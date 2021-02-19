Наши в Clubhouse: рейтинг российских знаменитостей в новой сети

Больше всего подписчисков (143 тысячи) оказалось у блогера и урбаниста Ильи Варламова, он регулярно появляется в соцсети, в том числе рассказывает, как стать успешным в Clubhouse. На втором месте молодая предпринимательница и тоже блогер Ксения Дукалис (86,4 тысячи подписчиков). На эфиры она приглашает известных личностей, недавно участвовал глава «Яндекса» Тигран Худавердян.

На третьем бизнесмен — Олег Тиньков, он провел не так много встреч в соцсети, но уже собрал 80 тысяч подписчиков. Первую пятерку рейтинга замыкают глава «Яндекс.Лавки» Илья Красильщик (69,8 тысяч) и главный редактор Esquire Сергей Минаев (63,4 тысяч). Красильщик в Clubhouse рассказывает о своем сервисе и в целом о бизнесе и технологиях, Минаев обсуждает события на информационном пространстве.

Также популярность в голосовой соцсети быстро нарастили и вошли в первую десятку художник Покрас Лампас (сотрудничает с известными брендами одежды и косметики, автомобильными компаниями и банками), Тигран Худавердян, сооснователь и председатель совета директоров MailRu Group Дмитрий Гришин.

Активно прирастают подписчиками предприниматель Игорь Рыбаков (12 место), основатель Cherry Labs и инвестор Николай Давыдов (13 место), основатель «Додо Пицца» Федор Овчинников (16 место). Кстати, CEO Telegram Павел Дуров с 13,4 тысячью фолловеров расположился на 40 месте.

Clubhouse занял первое место по числу скачиваний в России среди бесплатных приложений, в мире пользователями соцсети стали уже 8 млн человек, приводит данные аналитическая компания App Annie.

Ранее стало известно, что социальная сеть активно размещает вакансии в России. В Clubhouse ищут ведущих и модераторов комнат, стратегов по продвижению, комьюнити-менеджеров закрытых комнат.

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