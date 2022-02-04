Дробление акций: что это такое и зачем нужно

Материнская компания Google Alphabet недавно объявила о дроблении своих акций в соотношении 20:1. Рассказываем простыми словами, в чем смысл этой процедуры (еще один термин — сплит) и для чего он мог понадобиться американскому технологическому гиганту.

Дробление акций интересно — но скорее с психологической, чем с технической точки зрения

Это очень простая процедура.

Существует два типа дробления акций:

обычный,

обратный.

Сосредоточимся на первом, поскольку Google объявила именно об этом типе.

При обычном дроблении компания выпускает больше акций. Цена акций падает, но фактическая стоимость компании не меняется.

Alphabet объявила о дроблении акций в соотношении 20:1

Так что происходит?

Вы владеете 10 акциями по цене $3 тыс. за акцию до сплита.

После дробления вы владеете 200 (10*20) акциями по цене $150 ($3000/20) за акцию.

У вас больше акций, но и в обращении их больше.

Ваша собственность не изменилась.

Это можно сравнить с игрой в покер

Представьте, что вы сидите за покерным столом в Лас-Вегасе.

У вас есть $10 тыс. в виде 10 фишек по $1 тыс. У вашего единственного оппонента $100 тыс. в виде 100 фишек по $1 тыс.

Дилер просит произвести обмен.

Он обменивает каждую фишку в $1 тыс. на 10 фишек по $100 (10:1).

Итак, теперь у вас 100 фишек по $100, а у вашего оппонента 1000 фишек по $100.

У вас по-прежнему $10 тыс., а у вашего противника по-прежнему $100 тыс. — вы находитесь в том же положении, что и до обмена.

Это и было дробление.

При обычном дроблении акций компания увеличивает количество акций в обращении (на определенный коэффициент) и снижает цену одной акции (на тот же коэффициент).

Общая стоимость вашей доли в компании остается неизменной, как и общая стоимость ваших фишек за покерным столом.

Дробление акций не оказывает никакого влияния на фундаментальную стоимость компании.

Тогда зачем компании дробить акции?

Наиболее часто называемая причина — позволить мелким инвесторам покупать акции компании, чтобы сделать их массовыми.

Вернемся к аналогии с игрой в покер

Если вы проводите игру и допускаете за свой стол только фишки на $1 тыс., люди с фишками меньше этой суммы участвовать не могут. Разделение позволяет расширить круг участников.

Но в цифровую эпоху, когда можно покупать дробные акции, обоснованы ли эти рассуждения?

С рациональной точки зрения, вероятно, нет. С точки зрения психологии — да.

Все дело в когнитивных предубеждениях

Возможность позволить себе больше акций — это приятно.

Покупка акции за $150 кажется более выгодной сделкой, чем покупка за $3 тыс.

В случае с Google, дробление акций может проложить путь к включению компании в (архаичный) промышленный индекс Доу Джонса, оценивающий цену акций компаний.

Это может увеличить приток средств от всех пассивных покупателей акций, входящих в индекс, что может стать еще одним фактором роста цен на эту акцию.

Дробление акций — довольно простая процедура, не оказывающая прямого влияния на их фундаментальную стоимость

Тем не менее, сплит делает акции более «доступными» — во всяком случае, психологически — для обычных инвесторов.

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