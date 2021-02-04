Как создать более экологичную цепочку поставок

Потребители все чаще требуют от компаний полной прозрачности в вопросах устойчивого развития и логистики. Вот четыре способа, которые помогут наладить цепочку поставок без ущерба для планеты.

Реалистично оценивайте спрос

Возможность точно прогнозировать потребности клиентов позволяет принимать решения, основываясь на фактах, а не на интуиции. Планируйте закупки исходя из имеющихся данных, чтобы не копить излишки продукции. Они могут отрицательно сказаться на развитии бизнеса и не пойдут на пользу окружающей среде. Можно избежать дополнительных расход финансовых и экологических ресурсов, если четко придерживаться продуманной цепочке поставок.

Это поможет перенаправить ресурсы, которые были бы потрачены на материалы, аренду и общие накладные расходы, использовав их для другого направления. Такой подход позволяет проявлять большую гибкость и делает цепочку поставок экологичнее.

Следите за главными тенденциями

В области устойчивого развития технологические тенденции и инновации меняются практически ежедневно. Для стремительного развития бизнеса необходимо держать руку на пульсе событий в этой отрасли.

В недавнем исследовании американского фонда информационных технологий и инноваций об устойчивом подходе к автоматизации, говорится о том, что до 40% отраслей могут быть заменены ИИ в течение следующих 10 лет. Это навсегда изменит рынок труда, но что это значит для цепочек поставок?

Компании, открытые новым технологиям и обучающие сотрудников их использованию, будут иметь внутреннее преимущество перед конкурентами, которые не решаются отказаться от привычной стратегий поставок.

Такое дальновидное мышление свойственно лидерам отрасли. Например, CEO Logmore Жанна Юхала, которая в недавнем электронном письме написала: «Цифровые системы теперь не только отслеживают физическое местонахождение посылки, но и следят за тем, чтобы условия оставались стабильными на протяжении всего процесса. Это гарантирует неизменное качество продукции, что, в свою очередь, повышает доверие клиентов. Если что-то пойдет не так, определить, где и когда возникла проблема, очень просто. Обучение наших клиентов использованию подобных систем, позволит сэкономить время и ресурсы каждого человека в будущем».

Обучение — залог эффективного использования технологий персоналом. Так компании могут создать устойчивую цепочку поставок на долгие годы.

Уделяйте внимание скорости доставки

Путь продукта от производства к потребителю может быть долгим, запутанным и часто дорогостоящим. Совместные методы транспортировки могут значительно снизить расходы и гораздо более экологичны, чем индивидуальные перевозки.

Компания Walmart смогла сэкономить почти $11 млн с 2005 по 2015 год за счет повышения эффективности использования топлива. В то же время она избежала загрязнения атмосферы 15 тысячами метрических тонн СО2. Этот пример демонстрирует, как на первый взгляд незначительные изменения в цепочке поставок могут принести существенные выгоды.

Более того, транспортные расходы на международные перевозки ощутимо возрастают в условиях нехватки времени. Таким образом использование более медленных видов транспорта становится важным для компаний, которые заботятся об окружающей среде.

Транслируйте положительные идеи

Создание экологичной цепочки поставок часто дает положительные результаты для бизнеса в краткосрочной и долгосрочной перспективе, но требует времени и ресурсов для правильной реализации.

Но придерживаясь этого принципа, вы показываете клиентам, что компания следует определенным стандартам, а не гонится за прибылью. Нарратив для бренда в наше время, возможно, так же важен, как и качество продукта. Превращение устойчивости в ключевую стратегию компании является мощным сигналом для аудитории.

Так вы можете заявить, что бизнес прислушивается, учится и будет постоянно меняться, чтобы нести пользу, как людям, так и окружающей среде.

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