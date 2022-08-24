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Истории

От TikTok и Roblox до «Игры престолов»: как Duolingo использует тренды для вирусного маркетинга

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Сервис для изучения иностранных языков Duolingo предлагает курсы не только по востребованным языкам вроде английского и испанского, но и по искусственным, например, валирийскому или клингонскому. И это не просто развлечение для фанатов — по данным сервиса, 43% тех, кто регистрируется ради вымышленного языка, начинают изучать и другой курс. 

О том, как Duolingo охватывает фанатские сообщества и новые площадки вроде TikTok и BeReal — читайте в материале.

От TikTok и Roblox до «Игры престолов»: как Duolingo использует тренды для вирусного маркетинга

Однажды утром Джеймс Кучински, креативный директор по бренду и маркетингу Duolingo, получил сообщение, которое не имело ничего общего с платформой для изучения языков. В нем говорилось о высоком валирийском — древнем и вымышленном языке, родном наречии древней империи Фригольд, расположенной на континенте Эссос во вселенной «Игры престолов».

«Я проснулся, потому что мне в Slack прислали пост из Twitter о том, что кто-то воссоздал целую свадебную церемонию, действие которой происходит только на высоком валирийском», — рассказывает Кучински. «Они буквально говорят, что каждый, кто собирается прийти на свадьбу, должен пройти курс высокого валирийского на Duolingo, чтобы понимать, что происходит».

В преддверии премьеры «Дома дракона» сервис Duolingo в партнерстве с HBO Max создал курс для нового сериала, основанного на романе Джорджа Р.Р. Мартина «Огонь и кровь». Курс высокого валирийского, который впервые был представлен в 2019 году, недавно расширился до почти 400 слов и фраз, разработанных лингвистом Дэвидом Питерсеном, изобретателем искусственного языка.

Однако это первый раз, когда Duolingo официально сотрудничал с HBO для шоу. Когда они объявили о сотрудничестве в середине июля, сообщалось, что на платформе высокий валирийский активно изучали 514 тысяч человек, и за последний месяц это число увеличилось на 155%. Новая кампания включает челлендж с шансом выиграть коллекционный стальной меч из «Игры престолов» в натуральную величину. Его стоимость оценивается в $25 тысяч.

HBO Max позволяет применить навыки валирийского в AR-приложении, в котором можно вырастить виртуального дракона. Приложение создано на базе технологии от Niantic, разработчика Pokemon, и использует фразы, которые можно выучить на Duolingo.

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Условия соглашения не раскрываются, но HBO Max и Duolingo также совместно проводят несколько маркетинговых кампаний на разных площадках. В качестве тизера на рекламных щитах разместили загадочные сообщения на высоком валирийском. Тем временем Duolingo предложил подписчикам HBO два бесплатных месяца своей платной версии Duolingo Plus.

Коллаборация — лишь один из множества способов, которыми приложение стремилось использовать тренды в рамках своей маркетинговой стратегии на различных платформах, позволяя приложению больше сосредоточиться на органическом маркетинге, а не на платной рекламе.

Начиная с невероятно популярного аккаунта TikTok и заканчивая опытом в Roblox, Duolingo экспериментирует со способами создания вирусного контента, который одновременно развлекает и обучает аудиторию, которая в противном случае не была бы заинтересована в том, чтобы ждать наступления зимы, прежде чем изучать новый язык.

«Мы пытаемся найти моменты в культуре, где есть эта культовая аудитория — хардкорные фанаты», — рассказывает Кучински.

По его словам, бренд ищет способы установить с ними связь и буквально превратить их в своих амбассадоров.

Это не первый случай, когда Duolingo проводит кросс-промо языка и шоу.

  • В 2018 году компания сотрудничала с CBS в разработке курса клингонского для фанатов вселенной «Стартрека».
  • В прошлом году он предложил начинающим франкофонам бесплатный месяц занятий, чтобы помочь в продвижении 2-го сезона сериала Netflix «Эмили в Париже».

Duolingo также наблюдает всплеск интереса к определенным языкам, даже если официального партнерства нет. Например, обнаружилось, что больше людей начали изучать корейский язык в приложении после дебюта Netflix «Игра в кальмара».

По данным Duolingo, когда люди регистрируются на платформе, чтобы выучить вымышленный язык — будь то высокий валирийский или языки из других шоу, таких как клингонский, — 43% из них также начинают изучать другой язык.

Для «Дома дракона» каналу HBO пришлось вновь обратиться к создателю языка, потому что в новом сезоне на высоком валирийском говорят больше, чем в предыдущих сезонах.

«Должно быть ощущение, что это естественное и логичное партнерство, которое имеет смысл с учетом языка и запускаемого шоу», — сказала Клаудия Раттерман, директор-аналитик Gartner, специализирующийся на маркетинге. — Это определенно отличный стратегический способ для брендов стать частью дискурса и даже увеличить потенциал вирусности, особенно в условиях высокой конкуренции за внимание людей».

Маркетинговая стратегия Duolingo охватывает несколько онлайн-платформ.

  • Согласно данным Kantar, в период с 2020 по 2021 годы объем рекламы увеличился с $1,54 млн до $6,76 млн. Однако с января по июнь Duolingo потратила $1,16 млн по сравнению с $3,56 млн за аналогичный период прошлого года.
  • Компания также перенесла расходы на различные платформы. Согласно данным Pathmatics, Duolingo, которая начала размещать рекламу на стриминге и подключенных телевизорах в сентябре 2021 года, в 2022 году уже потратила $488 тысяч на OTT-рекламу по сравнению с $325 тысяч за весь прошлый год.

Приложение также имело ранний успех на других платформах для геймификации изучения языка. Прошлой осенью оно стало вирусным на TikTok благодаря забавным видеороликам с участием его маскота, и с тех пор продолжает сохранять популярность в приложении.

Ранее этим летом Duolingo дебютировала в Roblox, создав приложение, которое позволяет людям проверить свои навыки владения испанским языком в растительном лабиринте, посетить виртуальный музей, посвященный 10-летию приложения, или купить товары для своего аватара.

На данный момент виртуальную площадку Duolingo в Roblox посетили более 10 млн раз. За последние несколько недель компания также начала несколько ранних тестов в новых приложениях, например BeReal. Поиск способов показа на различных платформах также стал для Roblox способом увеличить количество просмотров с помощью органического контента. По словам Кучински, контент из Roblox также набрал 8-9 млн просмотров после того, как видео были перенесены на YouTube и TikTok.

«Мы развиваем этот импульс с точки зрения любви к бренду, и действительно начинаем проводить некоторые эксперименты в некоторых из этих областей, чтобы понять, стоит ли изучать его дальше», — комментирует Кучински.

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Фото на обложке: Sulastri Sulastri / Shutterstock

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