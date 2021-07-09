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Что нужно, чтобы построить бренд как Илон Маск, Ричард Брэнсон и Джефф Безос?

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Роман Кумар Виас
Роман Кумар Виас

Основатель агентства Qmarketing

Анастасия Фролова

Имена Илона Маска, Гари Вайнерчука, Ричарда Брэнсона, Джеффа Безоса гораздо известнее созданных ими компаний. Все они тщательно работают над личным брендом, используя набор инструментов и мощных PR-техник. Какие из них стоит применять каждому предпринимателю, даже если у него нет миллиарда долларов на счету, рассказывает основатель агентства Qmarketing Роман Кумар Виас.

Что нужно, чтобы построить бренд как Илон Маск, Ричард Брэнсон и Джефф Безос?

Человек-мем Илон Маск

«Тот, кто контролирует мемы, контролирует Вселенную», написал в Twitter Илон Маск в июне 2020 года. Сам он активно следует этому тезису, сознательно создавая мемы о себе. 

Мем «Как тебе такое, Илон Маск?» про основателя Tesla и SpaceX в русскоязычном сегменте интернета уже не отделим от образа, созданного предпринимателем. Он делает громкие заявления, снимается в сериалах и старается быть ближе к людям. Каждое его кажущееся случайным действие — часть тщательно продуманной стратегии. Вот что делает Илон Маск. 

  • Снимается в кино

«Илон, как ты?», — спрашивает Тони Старк у Маска в фильме «Железный человек-2» 2010 года. В культовом сериале про физиков «Теория большого взрыва» инженер-миллиардер подрабатывает посудомойщиком в столовой для бедных вместе с Говардом Воловицем. В эпизодах предприниматель играет самого себя. 

Таким образом изобретатель не ограничивается своей целевой аудиторией, а популяризирует свой образ в широких массах. Так, о нем знают не только те, кто следит за новостями на рынках электромобилей или космической техники. 

Бизнесмен много раз говорил в интервью и социальных сетях о любви к кинематографу, а потому его образ не выглядит фальшивым. Илону Маску действительно нравится сниматься, он даже запустил в разработку мини-сериал о своей компании SpaceX. Именно поэтому всё это не выглядит так, будто сделано только ради пиара.

  • Высказывается неоднозначно, смело и провокационно

Обещания отправить ракету на Марс, а к 2024 высадить на планету человека; взорвать атомную бомбу на Марсе, чтобы сделать планету пригодной для жизни землян; рассуждения о перспективах поглощения Земли Солнцем и вымирания человечества; о гипотезе жизни человечества в компьютерной игре. Это и многое другое можно найти по поисковому запросу «Elon Musk says». 

Многие из этих заявлений не имеют ничего общего с реальностью, но отлично развивают образ миллиардера. Они громкие, смелые и привлекают внимание к автору. 

  • Держится ближе к поклонникам, создает образ «своего парня»

Например, он проводит сессии вопросов Ask Me Anything на Reddit, реагирует на сообщения подписчиков в Twitter. В 2014 году он репостнул рекламу, которую для Tesla сделали несколько студентов колледжа. Люди тянутся к простому и открытому парню. 

Если вы хотите быть как Илон Маск:

  1. Не ограничивайте себя собственной целевой аудиторией, стремитесь прозвучать везде, где только можно. Чем больше людей знает о вас, тем сильнее личный бренд;
  2. Делайте заявления, высказывайтесь, даже если ваше мнение отлично от мнения большинства. Создайте небольшую провокацию, только не перестарайтесь, иначе это можете вызвать негативную реакцию;
  3. Думайте над необычными форматами; не только таргет, но и шоу, видосы, блоги. Конечно, вряд ли у вас получится сняться в «Железном человеке», но подумайте над TikTok форматом — сотрудничайте с блогерами, влезайте везде, где только можно;
  4. Будьте проще, не делегируйте общение с целевой аудиторией помощникам полностью. Старайтесь показывать, что вы рядом, обычный человек со своими особенностями и фишками. 

