Почему кнопочные телефоны возвращаются в моду

Каждое поколение смартфонов становится «умнее» предыдущего — это заставляет нас задумываться о покупке нового девайса, даже если старый еще работает. Однако все больше людей осознанно выбирают кнопочные модели с ограниченным функционалом. О причинах возникновения тренда — в материале.

17-летняя Робин Уэст — одна из немногих подростков, которые не используют смартфон. Функционал ее телефона довольно ограничен. Как правило, такие устройства могут совершать и принимать звонки, а также отправлять SMS. Если повезет, на них можно послушать радио и даже сделать простую фотографию.

Эти телефоны напоминают те, что появились в конце 1990-х.

Уэст решила отказаться от смартфона два года назад, и ее внимание привлек простой гаджет французской компании MobiWire стоимостью в 8 фунтов стерлингов.

«Пока я не купила его, я не замечала, насколько смартфон захватывает мою жизнь, — признается она. — У меня было установлено много социальных приложений, и я успевала сделать не так много, потому что всегда была в смартфоне».

Жительница Лондона признается, что не собирается заменять телефон: «Я не думаю, что он меня ограничивает. Я определенно более проактивна».

Простые телефоны действительно переживают возрождение. Согласно отчету софтверной компании SEMrush, с 2018 по 2021 годы количество запросов в Google по теме выросло на 89%.

И хотя оценить продажи непросто, один из отчетов указывает, что в прошлом году продажи кнопочных телефонов достигли 1 млрд единиц, хотя еще в 2019 году составляли всего 400 млн. При этом мировые продажи смартфонов в 2021 году были на уровне 1,4 млрд единиц.

В то же время, в исследовании Deloitte 2021 года утверждалось, что каждый десятый британец владеет базовым телефоном.

«Похоже, что отчасти возрождение этой категории вызвано модой, ностальгией и роликами в TikTok», — считает Эрнест Доку, эксперт с сайта Uswitch.com.

По его словам, тренд начался с перезапуска Nokia 3310 в 2017 году, который впервые появился в продаже в 2000 году и был одним из самых популярных мобильных телефонов.

Кроме того, отмечает эксперт, хотя подобные модели не могут соревноваться с последними Apple и Samsung в плане производительности и функциональности, «они опережают их по таким же важным характеристикам, как время автономной работы и прочность».

Еще один пример — психолог Пшемек Олейничак, который поменял смартфон на Nokia 3310 из-за надежной батареи. Однако вскоре он понял, что есть и иные преимущества.

«Раньше я всегда был приклеен к телефону, постоянно все и всех проверял, просматривал соцсети, новости или иные ненужные факты», — говорит он.

«Теперь у меня больше времени на семью и на себя. Большое преимущество в том, что я не зависим от лайков, шеров, комментариев или описания своей жизни другим людям. Теперь у меня больше приватности».

Однако он признается, что привыкнуть было не так просто: приходится продумывать планы и маршруты заранее, перед выходом из дома.

Один из производителей подобных простых телефонов — нью-йоркская компания Light Phone. Она выпускает чуть более продвинутые устройства, которые позволяют слушать музыку и подкасты, а также подключать наушники через Bluetooth. Тем не менее, производитель заявляет, что его гаджеты «никогда не получат социальные медиа, кликбейт-новости, email, интернет-браузер или иную вызывающую тревожность бесконечную ленту».

2021 год стал самым прибыльным для Light Phone: компания зафиксировала рост прибыли на 150% по сравнению с 2020 годом. И это несмотря на то, что ее телефоны довольно дорогие для этой категории — цены начинаются с $99.

Фото в тексте: Light Phone

Сооснователь Light Phone Кайвей Тан утверждает, что изначально устройство было создано для тех, кто хочет временно отдохнуть от смартфона. Но сейчас половина клиентов используют его как основной гаджет. Большинство из них — люди в возрасте от 25 до 35 лет.

Сандра Уохтер, старший научный сотрудник по направлению ИИ в Оксфордском университете, полагает, что спрос на простые мобильные телефоны вполне объясним.

«Можно утверждать, что сейчас возможность смартфона совершать звонки и отправлять короткие сообщения практически стала дополнительной функцией. Теперь это центр развлечений, источник новостей, навигационная система, дневник, словарь и кошелек», — добавляет эксперт.

Постоянные уведомления, обновления и срочные новости утомляют. Логично, что некоторые из нас обращаются к более простым технологиям в надежде, что они вернут более простые времена, считает Сандра.

Однако Робин Уэст признает, что многие ее не понимают и постоянно спрашивают, когда она купит себе смартфон: «Все думают, что это временное решение».

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Фото на обложке: Elizaveta Galitckaia / Shutterstock