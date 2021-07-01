6 причин, почему бизнесу стоит применять пользовательский контент

Материал будет интересен руководителям, предпринимателям и HR-специалистам, которые находятся в поиске быстрых и легко масштабируемых способов наращивания компетенций команд, а также компаниям и образовательным площадкам, которые хотят найти общий язык со своей аудиторией и улучшить взаимодействие.

Исходя из опыта и понимания, как должен выглядеть продукт для корпоративного обучения, а также знания о существующих трендах в развитии сотрудников, Роман Торгашинов, руководитель модуля для оценки и развития сотрудников ТalentТech.Обучение, рассказывает о новом UGC-подходе — что это такое и почему компаниям стоит обратить внимание на пользовательский контент в обучении и мотивации команды.

По данным Gartner, к 2018 году более 80% организаций будут использовать пользовательский контент как часть своей корпоративной стратегии обучения. В среднем, пользовательские видеоролики о бренде и его товарах просматриваются в десять раз чаще, чем официальные видеозаписи компании на YouTube.

Это говорит о том, что на рынке все больше ценится пользовательский контент. Его отличительная черта — независимость и уникальность, ведь формируется он реальными людьми на основе их опыта.

UGC (User-generated content или пользовательский контент) – общедоступные материалы, созданные аудиторией бренда. Сюда входит видео- и фото-контент, даже отзывы и мнения в блогах.

Пользователи хотят быть услышанными

Преимуществом пользовательского контента в образовании является его способность создать аутентичность с ключевой аудиторией — миллениалами и поколением Z. Поскольку они являются «детьми цифровизации», эта группа особенно активна в социальных сетях и является крупнейшим драйвером контента — на их долю приходится более 70% всего UGC.

Представители нового поколения живут в VUCA-мире (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity — нестабильность, неопределённость, сложность и неоднозначность). На первом плане у них – поиск новых знаний, как сделать свою работу лучше, качественнее.

Что побуждает их учиться:

Изменения в работе и бизнес-процессах;

Новые задачи, которые раньше не делал;

Повышаются требования к выполняемой работе;

Временно исполняют функции другой роли;

Готовятся к следующей должности в карьере;

Хотят быть лучшим в своем деле среди коллег;

Рекомендации от людей из окружения;

Желание получить уникальное знание, доступное с ограничениями в короткий промежуток времени;

Работа в новой команде, где есть свои стандарты;

Вышел новый продукт и нужно владеть информацией о нем, чтобы быть успешным;

Реорганизация работы функции в ответ на новую стратегию компании.

С другой стороны, работать с ними сложно: уставшие и измученные созданным в научных кругах контентом, студенты и молодые люди скептически относятся ко всему традиционному и больше ценят достоверность и легкость. Согласно данным, миллениалы доверяют UGC на 50% больше, чем традиционным СМИ, а 84% представителей поколения Z говорят, что они с большей вероятностью будут доверять компании, если она использует в своей рекламе реальных клиентов.

HR-командам нужны быстрые и масштабируемые способы наращивания компетенций команд. UGC позволяет менеджерам, отвечающим за обучение сотрудников и развитие талантов, автоматически персонализировать развитие в соответствии с навыками, ролями и целями каждого, предложить знания не из корпоративной базы, а опыт экспертов из индустрии, а также интегрировать новые знания в саму работу.

Это непрерывный процесс развития. UGC-контент, который можно изучить, не затрачивая много времени, является очень удобным форматом получения знаний для решения задач.

UGC дает компаниям и образовательным площадкам реальный шанс найти общий язык со своей аудиторией и улучшить взаимодействие. Другие плюсы:

Возможность рассказать о реальном опыте обучения. Поделившиеся своим опытом люди могут стать амбассадорами бренда, при этом без особых затрат со стороны компании;

Двустороннее общение и формирование сообщества. UGC не только создает прямую коммуникацию между пользователем и брендом, но и способствует общению внутри группы учеников. Это позволяет создать сообщество с упором на совместное творчество, обмен опытом;

Возможность быть услышанным. Контент, создаваемый учащимися, — ценный ресурс для понимания мотивов и болевых точек аудитории. С помощью UGC-формата пользователь может указать на недостатки образовательного продукта, чтобы впоследствии получить более удобное и эффективное решение;

Экономия времени. Пользователи стали создавать контент самостоятельно, и теперь нет необходимости выделять дополнительные ресурсы;

Мотивация и вовлеченность. Люди делятся своим опытом, получают отклики и понимают, что потраченное время на обучение стоило того. Кроме того, они на практики могут применять полученные знания.