 

Человек-контент Гари Вайнерчук

Количество контента, который генерирует американский серийный предприниматель, основатель VaynerMedia и VaynerX Гари Вайнерчук, напоминает объемы большого медийного агентства. У него есть свой блог, YouTube-канал, подкаст, он ведет Twitter, Instagram, Facebook.

Благодаря такой активности Вайнерчук выстроил мощный личный бренд, за которым следят миллионы людей. Его стратегия построена на нескольких несложных техниках.

  • Концентрированная польза контента, упакованная в форматы для разных людей

В своём блоге бизнесмен пишет о пирамиде контента, следуя которой он создаёт большой пласт информации, а потом разделяет его на разные форматы. Он публикует длинные видео в формате «Вопрос-ответ», короткие тексты, истории, картинки, мемы. В каждой сети контент выходит в отдельном формате. Предприниматель остается активным на всех площадках и сохраняет внимание поклонников.

  • Честность и искренность

Значительная часть контента Вайнерчука состоит из советов о личном бренде и продвижении. Это конкретные примеры и прозрачный процесс его собственной работы, без воды и пустых утверждений. Предприниматель делится лучшими практиками, проверенными на личном опыте, и аудитория доверяет ему, так как видит результат его советов.

В частности, он советует избавиться от нескольких социальных образов (для бизнеса, для семьи, для друзей) и быть в интернете «тем, кто ты есть», потому что транслировать сразу несколько ролей в разных жизненных сферах невозможно.

  • Доступность спикера

Несмотря на количество людей, которые потребляют контент Вайнерчука, каждый имеет возможность пообщаться с ним лично, написав ему сообщение. Это вызывает доверие и нетипично для социальных сетей популярных людей, которые выстраивают стену между собой и аудиторией. Вайнерчук активно отвечает подписчикам каждый день в Twitter.

Если вы хотите быть как Гари Вайнерчук:

  1. Научитесь декомпозировать контент: один и тот же контент можно использовать для разных площадок, разделив на несколько частей или немного изменив подачу. Из содержания часового подкаста можно сделать 5-6 текстов для блога, 10 постов для Instagram и так далее. Не жалейте сил и времени на качественный контент, который затем можно переупаковать под разные форматы. 
  2. Не врите! Люди это чувствуют. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Вспомните все сказки про обманщиков: тайное всегда становится явным. Может один раз это пройдет, но если окажетесь пойманным, то рискуете потерять доверие аудитории.

 

Человек-легенда бизнеса Ричард Брэнсон

Если посмотреть на биографию Брэнсона, то будет легче сказать, каким бизнесом он не занимался. Еще в подростковом возрасте будущий предприниматель разводил на продажу волнистых попугайчиков и рождественские ели, издавал журнал, открыл студенческую благотворительную организацию.

Сегодня его корпорация Virgin Group включает около 400 разных компаний в области звукозаписи, сотовой связи, авиаперевозок. 

Несмотря на масштабность его бизнесов, Брэнсон воспринимается аудиторией как простой и открытый человек, за которым интересно наблюдать и которому можно доверять. Вот его секреты. 

  • Смелость, риск и готовность к провалу

Отношение Брэнсона к бизнесу и рискам привлекает внимание. Он говорит, что «если ты можешь управлять каким-то одним бизнесом, то ты можешь управлять любым бизнесом, будь то компания звукозаписи, авиакомпания или банк».

Такая готовность рисковать, принимать вероятность провала и учиться на своих ошибках заинтересовывает. Поэтому аудитории нравится за ним наблюдать и вдохновляться.

  • Шоу для того, чтобы запоминаться

Даже когда некоторые из бизнес-идей Брэнсона не выстреливают, он всё равно делает из этого яркую PR-кампанию. При запуске свадебного салона Virgin Brides предприниматель оделся в свадебное платье, чем привлёк внимание аудитории.

Тот бизнес не выжил, но образ Брэнсона в свадебном платье остался в памяти многих. Virgin Atlantic Airways Брэнсон открывал в костюме пилота. В результате медиа интересует именно его образ, а не дальнейшая судьба компании.

