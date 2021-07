Безумные гении: 24 истории об эксцентричных предпринимателях

Содержание

Марк Цукерберг

«Предпринимательство нацелено на создание изменений, а не только компаний»‎.

Марку Цукербергу было всего 20 лет, когда он основал Facebook вместе со своими друзьями в общежитии колледжа. А сейчас он является одним из богатейших людей мира и владеет капиталом в размере $71 млрд.

Цукерберг известен своим эксцентричным поведением, необычными хобби и фирменной одеждой — серая футболка и джинсы, которые он носит ежедневно. По его словам, это помогает ему не отвлекаться на второстепенные детали и сфокусироваться на развитии компании.

Фото в тексте: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock

Несколько лет назад на своей странице в Facebook Цукерберг объявил о том, что в течение следующего года будет есть только мясо, которое он убил сам. «Я всегда считал, что мы должны понимать, откуда берется наша еды»‎, — заключил миллиардер.

Цукерберг утверждает: он проводит практически все свое время за работой в Facebook, а поэтому каждый год стремится попробовать что-то новое. Например, выучить китайский.

Интересный факт: логотип Facebook оформлен в голубом цвете, потому что Цукерберг страдает красно-зеленым дальтонизмом.

Илон Маск

«Я бы хотел умереть на Марсе. Но не во время аварии»‎.

Илон Маск — инвестор и инженер, а также CEO SpaceX и сооснователь Tesla Motors. Он известен как один из самых трудолюбивых предпринимателей, который часто совершает эксцентричные поступки.

Миллиардер настолько сильно увлечен историями о Джеймсе Бонде, что приобрел машину Lotus Esprit из фильма «Шпион, который меня любил» за $997 тысяч. По сюжету, машина трансформировалась в подводную лодку, однако версия, которую получил Маск, такой способностью не обладала. «Я собираюсь модернизировать ее с помощью электрической трансмиссии Tesla и заставить ее трансформироваться по-настоящему»‎, — заявил он.

Интересный факт: прежде чем сыграть в «Железном человеке», Роберт Дауни Младший организовал встречу с Маском, чтобы выслушать его идеи по поводу того, как должен вести себя Тони Старк.

Ричард Брэнсон

«Веселье — один из самых важных и недооцененных ингредиентов успешного предприятия. Если вам не весело, то, вероятно, с этим делом стоит заканчивать и попробовать что-то другое»‎.

Основатель Virgin Group, в которую входят более чем 400 компаний, Ричард Чарльз Николас Брэнсон известен своим экстремальным образом жизни. Однажды он чуть не погиб, пересекая Атлантический океан на воздушном шаре с целью побить мировой рекорд. Об этом предприниматель рассказал в своем документальном фильме Don’t Look Down.

Брэнсон также увлекается кайтсерфингом. В 2012 году он пересек пролив Ла-Манш, став самым старшим среди тех, кто совершил подобный трюк.

Фото в тексте: Prometheus72 / Shutterstock

В своей книге The Virgin Way: Everything I Know About Leadership он пишет, что его безумные маркетинговые ходы и стремление побить мировые рекорды — основа его метода ведения бизнеса.

Интересный факт: Брэнсон владеет островом на Виргинских островах.

Йоширо Накамацу

«Я сочетаю в себе качества Стива Джобса и Леонардо Да Винчи»‎.

Японский инвестор Йоширо Накамацу владеет наибольшим числом патентов, чем кто-либо в истории. Он изобрел дискету, презерватив с магнитом, фильтр на туалетное сиденье и даже парик для самозащиты — и это лишь немногие из 3357 его изобретений.

По словам Накамацу, свои лучшие идеи он придумывает во время подводного плавания и записывает их с помощью специального водонепроницаемого устройства. В своей книге The Legend of Dr.NakaMats Inventions предприниматель писал, что недостаток кислорода дает ему озарение‎.

Интересный факт: каждый вечер Накамацу предпочитает отдыхать в своей так называемой Calm Room из 24-каратного золота. Он утверждает: «Золото блокирует радиоволны и телевизионные сигналы, который вредны для воображения».

Томас Джон Уотсон

«Если вы хотите добиться успеха, удвойте процент неудач»‎.

Томас Джон Уотсон — американский предприниматель и CEO IBM. Он возглавил компанию после смерти отца и вывел ее на вершину технологического мира. Уотсон умер в 1956 году.

Профессор в области предпринимательства Майк Голдсби описывал Уотсона как «корпоративного предпринимателя», который отлично проявляет свои способности внутри уже существующей компании‎.

