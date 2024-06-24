Три цепляющих приема для UGC-объявлений, которые повысят конверсию и принесут дешевые клики

Но эти три крючка помогут справиться с этой задачей.

И нам понятно почему. Трудно удержать баланс между естественностью и желанием продать продукт и сформировать четкий призыв к действию.

UGC — сгенерированный пользователями контент. Эффективность объявлений такого формата в среднем больше, так как многие до сих пор не распознают его.

Прежде чем мы углубимся в тему, запомните лучшее правило копирайтинга: говорите о вашей аудитории, говорите о проблеме, которую вы решаете, и не говорите о себе или своем продукте.

«Три причины почему»

Начните объявление с фразы «три причины, почему...» и продолжите ее интересными фактами о продукте, отрасли или о том, что привлекает вашу целевую аудиторию.

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Это не должно превращаться в «три причины, почему вы должны купить мой продукт» — это слишком скучно и прямолинейно.

А чтобы собрать это в рекламу, в качестве причин назовите что-то, что делает продукт, но подайте это, фокусируясь на проблеме, которую он решает.

Возьмем к примеру еще более полезные хлопья для завтрака. Про них можно написать так:

Три причины, почему эти хлопья становятся вирусными в TikTok.

Вы получаете здоровый завтрак, который к тому же вкусный и легкий в приготовлении.

Ваш кошелек скажет вам спасибо, ведь они стоят всего лишь $2 за порцию.

Вы можете приготовить их всего за несколько секунд ­— надо всего лишь залить хлопья молоком.

«Что я заказал vs Что я получил»

В этом формате можно проявить креативность. Типичная структура такого объявления выглядит так:

«Я увидел этот продукт в... [где?] и захотел его попробовать [напишите почему]. И вот что я получил...»

А затем объявление превращается в мини-анбоксинг и мини-отзыв о том, что продукт на самом деле работает и помогает решить проблему.

Это работает почти как форматы «до и после» или «ожидание vs. реальность»

«Проблема -> решение»

Просто, но эффективно.

Для этого формата требуется больше креативности, чтобы объявление выглядело более органично. Но иногда достаточно и просто хорошей рекламы — необязательно всю ее делать органичной.

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Главное — озвучить проблему громко и ясно с первых секунд видео, используя и текст, и визуальный ряд.

Затем четко объясните, как продукт решает эту проблему. Если вы можете описать это тонко, это здорово, но помните, что тут важнее всего ясность.

Вот почему вам нужно попробовать это

Во всех объявлениях один из самых важных элементов — «цепляющий» прием. Он может принести в одно и то же время более дешевые клики и более высокие конверсии. И он почти также значим, как и собственно продукт.

И объединение крючка с одним из самых популярных и эффективных рекламных форматов — UGC — повышает шансы на успех.

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