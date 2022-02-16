Теперь при разводе пары делят не только детей и недвижимость, но и криптовалюты

Редкий развод обходится без раздела имущества и связанных с ним конфликтов. Чтобы оставить за собой большую часть сбережений, экс-супруги все чаще стали использовать криптовалюты: их намного труднее отследить, оценить и получить к ним доступ. В материале — пересказ статьи The New York Times о криптовалютах в бракоразводных процессах и эффективности такого решения.

Развод Эрики и Фрэнсиса Де Суза из Сан-Франциско длится уже 8 лет — почти столько же, сколько и их брак. Они поделили опеку над детьми, доходы от продажи софтверной компании мужа и дом стоимостью $3,6 млн.

Но это не все — суду еще предстоит решить судьбу более миллиона долларов в биткоинах.

Фрэнсис Де Суза купил более 1 тысячи биткоинов в 2013 году, прежде чем ушел от жены. Затем произошел обвал курса, и он потерял почти половину средств. В результате трехлетнего процесса суд второй инстанции постановил, что Де Суза не раскрыл детали своих инвестиций, которые выросли в цене, и присудил его бывшей жене более $6 млн оставшихся биткоинов.

Такие ситуации — уже не редкость. С распространением криптовалют разводы все чаще превращаются в обмен обвинениями в обмане и неумении распоряжаться финансами.

Во многих случаях экс-супруги пытаются преуменьшить или скрыть свои активы в онлайн-кошельках, которые трудно найти.

«Сначала деньги прятали под матрасом, потом — в банке на Каймановых островах. Теперь — в криптовалюте», — отмечает Жаклин Ньюман, юрист по бракоразводным делам из Нью-Йорка.

Изучить перемещение цифровых активов сложно, но реально. Для этого некоторые юристы обращаются к расследователям, которые берут десятки тысяч долларов за то, чтобы отследить передвижение криптовалют вроде биткоина или эфира с онлайн-бирж на цифровые кошельки.

За последние несколько лет расследовательская компания CipherBlade участвовала в примерно сотне бракоразводных процессов, в которых фигурировали криптовалюты. Аналитик Пол Сибеник отмечает, что в нескольких случаях он обнаружил более $10 млн, которые муж скрывал от жены.

The New York Times не удалось взять интервью ни у одной из пар. Однако некоторые истории демонстрируют, как проходят подобные разводы.

Де Суза поженились в сентябре 2001 года. В том же году Фрэнсис основал сервис мгновенного обмена сообщениями IMlogic, который впоследствии продал, выручив более $10 млн. В апреле 2013 году он приобрел биткоины на сумму примерно в $150 тысяч.

В том же году супруги разошлись, и вскоре после этого Де Суза раскрыл, что владеет биткоинами. К 2017 году, когда пара была готова разделить активы, стоимость его криптоактивов превысила $21 млн.

Однако было и еще одно обстоятельство. В декабре 2017 года Де Суза заявил, что чуть менее половины его средств была на криптовалютной бирже Mt. Gox, которая обанкротилась в 2014 году, лишив его доступа к деньгам.

Юристы его бывшей супруги обратили внимание на то, что ранее он не сообщал об этом и обвинили его в сокрытии средств. С тех пор эти активы так и не были обнаружены.

Суд постановил, что Де Суза, который сейчас руководит биотехнологической компанией Illumina, нарушил правила бракоразводного процесса, поскольку не проинформировал жену о своих активах в полной мере. Фрэнсис выплатил ей половину биткоинов, которыми владел до банкротства криптобиржи Mt. Gox.

Теперь у него 57 биткоинов (около $2,5 млн на момент публикации). Биткоины Эрики Де Суза сейчас стоят более $23 млн.

Далеко не всегда речь идет о таких крупных суммах. Однажды Ник Химонидис, который расследует перемещения средств в криптовалютных разводах, нашел $700 тысяч в криптовалюте Monero на «забытом» криптокошельке. Участник другого бракоразводного процесса снял $2 млн со счета на Coinbase, перевел средства на цифровые кошельки и покинул США.

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Онлайн-кошельки, где обычно хранят средства криптоинвесторы, не подпадают под контроль властей, и без ключа доступа недосягаемы для бывших партнеров. Тем не менее, криптобиржа может дать суду ценную информацию.

В 2020 году клиентка юриста Грегори Саланта предположила, что ее муж владел криптовалютой, о которой не уведомил суд. Салант запросил у Coinbase данные об операциях, и при помощи расследователя Марка Ди Майкла выяснил, что ее экс-супруг совершал платежи в дарквебе и перевел около $225 тысяч в крипте на анонимные адреса. При этом он не отразил это в декларациях. В итоге часть средств получила бывшая жена.

Существуют и случаи, когда криптовалютные активы слишком малы, а подозрения жены оказываются беспочвенными. Но Келли Беррис, юрист по бракоразводным процессам из Остина, штат Техас, которая обычно представляет сторону мужей, говорит, что они все чаще говорят ей о планах скрыть криптовалюты.

Беррис часто рассказывает, как трудно отслеживать цифровые активы. Ее клиенты редко проявляют изобретательность, иногда предлагая покупку криптовалют через банкомат с помощью наличных.

«Они думают: "Она никак не отследит деньги. Она никак не получит к ним доступ"», — рассказывает юрист.

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