Интересный факт: Уотсон был большим поклонником бойскаутов. Поэтому он сделал себе их форму, чтобы сидеть в ней у костра с лидерами и участниками движения.

Стив Джобс

«Именно те, кому хватает сумасшествия, чтобы думать, что они способны изменить мир, и меняют его»‎.

Стивен Пол Джобс — основатель и бывший CEO Apple, который ушел из жизни в 2011 году. В 2014 году CNBC назвала Джобса одним из самых влиятельных лидеров за последние 25 лет. Он изменил будущее ноутбуков и запустил революцию смартфонов и музыки.

Джобс был гениален, но при этом достаточно безумен. К примеру, он мочил ноги в туалете, чтобы снять стресс. А в какой-то момент он даже перестал принимать душ, так как был уверен, что отсутствие мяса в рационе спасет его тело от неприятного запаха.

Джобс был требовательным и вспыльчивым, настоящим перфекционистом. Он мог сразу уволить человека, если тот допустил даже незначительную ошибку. Один из его бывших сотрудников Майкл Дьюи признался: «Он ясно давал понять, если ему что-то не нравилось, и не фильтровал свое мнение»‎.

Интересный факт: Джобс ел так много моркови, что в один момент его кожа слегка окрасилась в оранжевый цвет.

Боб Парсонс

«Если что-то измеряется и контролируется, то оно становится лучше»‎.

Роберт Ральф «Боб»‎ Парсонс — американский миллиардер, предприниматель, филантроп и основатель GoDaddy. Парсонс постоянно удивляет общественность своим поведением.

В 2011 году он выложил в свой аккаунт Twitter видео, на котором он убивает слона. Это вызвало широкую критику. В свою защиту миллиардер заявил, что в Зимбабве слоны считаются надоедливыми животными, а этот вид не находится под угрозой исчезновения.

Этот скандал Парсонс расценивал как отличный способ привлечь внимание к GoDaddy. «Любая реклама — это хорошо, если вы правы», — считает предприниматель.

Интересный факт: в 2013 году Парсонс выпустил рекламу GoDaddy, которую посчитали сексистской. Ее показали во время Супербоула. Посмотреть ролик можно тут.

Джефф Безос

«Ваш бренд — это то, что говорят о вас другие, когда вас нет рядом».

Джефф Безос, американский предприниматель и основатель Amazon, считается одним из самых влиятельных CEO в мире. Безос возглавляет список богатейших людей планеты (ранее это место принадлежало Биллу Гейтсу) с собственным капиталом в размере $132,2 млрд. И, конечно, он использует свои необычные методы ведения бизнеса.

Фото в тексте: lev radin / Shutterstock

Например, встречи Amazon Безос любит начинать с совместного прочтения всех заметок со своими сотрудниками. «Для новичков это необычный опыт. Они просто не привыкли сидеть в тишине и устраивать читальный зал со множеством руководителей», — рассказывает предприниматель.

Интересный факт: Безос никогда не назначает утренние встречи и придерживается «правила двух пицц». Согласно ему, двух пицц должно быть достаточно, чтобы накормить всех присутствующих на встрече.

Билл Гейтс

«Жизнь несправедлива, привыкайте к этому».

Основатель Microsoft Уильям Генри Гейтс III был одним из богатейших людей планеты, прежде чем Джефф Безос занял его место. Гейтс всегда носит с собой цветные ручки на случай мозгового штурма, а в подростковом возрасте он прочитал все издания World Book Encyclopedia.

Гейтс любит контролировать каждую деталь, и об этом говорят его привычки. Раньше он запоминал номера машин своих сотрудников, чтобы следить, когда они приходят на работу и уходят с нее. Однако после расширения Microsoft он от этого отказался.

Интересный факт: Гейтс коллекционирует редкие книги и однажды заплатил $30,8 млн за рукопись с эссе Леонардо да Винчи.

Анита Роддик

«Если вам кажется, что вы слишком малы, чтобы оказывать влияние, попробуйте поспать с комаром».

В 1980-1990-х годах основательница Body Shop Анита Роддик была одной из самых известных предпринимательниц. Она выступала за ответственное отношение к окружающей среде и заслужила уважение за поддержку социальной активности и просвещение потребителей.

Вместе с мужем Гордоном Роддиком Анита путешествовала по миру, следуя по тропам хиппи. Благодаря этому она познакомилась с обычаями других культур.

Анита стремилась изменить то, как первый мир воспринимает красоту и гигиену. Вдохновленная этой идеей, в 1976 году она открыла первый магазин Body Shop. Анита предлагала скидки покупателям, которые приносили использованные контейнеры и старались использовать как можно меньше упаковки.