Чтобы действительно вдохновить сотрудников учиться и расти, не подойдут несколько обучающих видео – обучение не ограничивается каталогами контента. Люди учатся на разных устройствах, в приложениях и экосистемах, а также на реальном опыте коллег. Польза такого подхода для учащихся:

Пользовательский контент для диджитал-обучения побуждает учащихся делиться своим опытом с коллегами и другими заинтересованными сторонами;

Информация актуальна современным реалиям;

Получать нужные знания можно по запросу, а не бесконечным потоком информации, как было принято в академическом формате.

Преимущества UGC для бизнеса

Внедрение таких материалов выгодно не только сотрудникам, но и всей организации. Благодаря контенту от пользователей бизнес получает важные данные, советы и новые, свежие идеи. Пользователи же чувствуют себя значимыми, получают возможность стать партнерами компании и даже улучшить процессы. Это обеспечивает:

Лояльность читателей/зрителей. Один из главных драйверов развития бизнеса — доверительное отношение аудитории. Взяв на борт контент, который придумали пользователи, бизнес выстраивает двустороннюю прозрачную коммуникацию, что идет на пользу отношению к нему аудитории. Привлечение новой аудитории. 35% миллениалов отмечают, что UGC лучше запоминается. Чужой опыт производит значительный эффект, и с помощью UGC получится привлечь большее количество слушателей. Увеличение вирального охвата. Авторы контента скорее всего захотят рассказать подписчикам, семье и коллегам о проделанной работе, а значит, контент получит наибольший охват. Заинтересованность пользователей в приобретении продукта. 60% опрошенных компанией Stackla рассказали, что на их решение о покупке во многом повлиял пользовательский контент. Кроме того, они считают его наиболее правдивым источником информации о товаре или услуге. Возможность выявить потребительские инсайты. UGC обнажает мысли людей, честную оценку продукта. Это наиболее полезные данные для формирования маркетинговой стратегии. UGC помогает компаниям и людям быстро адаптироваться под изменения: если раньше бизнес-стратегия планировалась сроком на пять лет, то сейчас трансформации в работе происходят каждый день, и сотрудники благодаря пользовательскому контенту могут оперативно освоить необходимые навыки.

UGC: российский опыт

Компания «Абсолют банк» собирается оценить уровень владения цифровыми навыками линейных сотрудников и руководителей из топ-менеджмента. При оценке планируется использовать ссылки на блоки экспертов, которые находятся в открытом доступе.

Так, в решении TalentTech.Обучение есть возможность добавить подборки, которые будут содержать контент из внешних открытых источников или контент из коммерческих источников с платной подпиской (например, бизнес-СМИ). Формат контента – от видео до лонгридов. Контент может быть размечен по навыкам.

Помимо знаний от внешних экспертов, компании могут обращать внимание на генерацию контента своими же специалистами. Например, ведущий product-менеджер может создать свой вебинар о том, как проводить эффективную коммуникацию с клиентами. Компании остается лишь замотивировать сотрудников делиться своими навыками с коллегами на платформе.

Как достичь максимума

Не переживайте из-за обилия UGC. Вас не должно волновать, что можно наткнуться на «пустышку» — современные технологии помогают отранжировать многообразие контента и получить действительно полезный экспертный материал.

Вас не должно волновать, что можно наткнуться на «пустышку» — современные технологии помогают отранжировать многообразие контента и получить действительно полезный экспертный материал. Упаковывайте пользовательский контент в интересные форматы: можно, например, провести микровебинар и заснять его на видео, либо создать аудиоподкаст.

можно, например, провести микровебинар и заснять его на видео, либо создать аудиоподкаст. Обращайте внимание на экспертизу своих коллег: внутренние эксперты могут создавать UGC при помощи технологических образовательных решений.

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