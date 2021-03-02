Экосистема Clubhouse: кто и зачем создает для него неофициальные дополнения

Популярность Clubhouse спровоцировала появление целой волны проектов, неофициальных дополнений и инструментов. И некоторые уже пытаются на этом заработать. При этом цели разработчиков могут самыми разными: кто-то хотел бы продать свой сервис Clubhouse, а кто-то просто добавляет функции, которых ему не хватает.

Около месяца назад Марцин Брукевич получил приглашение в Clubhouse и с тех проводит в аудиоприложении часы напролет. Брукевич, польский врач, присоединился к комнатам, где обсуждают будущее здравоохранения и медицинских технологий. Там он встретился с людьми со всего мира в Healthcare Innovators Club и Global Health Club.

Брукевич иногда говорит, но в основном он слушает других. «Я интроверт, поэтому не люблю выступать», — говорит он. Он не носитель английского языка, и языковой барьер иногда его пугает. Затем его друг пожаловался, что модераторам трудно понять, к кому обратиться в большой аудитории, и у Брукевича возникла идея: а что, если бы в Clubhouse была возможность печатать свои мысли?

За выходные Брукевич создал Ask Clubhouse, простой веб-инструмент для проведения сессии вопросов и ответов в приложении. Модераторы могут создать «доску», связать ее с нужной комнатой и пригласить аудиторию писать там вопросы или комментарии. Модераторы смогут увидеть их в режиме реального времени. Брукевич запустил сайт в минувшие выходные, и в понедельник, по его словам, люди создали около 50 различных досок. Он считает, что некоторые модераторы будут использовать его для управления большой аудиторией; некоторым будет комфортнее печатать, а не говорить, и это может сделать платформу доступнее. Брукевич надеется, что Clubhouse когда-нибудь и сам внедрит эту функцию. Пока что можно обходиться его разработкой.

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В прошлом году, когда был запущен Clubhouse, он был местом для личных встреч пользователей. Но за последние два месяца популярность приложения кардинально выросла, и, по оценке исследователя Ваджреша Баладжи, сейчас у него более 10 млн пользователей. При этом в нем можно зарегистрироваться только по приглашению. У многих из новых пользователей появляются предложения, как сделать платформу лучше или как расширить ее функционал.

Решение Брукевича — лишь одно из многих, изобретенных за последний месяц.

Clubpad предлагает бесплатный набор сэмплов для комнат Clubhouse: среди них есть барабанная дробь, грустный тромбон и даже таймер из телешоу Jeopardy!.

Host Notes дает модераторам пространство для ссылок, повестки обсуждения и краткого содержания бесед.

Clubhouse Recorder — это телеграмм-бот, позволяющий записывать звук из комнаты.

ClubLink, Clubhype и shorten.club сокращают ссылки на комнаты Clubhouse, чтобы ими было легче обмениваться в социальных сетях.

Также существуют по крайней мере четыре приложения, которые добавляют цветное кольцо вокруг аватара в Clubhouse: chpic.me, Club Glow, Clubhouse Avatar Maker и Clubhouse Glow.

Другие пользователи, глядя на оценку Clubhouse в $1 млрд, видят способ заработать деньги. Есть еще один набор сэмплов, который продается в App Store за $2,99. Direcon предлагает аналитику для опытных пользователей за ежемесячную плату; приложение уже прошло посевный раунд.

«Сейчас на платформе появляется целая индустрия авторов, которые пытаются извлечь выгоду из текущего момента», — говорит Крис Мессина, стратег по продуктам и один из первых пользователей Clubhouse.

Мессина также был одним из первых, кто зарегистрировался в Instagram и Twitter. Он говорит, что такой симбиоз происходит, когда платформы достигают определенного уровня зрелости. Некоторые пользователи в конечном итоге создают функционал, который улучшает их собственный опыт: например, Imgur, изначально задумывался как обходной путь для обмена фотографиями на Reddit, за семь лет до того, как платформа представила собственную функцию загрузки изображений. Сам Мессина хорошо известен тем, что создал хэштег в Twitter как способ объединить пользователей схожей идеей. Позже Twitter начал активно применять этот инструмент. «Люди сами решают свои проблемы», — говорит он.

Clubhouse — не исключение. Пользователи работали в рамках ограничений приложения, чтобы расширить его возможности. Например, сейчас там не предусмотрен обмен изображениями, поэтому некоторые используют аватар, что продемонстрировать диаграммы или иные визуальные материалы, имеющие отношение к беседе. Также нельзя поделиться заметками или ссылками, поэтому некоторые добавляют их в свою биографию, где можно найти больше информации. В интерфейсе Clubhouse не отмечается, что комната находится на записи. Поэтому пользователи добавляют к ее названию эмоджи, похожие на красные точки.