Body Shop начал приносить прибыль уже в первый год своего существования, а Анита Роддик внезапно стала одной из богатейших женщин Великобритании. Но несмотря на это, она продолжила помогать бедным странам, спасать тропические леса, а также сотрудничать с фермерами из числа коренных народов и продвигать феминизм.

Интересный факт: Анита умерла в 2007 году и пожертвовала все свое состояние в размере $51 млн на благотворительность.

Роман Абрамович

«У меня нет наполеоновской мечты. Я просто трудолюбив и прагматичен».

Роман Аркадьевич Абрамович — российский миллиардер и филантроп. Его предпринимательские навыки начали развиваться еще в армии. Абрамович заключил сделки с водителями доставки: они отдавали ему часть топлива, которое он затем продавал другим водителям по скидке.

Один из его армейских друзей, Николай Пантелеймонов, утверждает: «Когда дело касалось предпринимательства, он был на голову выше всех остальных. Он мог делать деньги из воздуха».

Миллиардер увлекается спортом, поэтому в 2003 году он приобрел футбольный клуб «Челси» и помог выплатить его долги.

Интересный факт: Абрамович владеет второй по величине в мире яхтой, у которой есть собственная система противоракетной обороны.

Генри Форд

«Объединение — это начало, сохранение единства — это прогресс, а совместная работа — это успех».

Основатель Ford Motor Company Генри Форд разработал первый доступный автомобиль. Он хотел расширить массовое производство машин, сократив при этом временные и денежные затраты. Это видение помогло сформировать средний класс в США.

Форд — один из самых влиятельных людей всех времен, известный своей эксцентричностью. И одним из самых скрытых его качеств является, пожалуй, тот факт, что он был антисемитом.

Все началось с того, что Форд приобрел местную газету Dearborn Independent. В 1918 году он начал публиковать в ней свои идеи. Он изложил свою теорию еврейского заговора и мысль о том, что евреи являются источником всего зла в мире. Позднее Форд собрал свои заметки в четырех томах International Jew, которые впоследствии были переведены на 16 языков.

Интересный факт: Форд коллекционировал исторические здания в надежде превратить такие города, как Садбери, Массачусетс и Гринфилд Виллидж в Мичигане, в туристические центры, посвященные ранней истории США.

Ларри Эллисон

«Если вы внедряете инновации, то должны быть готовы к тому, что все будут считать вас безумцем».

По данным Forbes, сейчас основатель и CEO Oracle Corporations Ларри Эллисон занимает десятое место среди самых богатых людей в мире.

Эллисон известен своим смелым и странным характером. Например, когда на соседнем участке выросло дерево, закрывшее ему вид на залив Сан-Франциско, он потребовал его срубить. Соседи отказались это делать, после чего Эллисон предложил купить их дом и разобраться с деревом самостоятельно. Предложение было отклонено, и дело отправилось в суд.

Фото в тексте: drserg / Shutterstock

Эллисон также является поклонником яхт, особенно гонок на яхтах. В 1998 году он чуть не погиб во время австралийской гонки из-за тайфуна, который унес жизни шести моряков. Ужасное событие напомнило ему о том, насколько «жизнь прекрасна, хрупка и коротка».

Интересный факт: Эллисон начинал свою карьеру в 1970 году, создавая реляционные базы данных для ЦРУ.

Роберт Кларк Грэм

«Если люди считают, что общественным искусством управляет публика, то не получится создать что-то содержательное».

Роберт Грэм — американский предприниматель и миллиардер, который создал небьющиеся пластиковые линзы для очков. У него также было немало эксцентричных интересов.

Грэм основал банк спермы для гениев, который принимал образцы только от лауреатов Нобелевской премии. Однако проект не имел особого успеха: большинство нобелевских лауреатов были уже давно не в расцвете сил.

Интересный факт: существует мнение, что от спермы Грэма было зачато почти 217 детей.

Питер Тиль

«Никогда не инвестируйте в технологическую компанию, CEO которой носит костюм».

Питер Андреас Тиль — американский предприниматель, бывший CEO eBay и сооснователь Paypal. Он знаменит своим странным характером и необычным взглядом на жизнь. К примеру, Тиль скептически относится к теории изменения климата: «Концепция, согласно которой человеческая деятельность влияет на климат, — скорее псевдонаука, чем наука».

Тиль также активно поддерживает Трампа и считает, что он способен переосмыслить ряд проблем, с которыми сталкиваются США. Предпринимателя часто критикуют за его убеждения, но он все равно сохраняет свою позицию.

Интересный факт: Тиль хочет, чтобы после смерти его тело было заморожено криогенным способом.

