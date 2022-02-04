Дробление акций: что это такое и зачем нужно

Материнская компания Google Alphabet недавно объявила о дроблении своих акций в соотношении 20:1. Рассказываем простыми словами, в чем смысл этой процедуры (еще один термин — сплит) и для чего он мог понадобиться американскому технологическому гиганту.
Дробление акций интересно — но скорее с психологической, чем с технической точки зрения
Это очень простая процедура.
Существует два типа дробления акций:
- обычный,
- обратный.
Сосредоточимся на первом, поскольку Google объявила именно об этом типе.
При обычном дроблении компания выпускает больше акций. Цена акций падает, но фактическая стоимость компании не меняется.
Alphabet объявила о дроблении акций в соотношении 20:1
Так что происходит?
Вы владеете 10 акциями по цене $3 тыс. за акцию до сплита.
После дробления вы владеете 200 (10*20) акциями по цене $150 ($3000/20) за акцию.
У вас больше акций, но и в обращении их больше.
Ваша собственность не изменилась.
Это можно сравнить с игрой в покер
Представьте, что вы сидите за покерным столом в Лас-Вегасе.
У вас есть $10 тыс. в виде 10 фишек по $1 тыс. У вашего единственного оппонента $100 тыс. в виде 100 фишек по $1 тыс.
Дилер просит произвести обмен.
Он обменивает каждую фишку в $1 тыс. на 10 фишек по $100 (10:1).
Итак, теперь у вас 100 фишек по $100, а у вашего оппонента 1000 фишек по $100.
У вас по-прежнему $10 тыс., а у вашего противника по-прежнему $100 тыс. — вы находитесь в том же положении, что и до обмена.
Это и было дробление.
При обычном дроблении акций компания увеличивает количество акций в обращении (на определенный коэффициент) и снижает цену одной акции (на тот же коэффициент).
Общая стоимость вашей доли в компании остается неизменной, как и общая стоимость ваших фишек за покерным столом.
Дробление акций не оказывает никакого влияния на фундаментальную стоимость компании.
Тогда зачем компании дробить акции?
Наиболее часто называемая причина — позволить мелким инвесторам покупать акции компании, чтобы сделать их массовыми.
Вернемся к аналогии с игрой в покер
Если вы проводите игру и допускаете за свой стол только фишки на $1 тыс., люди с фишками меньше этой суммы участвовать не могут. Разделение позволяет расширить круг участников.
Но в цифровую эпоху, когда можно покупать дробные акции, обоснованы ли эти рассуждения?
С рациональной точки зрения, вероятно, нет. С точки зрения психологии — да.
Все дело в когнитивных предубеждениях
Возможность позволить себе больше акций — это приятно.
Покупка акции за $150 кажется более выгодной сделкой, чем покупка за $3 тыс.
В случае с Google, дробление акций может проложить путь к включению компании в (архаичный) промышленный индекс Доу Джонса, оценивающий цену акций компаний.
Это может увеличить приток средств от всех пассивных покупателей акций, входящих в индекс, что может стать еще одним фактором роста цен на эту акцию.
Дробление акций — довольно простая процедура, не оказывающая прямого влияния на их фундаментальную стоимость
Тем не менее, сплит делает акции более «доступными» — во всяком случае, психологически — для обычных инвесторов.
Фото на обложке: sabthai /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Акции платежного гиганта PayPal рухнули после публикации финансового отчета
- 2 Softline увеличила объем программы buyback до $100 млн
- 3 «Одна яблочная компания». Как упоминание в кино и сериалах влияет на бренды
- 4 Как правильно подготовиться к собеседованиям в компании-гиганты — часть 2
- 5 Что такое скликивание рекламного бюджета и как его победить?
ВОЗМОЖНОСТИ
07 февраля 2022
07 февраля 2022
07 февраля 2022