.
Публикуем главу «Цифровая трансформация, которая по-настоящему преображает», в которой Коттер поясняет, как выжать максимум из цифровой революции и приспособиться к скорости перемен.
«...» Особенно ярко цифровая трансформация как двигатель больших перемен проявила себя в марте — мае 2020 года.
Те, что оказались наиболее умными и удачливыми или располагали наибольшими ресурсами, использовали цифровизацию, чтобы внедрить фундаментальные изменения быстрее, чем это в принципе казалось возможным; самый характерный пример здесь — удаленная работа.
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Цифровая трансформация создает невозможное при помощи ряда действий, вполне логичных в свете развивающейся науки о переменах. Но, как вы вскоре увидите, самое важное из этих действий — правильное применение принципа «немногие избранные плюс разносторонняя команда».
Сейчас нормой является цифровая трансформация, осуществляемая немногими избранными. Но если к ним добавить разносторонние команды, то количество, скорость и эффективность изменений могут значительно возрасти.
Цифровая революция
Цифровая трансформация принимает все более знакомые формы:
- В розничной торговле на смену походу по магазинам приходят онлайн-покупки.
- В здравоохранении появилась телемедицина, которая обещает намного более эффективный доступ к лучшим медицинским услугам.
- В производстве нам обещают «промышленность 4.0» — например, оборудование, подключенное к интернету и самостоятельно отправляющее уведомления о необходимости ремонта.
Крупные организации практически повсюду создают огромную информационную инфраструктуру для ведения бухгалтерии, финансовой отчетности, инженерного анализа, прогнозирования продаж, наблюдения за планами, общения с менеджерами, проверки резюме и многого другого.
Издание газет, журналов и книг полностью преобразилось — сама продукция этой отрасли теперь принимает совершенно новые формы.
Цифровизация лежит в основе искусственного интеллекта (ИИ), интернета вещей (IoT), машинного обучения, облачных технологий, электронного обучения и т. д.
Цифровая трансформация — это непосредственная реакция на одну из самых фундаментальных перемен нашего времени: переход от промышленной эпохи к информационной. И он происходит с беспрецедентной скоростью.
Общества охотников и собирателей развивались медленно и просуществовали более ста тысяч лет. Переход к земледелию занял несколько тысяч лет. Переход от сельско-хозяйственного общества к промышленному потребовал нескольких столетий.
А продвижение к информационной эпохе началось в 1980-х годах — всего несколько десятилетий назад.
Конечно, перемены, вызванные цифровизацией, в одних областях намного более часты, мощны и заметны, чем в других. Но все равно трудно найти хоть какую-нибудь отрасль, где цифровые технологии не используются для того, чтобы справиться с изменчивостью среды, хотя бы из необходимости.
Скорость перемен
|Эпоха
|Охота и собирательство
|Земледелие
|Промышленность
|Информационное общество
|Скорость перемен в эпоху
|Крайне медленная
|В основном медленная
|Намного быстрее, чем раньше
|Еще быстрее и постоянно увеличивается
|Длина
|Более 100 000 лет
|Более 10 000 лет
|Несколько сотен лет
|Только началась
Какие вызовы бросает организациям цифровая трансформация
Люди, получающие наибольшую выгоду от цифровой трансформации, обычно считают успешность этого процесса высокой. Или, по крайней мере, не низкой.
Исследователи, которые не имеют личной заинтересованности в успехах или неудачах, обычно критичнее относятся к цифровизации — скорее даже не к ее необходимости или перспективам, а к нынешней методологии и результатам.
В частности, серьезные исследования указывают на огромные затраты, раздражающую медлительность, бесполезное нарушение рабочих процессов и упущенную выгоду.
Иногда цели, задаваемые с началом цифровой трансформации, просто нереалистичны. Но куда чаще проблемы, с которыми приходится сталкиваться, выглядят точно так же, как и те, что приводят к провалам стратегического планирования (а также, как вы вскоре увидите, реструктуризации, оздоровления культуры, слияний и поглощений).
