Что нужно, чтобы построить бренд как Илон Маск, Ричард Брэнсон и Джефф Безос?

Человек-мем Илон Маск

«Тот, кто контролирует мемы, контролирует Вселенную», написал в Twitter Илон Маск в июне 2020 года. Сам он активно следует этому тезису, сознательно создавая мемы о себе.

Мем «Как тебе такое, Илон Маск?» про основателя Tesla и SpaceX в русскоязычном сегменте интернета уже не отделим от образа, созданного предпринимателем. Он делает громкие заявления, снимается в сериалах и старается быть ближе к людям. Каждое его кажущееся случайным действие — часть тщательно продуманной стратегии. Вот что делает Илон Маск.

Снимается в кино

«Илон, как ты?», — спрашивает Тони Старк у Маска в фильме «Железный человек-2» 2010 года. В культовом сериале про физиков «Теория большого взрыва» инженер-миллиардер подрабатывает посудомойщиком в столовой для бедных вместе с Говардом Воловицем. В эпизодах предприниматель играет самого себя.

Таким образом изобретатель не ограничивается своей целевой аудиторией, а популяризирует свой образ в широких массах. Так, о нем знают не только те, кто следит за новостями на рынках электромобилей или космической техники.

Бизнесмен много раз говорил в интервью и социальных сетях о любви к кинематографу, а потому его образ не выглядит фальшивым. Илону Маску действительно нравится сниматься, он даже запустил в разработку мини-сериал о своей компании SpaceX. Именно поэтому всё это не выглядит так, будто сделано только ради пиара.

Высказывается неоднозначно, смело и провокационно

Обещания отправить ракету на Марс, а к 2024 высадить на планету человека; взорвать атомную бомбу на Марсе, чтобы сделать планету пригодной для жизни землян; рассуждения о перспективах поглощения Земли Солнцем и вымирания человечества; о гипотезе жизни человечества в компьютерной игре. Это и многое другое можно найти по поисковому запросу «Elon Musk says».

Многие из этих заявлений не имеют ничего общего с реальностью, но отлично развивают образ миллиардера. Они громкие, смелые и привлекают внимание к автору.

Держится ближе к поклонникам, создает образ «своего парня»

Например, он проводит сессии вопросов Ask Me Anything на Reddit, реагирует на сообщения подписчиков в Twitter. В 2014 году он репостнул рекламу, которую для Tesla сделали несколько студентов колледжа. Люди тянутся к простому и открытому парню.

Если вы хотите быть как Илон Маск:

Не ограничивайте себя собственной целевой аудиторией, стремитесь прозвучать везде, где только можно. Чем больше людей знает о вас, тем сильнее личный бренд; Делайте заявления, высказывайтесь, даже если ваше мнение отлично от мнения большинства. Создайте небольшую провокацию, только не перестарайтесь, иначе это можете вызвать негативную реакцию; Думайте над необычными форматами; не только таргет, но и шоу, видосы, блоги. Конечно, вряд ли у вас получится сняться в «Железном человеке», но подумайте над TikTok форматом — сотрудничайте с блогерами, влезайте везде, где только можно; Будьте проще, не делегируйте общение с целевой аудиторией помощникам полностью. Старайтесь показывать, что вы рядом, обычный человек со своими особенностями и фишками.

Человек-контент Гари Вайнерчук

Количество контента, который генерирует американский серийный предприниматель, основатель VaynerMedia и VaynerX Гари Вайнерчук, напоминает объемы большого медийного агентства. У него есть свой блог, YouTube-канал, подкаст, он ведет Twitter, Instagram, Facebook.

Благодаря такой активности Вайнерчук выстроил мощный личный бренд, за которым следят миллионы людей. Его стратегия построена на нескольких несложных техниках.

Концентрированная польза контента, упакованная в форматы для разных людей

В своём блоге бизнесмен пишет о пирамиде контента, следуя которой он создаёт большой пласт информации, а потом разделяет его на разные форматы. Он публикует длинные видео в формате «Вопрос-ответ», короткие тексты, истории, картинки, мемы. В каждой сети контент выходит в отдельном формате. Предприниматель остается активным на всех площадках и сохраняет внимание поклонников.

Честность и искренность

Значительная часть контента Вайнерчука состоит из советов о личном бренде и продвижении. Это конкретные примеры и прозрачный процесс его собственной работы, без воды и пустых утверждений. Предприниматель делится лучшими практиками, проверенными на личном опыте, и аудитория доверяет ему, так как видит результат его советов.

В частности, он советует избавиться от нескольких социальных образов (для бизнеса, для семьи, для друзей) и быть в интернете «тем, кто ты есть», потому что транслировать сразу несколько ролей в разных жизненных сферах невозможно.

Доступность спикера

Несмотря на количество людей, которые потребляют контент Вайнерчука, каждый имеет возможность пообщаться с ним лично, написав ему сообщение. Это вызывает доверие и нетипично для социальных сетей популярных людей, которые выстраивают стену между собой и аудиторией. Вайнерчук активно отвечает подписчикам каждый день в Twitter.

Если вы хотите быть как Гари Вайнерчук:

Научитесь декомпозировать контент: один и тот же контент можно использовать для разных площадок, разделив на несколько частей или немного изменив подачу. Из содержания часового подкаста можно сделать 5-6 текстов для блога, 10 постов для Instagram и так далее. Не жалейте сил и времени на качественный контент, который затем можно переупаковать под разные форматы. Не врите! Люди это чувствуют. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Вспомните все сказки про обманщиков: тайное всегда становится явным. Может один раз это пройдет, но если окажетесь пойманным, то рискуете потерять доверие аудитории.