  • Открытость и простота

Брэнсон относится с заботой и к сотрудникам, и к клиентам Virgin Group. Отличившихся членов команды он водит на ужин или отправляется с ними в путешествие. Это создаёт вокруг него образ заботливого руководителя и приятного человека.

Если вы хотите быть как Ричард Брэнсон:

  1. Не бойтесь признаться в том, что чего-то не знаете или не понимаете. 
  2. Работайте над образом и используйте провокации. Каждое событие можно превратить в PR-повод, который останется в памяти общества и ваших поклонников надолго.
  3. Помните о людях. Неприятные истории всплывают быстро, и даже самый крутой пиарщик не всегда может справиться с негативом. Именно поэтому важно думать о том, как воспринимают тебя сотрудники и ЦА. Образ простого и открытого человека гораздо привлекательнее, чем зазнавшегося сноба. 
  4. Ставьте высокие цели: ваша миссия должна превосходить вашу продолжительность жизни. То есть вы не просто зарабатываете деньги, а воплощаете в реальность некую сверхидею, которая будет жить и после вашей смерти.

 

Богатейший человек мира Джефф Безос

Богатейший человек мира по версии Forbes, основатель интернет-магазина Amazon Джефф Безос высказывается об инновациях, предпринимательстве, рекомендует книги, запускает космические проекты, рассуждает о спасении планеты. Вот что отличает его стратегию присутствия в публичном пространстве.

  • Экологическая и социальная повестка

Безос часто заявляет о необходимости решения проблем изменения климата. Он создал экологический благотворительный фонд Earth Found. Он также посещал Индию и обещал способствовать созданию дополнительных рабочих мест. Добрые дела привлекают внимание общественности, вызывают доверие и вписываются в существующие тренды.

  • Ориентация на качество услуги для клиента

В своих рассуждениях Безос ставит высокое качество услуги в основу своего бизнеса и готов предоставлять его на всех уровнях. 

Однажды на конференции в 2019 году к нему обратилась женщина, которая не могла оформить возврат на Amazon. Она передала посылку предпринимателю в руки, а он — принял и извинился за неудобства. Такое отношение основателя компании к клиентам также располагает к себе.

  • Высокая оценка сторителлинга

Важно, чтобы истории были интересными. Предприниматель уверен, что истории объединяют рациональную и эмоциональную составляющую информации.

Предприниматель подает пример своим сотрудникам и выпускает посты в блоге на Medium. Сотрудникам Amazon запрещено использовать презентации во время выступлений. Вместо этого Безос предложил им использовать формат текстовых историй примерно на шесть страниц. 

Если хотите быть как Джефф Безос:

  1. Дайте людям возможность делать мир лучше через ваш бренд. Сделайте упаковку перерабатываемой или пожертвуйте часть выручки на благотворительность. Только делайте то, что вас действительно трогает и волнует. Если сортировка мусора для вас пустой звук, не стоит делать ставку на экологию, лучше организуйте акцию по сбору средств для животных.
  2. Принимайте личное участие и признавайте свои ошибки. Если клиент обращается с жалобой, разумнее всего признать, что что-то пошло не так и извиниться. Конечно, не стоит лично отвечать каждому недовольному, но если ситуация накалена, то личное участие может за считанные секунды превратить разъяренного клиента в довольного.
  3. Рассказывайте истории. Когда вы пытаетесь передать факт через личный опыт и собственные переживания, это всегда срабатывает. Вытаскивайте эмоции из сухих фактов и превращайте их в истории. Не забудьте позаботиться о продвижении своего контента, иначе толку от этой работы не будет.
  4. Используйте формулы Безоса: максимально интересная история примерно на 6 страниц; интригующее начало, середина, не оставляющая вопросов, удовлетворяющий конец. 

 

Ключевой секрет личного бренда

Ищите новые подходы, действуйте искренне и не забывайте рассказывать аудитории об этом — вот главные рекомендации для тех, кто думает над развитием личного бренда.

Фальшь не спрятать, а индивидуальность и честность подкупает людей. Используйте вышеперечисленные инструменты и помните, что как бы вы не прокачивали бренд, всё же самое главное — это делать своё дело качественно. 

Фото на обложке: Matej Kastelic/shutterstock.com

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