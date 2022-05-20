Против геймификации: зачем брокерский сервис из Индии отговаривает пользователей от сделок

Индийский брокер Zerodha выбрал противоположную стратегию: пользователя буквально отговаривают от рискованной сделки и дают ему возможность полностью отключать функционал, чтобы не потерять деньги.

Брокеры пытаются геймифицировать инвестиции и привлечь больше пользователей. Первопроходцем в этой сфере стал Robinhood — сервис, который сделал торговлю акциями, опционами и криптовалютами доступной и интересной.

Молодые жители Индии активно осваивают инвестиции в фондовые рынки. За последний год в стране было открыто 10 млн новых брокерских счетов. Чтобы привлечь инвесторов без опыта, местные сервисы, такие как Groww и INDmoney, использовали поведенческие стимулы. В качестве вознаграждений пользователям предлагали денежные стимулы и бесплатные акции Tesla и Amazon.

Американский сервис Robinhood использовал схожую тактику даже в дизайне приложения: заключая первые сделки, пользователь видел на экране дождь из конфетти. После того, как это решение столкнулось с критикой, в 2021 году его отключили.

За привлечение друзей INDmoney дарит бесплатные акции Amazon, Tesla, Google и McDonald's. Скриншот: INDmoney

В то время как индийские торговые приложения еще не подвергались такому контролю, Нитин Камат, основатель крупнейшей в стране брокерской компании Zerodha, уже обращает внимание на сомнительные практики.

«Мы, как бизнес, занимаем противоположную позицию, говоря, что чем больше людей торгует акциями, тем лучше для трейдера. Это лучше и для бизнеса, потому что как бизнесу вам нужно, чтобы ваши клиенты были на рынке. Они находятся на рынке до тех пор, пока не теряют деньги», — объясняет Камат.

За последние пару лет Zerodha внедрила множество функций, которые не позволяют проводить слишком много времени в приложении. Они называют это «освобождением пользователя».

В марте 2020 года брокерская компания внедрила всплывающие окна, которые активно отговаривают, а иногда и запрещают покупку дешевых акций. Камат отмечает, что предупреждения буквально пугают и предупреждают инвесторов о том, что компания сомнительная и они могут потерять деньги.

Идея в том, что пользователь, который терпит убытки, делая рискованные финансовые инвестиции, не останется пользователем надолго. «Если вы начали со 100 тысяч рупий [около $1284] и потеряли 100 тысяч рупий, вы никогда не вернетесь к трейдингу», — говорит Камат.

Функция снизила объемы торговли дешевыми акциями Zerodha почти на 70%, рассказал Камат в феврале.

Платформа также представила «аварийный выключатель», функцию, которая позволяет трейдерам добровольно заблокировать доступ к приложению и не совершать сделки, находясь в плохом настроении.

«Оказывается, значительное число пользователей находят это крайне полезным», — отметил технический директор Zerodha Кайлаш Надх в блоге. При этом он не раскрыл, сколько людей уже активировали функцию.

Zerodha может позволить себе такой нестандартный подход. Бизнес существует уже 10 лет и развивается на собственные средства. Без венчурных инвестиций у него нет стимулов для «экспоненциального» роста. У компании 6 млн активных трейдеров. По итогам 2021 года она получила прибыль в $150 млн при выручке в $358 млн. И это редкий успех в мире стартапов.

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