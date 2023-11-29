Обзор пылесоса Dreame Z10 Station: без пыли и проводов

За последние годы облик пылесосов существенно изменился: вместо громоздких и тяжелых моделей появились компактные вертикальные устройства без проводов. Такие модели, как Dreame Z10 Station, лучше соответствуют современному образу жизни и делают уборку проще. Рассказываем на ее примере, благодаря каким особенностям новинка от Dreame стала идеальным инструментом для поддержания чистоты в доме.

Богатая комплектация

Чтобы обеспечить чистоту по всей квартире требуются разные типы щеток. Для качественной уборки Dreame Z10 Station предлагает богатый набор насадок. В комплекте с пылесосом идут электрическая мини-щетка с подсветкой, мягкая щетка от пыли, удлинители для очистки углов и щелей, а также комбинированная насадка для разных поверхностей. Также в комплекте есть хранилище для всех принадлежностей, которое можно закрепить на стене.

Кроме того, новинка комплектуется док-станцией для зарядки и самоочистки. Последняя занимает всего 10 секунд. После завершения сбора пыли станция автоматически выключает питание для оптимизации энергопотребления.

Продуманный премиальный дизайн

Dreame Z10 Station получил вертикальный форм-фактор с удобной ручкой. Вес устройства составляет всего 1,67 кг, что позволяет с легкостью им управляться одной рукой.

Пылесос и станция очистки выполнены в утилитарном дизайне и выкрашены в нейтральный бежевый цвет, чтобы органично вписаться в любой интерьер.

В верхней части корпуса расположен прозрачный контейнер для сбора пыли. Также сверху находится цветной OLED-дисплей, с которого можно регулировать силу всасывания, отслеживать статус выполнения уборки, уровень заряда и заполненность контейнера.

Эффективная уборка

Dreame Z10 Station развивает силу всасывания 150 аэроВатт (20 кПа) — впечатляющий показатель для столь компактного и легкого устройства.

Мощный бесщеточный двигатель работает на скорости до 108 000 об/мин, обеспечивая эффективное удаление волос, грязи, пыли и частиц мусора даже из ковра с высоким ворсом или щелей в паркете. При этом уровень шума не превышает 80 дБ.

Стандартная электрическая щетка оснащена синей подсветкой с углом охвата 138°, которая помогает обнаружить мелкую пыль. Длина волны исходящего света подобрана таким образом, чтобы лучше подсвечивать микрочастицы. Это удобно для уборки в темных углах комнаты.

Для очистки как твердых поверхностей, так и ковров в комплекте есть универсальная щетка с V-образной щетиной. Она также оснащена дополнительными отверстиями для сбора волос и крупных частиц мусора. Наконец, в комплекте с новинкой идет щетка-удлинитель для чистки потолка и полок.

Удобная станция очистки

Одним из ключевых преимуществ Dreame Z10 Station является док-станция, обеспечивающая зарядку и очистку пылесоса. Она достаточно компактная и экономит пространство и решает вопрос с удобным хранением пылесоса.

Внутри станции установлен мешком для пыли объемом 2,5 литра. При регулярной уборке пылесборника хватит на период до 90 дней. В комплекте к пылесосу идут два дополнительных мешка.

Качественная фильтрация

Одним из ключевых достоинств пылесоса является пятиуровневая система фильтрации. Она включает в себя многоконусную циклонную технологию, которая улавливает более 99,9% пыли.

Следующий барьер для пыли — встроенный HEPA-фильтр. Он представляет собой мелкоячеистый материал, улавливающий частицы диаметром менее 2,5 мкм.

Что касается станции очистки — она также оборудована системой фильтрации. Благодаря ей встроенный контейнер надежно изолирован, чтобы уже собранная пыль не разлеталась по квартире. Также внутри станции есть ультрафиолетовая антибактериальная защита.

Простое обслуживание

Современный пылесос должен быть не только эффективным во время уборки, но и простым в обслуживании. Для поддержания Dreame Z10 Station в надлежащем состоянии требуются минимальные затраты сил и времени.

Пылесос оборудован отсоединяемым контейнером для пыли, а также съемными элементами системы фильтрации. Многоконусный циклон и фильтр предварительной очистки можно промывать прямо под краном, что продлевает срок их службы и снижает потребность в регулярной замене.

Длительное время работы

За питание Dreame Z10 Station отвечает мощная батарея емкостью 7 x 2900 мА·ч. Такого запаса энергии хватит на 65 минут непрерывной работы на низкой, 30 минут на средней и 5,5 минут на высокой мощности. Такого времени работы достаточно для еженедельной уборки. На зарядку пылесоса от док-станции уходит 3,5 часа.

Dreame Z10 Station — универсальный инструмент для поддержания чистоты в доме. Пылесос совмещает в себе продуманный премиальный дизайн, богатую комплектацию, легкость в обслуживании, мощный мотор, продвинутую систему фильтрации и длительное время бесперебойной работы. Модель наверняка завоюет симпатии пользователей, ведь в ней есть все необходимое по разумной цене. В России продажи новинки стартуют 5 декабря, но на официальном сайте уже можно сделать предзаказ.

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Dreame Technology — технологическая компания, основанная в 2015 году выпускником Университета Цинхуа господином Ю Хао. Компании принадлежит ряд патентов в области электродвигателей, аэродинамики и шумоподавления.

Фото на обложке: No Revisions / Unsplash, ф ото в тексте: Dreame Technology