Анна Акбари

«Правильный образ мышления лежит в основе ключевого ингредиента — способности выполнять работу».

Социолог и предпринимательница Анна Акбари основала Sociology of Style. Она любит называть себя «инновационным стратегом» с иным образом мышления, что является ключом к инновациям.

Акбари придерживается целостного подхода к расширению индивидуальных возможностей. Она сосредоточена на технологиях и человеческих отношениях, а также на том, как достичь «цифрового счастья».

Предпринимательница стремится упростить свою жизнь, а поэтому ест один и тот же завтрак и обед ежедневно. Она считает, что большой выбор «требует времени и энергии и отвлекает от важных вещей», а также «порождает страх сделать неправильный выбор».

Интересный факт: Акбари считает, что моду и власть объединяет великая сила. «Мода — очень мощный социальный инструмент, и каждому стоит обратить на нее внимание и использовать ее в своих интересах», — объясняет она.

Уолт Дисней

«Во-первых, подумайте. Во-вторых, мечтайте. В-третьих, поверьте. И наконец, дерзайте».

Уолтер Элиас Дисней — талантливый предприниматель и основоположник американской анимационной индустрии. Основатель Disney умер в 1966 году, но навсегда сохранил славу создателя одного из легендарных героев мультфильмов — Микки Мауса. Кроме того, Дисней является рекордсменом по количеству «Оскаров»: он получил 22 награды.

Фото в тексте: Ritu Manoj Jethani / Shutterstock

Уолтер был большим поклонником поездов и даже соорудил собственную модель железной дороги в масштабе ⅛ от реального прототипа во дворе своего дома в Калифорнии. Он наряжался в форму машиниста и катал посетителей. Это помогало ему снять стресс.

Интересный факт: в течение десятилетий ходили слухи о том, что Дисней был криогенно заморожен. Однако это просто городская легенда, которая лишь добавила скептицизма к его личности.

Анна Винтур

«Все зависит от времени. Если еще слишком рано, никто не поймет. А если уже слишком поздно, все забудут».

С 1988 года Анна Винтур занимает позицию главного редактора в американском издании культового журнала Vogue. А с 2013 года она выступает в качестве креативного директора Conde Nast, издателя Vogue.

Многие считают Винтур одной из самых пугающих личностей. И это не случайно: в течение десятилетий она была законодательницей мод и хорошо известна своим стремлением к перфекционизму и идеальному порядку. Она работает совместно с дизайнерами, чтобы контролировать все детали каждого выпуска — от обложки до штрих-кодов на оборотной стороне.

Устав от негативного образа, Винтур заявила: «Люди иногда принимают силу за запугивание. Это происходит со многими женщинами-лидерами. Пресса любит преувеличивать все, что я делаю. Будто это ненормально для редактора такого издания, как Vogue, придерживаться влиятельной позиции. Потому что именно такой я и являюсь: сильной, а не устрашающей».

Интересный факт: офис в культовом фильме «Дьявол носит Prada» был настолько похож на офис Винтур, что она решила переделать его. Персонаж Миранды Пристли неоднократно ассоциировали с ней, хотя автор книги Лорен Вайсбергер не подтверждала, с кого был списан образ.

Хидэо Кодзима

«Моя цель в том, чтобы заставить игрока подумать: “Завтра я хочу вновь вернуться в этот мир лжи”».

Без новаторского мышления самого эксцентричного японского игрового дизайнера и создателя саги Metal Gear Хидэо Кодзимы видеоигры никогда не стали бы такими, какими мы их знаем сейчас.

В 2015 году Кодзима прекратил сотрудничество с Konami и основал собственную студию Kojima Studios. Он любит включать себя как активного участника в некоторые из своих игр. К примеру, в сериях Metal Gear игроки спасают Кодзиму в трех разных миссиях.

Фото в тексте: DEIVIDI CORREA DE SOUZA / Shutterstock

Коллеги Кодзимы утверждают, что он рассуждает как философ, когда рассказывает о своих идеях. Обозреватель видеоигр Yahtzee сказал, что считает Кодзиму «гением в реализации безумных идей».

Интересный факт: главным героем следующей видеоигры Кодзимы под названием Death Stranding будет Норман Ридус, сыгравший в «Ходячих мертвецах».

Шерил Сэндберг

«Если вам предлагают место на космическом корабле, не спрашивайте, какое именно! Просто садитесь».

Шерил Кара Сэндберг построила обширную карьеру. Сейчас она занимает должность COO Facebook, а ранее была начальником штаба министра финансов при правительстве Билла Клинтона, вице-президентом по глобальным онлайн-продажам в Google и членом совета директоров в Walt Disney Company.