Некоторые пошли по пути творческого решения проблем дальше, построив на этом собственный бизнес. YoYo Club рекламируется как Eventbrite для Clubhouse. Он дает модераторам возможность планировать и продвигать комнаты, выделяясь среди обычных уведомлений. «Вы подписываетесь на кого-то, а затем получаете 60 уведомлений каждый час, — говорит Питер Суэйн, соучредитель YoYo Club. — Так что я больше не получаю уведомлений от тех, кто мне интересен. А тем временем люди приходят в комнаты и говорят: "Жаль, что я не знал об этом несколько часов назад"». Увидев эту потребность, за несколько недель Суэйн и его сооснователь создали прототип приложения. Прямо сейчас модераторы могут использовать его, чтобы показать членам аудитории, когда у них запланированы предстоящие события.

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В настоящее время YoYo Club можно использовать бесплатно, хотя Суэйн надеется, что опытные пользователи в конечном итоге захотят заплатить за него. По его мнению, на платформе уже есть люди с миллионами последователей и значительное количество инфлюенсеров, которые проводят десятки комнат в неделю. Эти люди, скорее всего, будут нуждаться в премиальных функциях для улучшения своего бизнеса в качестве ведущих. Он также понимает, что Clubhouse еще находится на раннем этапе развития и легко может положить конец его проекту, внедрив функцию в приложение.

Соучредитель YoYo Club Питер Суэйн признает: «Если вы хотите основать свою бизнес-модель на чужой платформе, это риск. Создаст ли Clubhouse аналогичную функцию? Возможно. Могу ли я оставаться на шаг впереди? Возможно и это».

Direcon уже монетизирует свои инструменты, собирая с пользователей ежемесячную абонентскую плату в $50.

Сервис может измерять различные метрики:

общее количество слушателей в комнате,

среднее время прослушивания,

количество поднятых рук,

как долго пользователи остаются в комнате.

Direcon задумывался как инструмент для пользователей Instagram, но этот рынок уже перенасыщен. В этом месяце его соучредители — группа из пяти турецких предпринимателей — адаптировали приложение для Clubhouse.

«Отсутствие информации о Clubhouse действительно затрудняет оценку эффективности кампаний, и мы подумали, что она должна быть разработана как можно скорее», — говорит Бугра Каан Аяз, один из соучредителей Direcon.

Он отмечает, что сервисом уже начали пользоваться несколько тысяч человек. Его цель — стать самой передовой аналитической платформой для Clubhouse. Это может означать либо постоянный поток дохода от подписчиков, либо поглощение: например, сервис Tweetdeck был куплен Twitter в 2011 году за $40 млн.

Однако потенциальные бизнесмены из Clubhouse находятся не в таком благоприятном положении. У компании нет официального API, которое позволило бы сторонним разработчикам «подключаться» к платформе. Без этого сторонние приложения, такие как Direcon, должны полагаться на обходные пути. 22 февраля, когда был запущен Direcon, создатели попросили пользователей войти в систему со своим именем и паролем Clubhouse, чтобы получить доступ к данным о номерах и предоставить аналитику.

Аяз рассказывает, что после того, как пользователи указали на опасность такого метода и риск, что их заблокируют в Clubhouse, приложение изменило тактику. «Все живые функции, связанные с аналитикой, останутся прежними, — добавляет он. Наша входящая функция модерации будет немного отличаться». В комментариях к посту в блоге Direcon и в Twitter некоторые пользователи утверждали, что у них возникли проблемы с их учетными записями в Clubhouse. Аяз говорит, что это произошло из-за бага в Clubhouse, а не Direcon. В другом посте говорится, что проблема была решена.

«Теперь Clubhouse должен принять решение: хотим ли мы позволить другим людям создавать приложения?» — говорит Мессина.

Другие социальные платформы, такие как Facebook и Twitter, использовали свои API, чтобы поощрить развитие целых экосистем, делающих их продукты полезнее и способствующих росту компаний. Однако сторонние приложения также могут представлять собой риск. Для такой молодой компании, как Clubhouse, это означает отказ от некоторого контроля над платформой и бизнес-моделью, которые еще полностью не завершены. И хотя API могут позволить пользователям пробовать сторонние приложения, не передавая пароли, история показала, что это не всегда будет безопаснее для пользователей.

Другие социальные платформы, такие как Twitter и Instagram, также столкнулись с этими проблемами. Мессина отмечает, что разница лишь в выборе момента. «Clubhouse работает меньше года, и мы уже видим, что Twitter на это потребовалось пять-шесть лет».

Представители Clubhouse не ответили на запросы о комментариях. Платформа все еще находится в закрытом бета-тестировании и довольно осторожно относится к своим планам. Однако если вы все еще ждете приглашения в Clubhouse, то на этот случай также можно найти соответствующие сервисы.

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