Изучая провальные попытки цифровой трансформации, можно часто увидеть, что компании не смогли ответить на важные вопросы: зачем именно им нужна цифровизация и какие именно возможности они получат благодаря всем этим сложным нововведениям.
Понятие «цифровая трансформация» очень широкое: оно включает в себя и установку программного обеспечения, которое помогает эффективнее вести работу, и разработку омниканальной торговой стратегии, и создание новых продуктов и услуг.
Без точного описания того, чего вы надеетесь добиться, работа может лишь усилить общую тревожность и распасться на разрозненные проекты, перегревающие канал выживания и никак не помогающие бизнесу двигаться вперед.
Часть проблемы здесь состоит в том, что цифровая трансформация особенно уязвима для подхода «все побежали, и я побежал»: новые, интересные технологии и инновации всегда выглядят очень заманчиво.
Компании, которым удается удержаться от соблазна и подойти к цифровизации с точки зрения конкретных задач, добиваются намного бóльших успехов.
Например, когда Best Buy столкнулась с конкуренцией со стороны Amazon и угрозой шоуруминга (практики, когда покупатели изучают товары в розничных магазинах, после чего заказывают их за меньшую цену в интернете), компания отреагировала пересмотром процесса формирования покупательского опыта.
Он подчеркнул некоторые достоинства, маскировавшиеся под недостатки, и позволил найти новые возможности даже в трудный момент.
Best Buy удалось изменить цепочку поставок и воспользоваться своей долей на рынке розничной торговли, чтобы предложить новую услугу: заказать товар онлайн и забрать его в магазине.
Кроме того, Best Buy изменила отношение и к поставщикам, увидев новую возможность — использовать свои розничные магазины как выставочные залы (за которые она брала арендную плату) для продукции Apple, Microsoft, Google и — да, даже Amazon.
Такие перемены потребовали расширения онлайн-присутствия, разработки онлайн-приложений и интегрированной системы инвентаризации, но все эти цифровые новшества внедрялись в контексте большой бизнес-стратегии.
Провалы интеграции диджитала и бизнес-стратегии часто случаются, когда цифровые и деловые подразделения не объединены организационно. Мы постоянно это наблюдаем.
Современная организационная структура раскладывает разные виды деятельности по отдельным «ячейкам», так что цифровой трансформацией нередко управляет небольшая, великолепно подготовленная группа «думающих только головой» специалистов из IT-департамента или еще какого-нибудь цифрового анклава.
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Экстремальным примером можно считать General Electric, которая в 2015 году организовала отдельное подразделение, GE Digital, с целью централизовать все IT-операции компании и создать группу разработки программного обеспечения.
GE заметила перспективы, открывающиеся в «промышленности 4.0», и хотела стать лидером промышленного интернета вещей.
Компания GE Digital с отдельной финансовой отчетностью была создана как потенциальный источник прибыли. Но вместе с тем GE Digital стала еще и средством для цифрового преобразования других подразделений компании.
В таком огромном конгломерате, как General Electric, у каждого делового подразделения цифровые потребности очень разнятся.
Из-за того что процесс цифровой трансформации централизовали, не мотивировав сотрудников на инновации и сотрудничество между разными подразделениями, инициативы по цифровизации оказались оторваны от реальных задач и возможностей бизнеса.
Провал интеграции GE Digital, из-за которого компании не удалось принести пользу другим подразделениям, стал прямым следствием решения выделить ее в отдельное предприятие.
Когда компании начинают цифровую трансформацию с целью повторить успех стартапов, разорвавших всю индустрию, всегда есть легкая — и, соответственно, заманчивая — возможность: создать отдельное цифровое подразделение. «...»
Не интегрируя свои цифровые амбиции с основным бизнесом, вы, возможно, сумеете создать какую-нибудь инновационную продукцию, но она не преобразит ваш основной бизнес, а это стремительно превращается в необходимость практически для всех.
Фото на обложке: Shutterstock / Chonnajak
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