Сэндберг занимает четвертое место среди самых влиятельных женщин на планете, а также возглавляет феминистское движение. В своей первой книге Lean In: Women, Work, and the Will to Lead она не только рассказывает о том, как стала успешной предпринимательницей, но и призывает к увеличению числа женщин на руководящих должностях.

Сэндберг также известна своей эксцентричностью. Она работает в одной из крупнейших технологических компаний в мире, но при этом старается использовать как можно меньше электронных устройств. Она всегда носит с собой обычный блокнот на спирали, где подробно расписывает свой рабочий день.

Помимо этого, Сэндбрег интересуется так называемыми «проявлениями человеческого дуализма». Поэтому участники ее встреч всегда рассказывают как о своем текущем профессиональном, так и эмоциональном состояниях. А дома она узнает у своих двоих детей об их лучших и худших моментах дня.

Интересный факт: когда Сэндбрег училась в Гарварде, она преподавала аэробику.

Уоррен Баффет

«Если вы не найдете способ зарабатывать, пока вы спите, то будете работать до самой смерти».

CEO Berkshire Hathaway Уоррен Эдвард Баффет считается одним из самых успешных инвесторов в мире. Но помимо бизнеса, у него также есть много причудливых хобби. Например, он любит выпивать по пять бутылок Coca-Cola в день, заедая их гамбургерами и картофельными оладьями. «Я на четверть состою из Coca-Cola», — утверждает миллиардер.

Баффет также увлекается игрой на укулеле, что у него отлично получается. В интернете можно найти видео, на которых он поет о Coca-Cola и играет вместе с Боном Джови.

При найме сотрудников Баффет также использует особый подход: «Если бы мне предстоял выбор: нанять успешного выпускника магистратуры или того, кто выучил восьмую главу Intelligent Investor, то я бы взял того, кто выучил восьмую главу. То, чем мы занимаемся не требует высокого интеллекта. Для этого нужны дисциплина и время».

Интересный факт: одна из укулелей Баффета была продана за $11 тысяч.

Николас Берггрюен

«В конце концов, главное — научиться уживаться с самим собой. Это настоящее испытание. Все остальное мимолетно».

Основатель и президент Berggruen Holdings Николас Берггрюен известен как «бездомный миллиардер», так как он не владеет недвижимостью, а предпочитает останавливаться в отелях. Он утверждает, что материальные ценности не приносят ему удовлетворения и скорее обременяют его образ жизни. Вместо этого, предприниматель хочет сосредоточиться на благотворительности, чтобы приносить пользу людям.

Берггрюен — настоящий трудоголик, который посвящает свое время как можно большему числу проектов. Он всегда в движении и всегда в спешке.

Интересный факт: миллиардер использует вещи до тех пор, пока они буквально не развалятся на куски. Большая часть его одежды «протерта на манжетах и воротнике», но Берггрюен продолжает носить ее.

Ингвар Кампрад

«Работа не должна быть средством к существованию. Если вы не испытываете энтузиазма по отношению к ней, то треть вашей жизни будет потрачена зря».

Ингвар Кампрад основал IKEA — компанию по производству дешевой мебели, которую можно собирать самостоятельно. Предприниматель прожил 91 год и не любил много рассказывать о своей жизни, но все же знаменит своим необычным поведением.

Несмотря на том, что Ингвар был миллиардером, он всегда экономил: летал экономклассом, ездил на Volvo и останавливался в самых дешевых отелях. Неудивительно, что его прозвали «Дядя Скрудж» (Uncle Scrooge) и «Скупой» (The Miser).

Интересный факт: предпринимательский путь Кампрад начал всего в пять лет, продавая спички на своем районе, чтобы немного подзаработать.

Говард Хьюз

«Я не сумасшедший миллионер-параноик. Я миллиардер, черт возьми».

Когда-то Хьюз был одним из самых обсуждаемых предпринимателей в мире и, вероятно, самых странным и эксцентричным из всех существующих миллиардеров.

Хьюз был кинопродюсером, летчиком, инвестором и филантропом. В 1920-х годах он прославился как продюсер благодаря таким скандальным фильмам, как «Ангелы ада», «​Лицо со шрамом» и «Рэкет».

Жизнь Хьюза резко изменилась, когда он попал в авиакатастрофу. После этого он стал вести себя по-настоящему странно: избегал публичных мест и мог не явиться даже в суд. Он отказывался платить налоги и постоянно менял место жительства. Хьюз так и не вернулся в Америку и умер по дороге в Техас.

Интересный факт: Хьюз страдал от гермофобии (боязни микробов), а потому последние годы своей жизни он был особенно скрытен.

Источник.