Человек-легенда бизнеса Ричард Брэнсон

Если посмотреть на биографию Брэнсона, то будет легче сказать, каким бизнесом он не занимался. Еще в подростковом возрасте будущий предприниматель разводил на продажу волнистых попугайчиков и рождественские ели, издавал журнал, открыл студенческую благотворительную организацию.

Сегодня его корпорация Virgin Group включает около 400 разных компаний в области звукозаписи, сотовой связи, авиаперевозок.

Несмотря на масштабность его бизнесов, Брэнсон воспринимается аудиторией как простой и открытый человек, за которым интересно наблюдать и которому можно доверять. Вот его секреты.

Смелость, риск и готовность к провалу

Отношение Брэнсона к бизнесу и рискам привлекает внимание. Он говорит, что «если ты можешь управлять каким-то одним бизнесом, то ты можешь управлять любым бизнесом, будь то компания звукозаписи, авиакомпания или банк».

Такая готовность рисковать, принимать вероятность провала и учиться на своих ошибках заинтересовывает. Поэтому аудитории нравится за ним наблюдать и вдохновляться.

Шоу для того, чтобы запоминаться

Даже когда некоторые из бизнес-идей Брэнсона не выстреливают, он всё равно делает из этого яркую PR-кампанию. При запуске свадебного салона Virgin Brides предприниматель оделся в свадебное платье, чем привлёк внимание аудитории.

Тот бизнес не выжил, но образ Брэнсона в свадебном платье остался в памяти многих. Virgin Atlantic Airways Брэнсон открывал в костюме пилота. В результате медиа интересует именно его образ, а не дальнейшая судьба компании.

Открытость и простота

Брэнсон относится с заботой и к сотрудникам, и к клиентам Virgin Group. Отличившихся членов команды он водит на ужин или отправляется с ними в путешествие. Это создаёт вокруг него образ заботливого руководителя и приятного человека.

Если вы хотите быть как Ричард Брэнсон:

Не бойтесь признаться в том, что чего-то не знаете или не понимаете. Работайте над образом и используйте провокации. Каждое событие можно превратить в PR-повод, который останется в памяти общества и ваших поклонников надолго. Помните о людях. Неприятные истории всплывают быстро, и даже самый крутой пиарщик не всегда может справиться с негативом. Именно поэтому важно думать о том, как воспринимают тебя сотрудники и ЦА. Образ простого и открытого человека гораздо привлекательнее, чем зазнавшегося сноба. Ставьте высокие цели: ваша миссия должна превосходить вашу продолжительность жизни. То есть вы не просто зарабатываете деньги, а воплощаете в реальность некую сверхидею, которая будет жить и после вашей смерти.

Богатейший человек мира Джефф Безос

Богатейший человек мира по версии Forbes, основатель интернет-магазина Amazon Джефф Безос высказывается об инновациях, предпринимательстве, рекомендует книги, запускает космические проекты, рассуждает о спасении планеты. Вот что отличает его стратегию присутствия в публичном пространстве.

Экологическая и социальная повестка

Безос часто заявляет о необходимости решения проблем изменения климата. Он создал экологический благотворительный фонд Earth Found. Он также посещал Индию и обещал способствовать созданию дополнительных рабочих мест. Добрые дела привлекают внимание общественности, вызывают доверие и вписываются в существующие тренды.

Ориентация на качество услуги для клиента

В своих рассуждениях Безос ставит высокое качество услуги в основу своего бизнеса и готов предоставлять его на всех уровнях.

Однажды на конференции в 2019 году к нему обратилась женщина, которая не могла оформить возврат на Amazon. Она передала посылку предпринимателю в руки, а он — принял и извинился за неудобства. Такое отношение основателя компании к клиентам также располагает к себе.

Высокая оценка сторителлинга

Важно, чтобы истории были интересными. Предприниматель уверен, что истории объединяют рациональную и эмоциональную составляющую информации.

Предприниматель подает пример своим сотрудникам и выпускает посты в блоге на Medium. Сотрудникам Amazon запрещено использовать презентации во время выступлений. Вместо этого Безос предложил им использовать формат текстовых историй примерно на шесть страниц.

Если хотите быть как Джефф Безос:

Дайте людям возможность делать мир лучше через ваш бренд. Сделайте упаковку перерабатываемой или пожертвуйте часть выручки на благотворительность. Только делайте то, что вас действительно трогает и волнует. Если сортировка мусора для вас пустой звук, не стоит делать ставку на экологию, лучше организуйте акцию по сбору средств для животных. Принимайте личное участие и признавайте свои ошибки. Если клиент обращается с жалобой, разумнее всего признать, что что-то пошло не так и извиниться. Конечно, не стоит лично отвечать каждому недовольному, но если ситуация накалена, то личное участие может за считанные секунды превратить разъяренного клиента в довольного. Рассказывайте истории. Когда вы пытаетесь передать факт через личный опыт и собственные переживания, это всегда срабатывает. Вытаскивайте эмоции из сухих фактов и превращайте их в истории. Не забудьте позаботиться о продвижении своего контента, иначе толку от этой работы не будет. Используйте формулы Безоса: максимально интересная история примерно на 6 страниц; интригующее начало, середина, не оставляющая вопросов, удовлетворяющий конец.

Ключевой секрет личного бренда

Ищите новые подходы, действуйте искренне и не забывайте рассказывать аудитории об этом — вот главные рекомендации для тех, кто думает над развитием личного бренда.

Фальшь не спрятать, а индивидуальность и честность подкупает людей. Используйте вышеперечисленные инструменты и помните, что как бы вы не прокачивали бренд, всё же самое главное — это делать своё дело качественно.

Фото на обложке: Matej Kastelic/shutterstock.com