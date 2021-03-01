Что скажет Роспатент? российские компании решили получить права на название Clubhouse

На фоне роста популярности соцсети Clubhouse российские компании захотели получить права на использование ее названия. Владельцы самой соцсети пока не пытались зарегистрировать свой товарный знак в России, чем решили воспользоваться представители местного бизнеса. Сразу несколько компаний подали заявки в Роспатент на регистрацию знаков со словом Clubhouse, сообщает «КоммерсантЪ».

16 февраля заявку на товарный знак по классам программного обеспечения подала петербургская компания по разработке веб-сайтов «Креобитс».

В свою очередь, управляющая сетью региональных станций компания «Выбери радио» намерена оформить 3 товарные знака: Clubhouse, Clubhouse Radio и Clubhouse Audio. Компания входит в группу «Медиа-1» Ивана Таврина, и ее заявки распространяются в том числе на услуги «социальных сетей онлайн» и «доступа на дискуссионные форумы в интернете».

Clubhouse — это закрытая социальная сеть по обмену голосовыми сообщениями. Зарегистрироваться в ней можно, только получив приглашение от действующего пользователя. По данным AppAnnie, аудитория сервиса в России на 16 февраля достигла 137 тысяч человек.

Соцсеть была запущена в марте 2020 года компанией Alpha Exploration. Последнюю создали выходцы из Google Пол Дэвисон и Роэн Сет. Пока у Clubhouse есть только мобильное приложение для iOS, но компания уже занимается разработкой сервиса для пользователей Android-устройств.

«"Креобитс" решила сделать сайт про Clubhouse с ответами на популярные вопросы о соцсети», — рассказал изданию гендиректор компании Артем Рутковский.

Он добавил, что регистрация товарного знака нужна для защиты инвестиций в разработку сайта.

Гендиректор «Выбери радио» Вадим Терещук отказался пояснить цели подачи заявок на использование названия Clubhouse.

По оценкам экпертов, основная задача регистрации товарных знаков в данном случае — получение прав на использование обозначения, которое уже известно большой аудитории.

Более того, зарегистрированный знак может использоваться и как инструмент давления. В случае успешной регистрации заявители смогут даже требовать удаления соцсети из магазинов приложений для территории России, говорят аналитики.

Вместе с тем, юристы полагают, что с учетом известности соцсети шансы получить товарный знак у заявителей небольшие. Поэтому Роспатент может полностью или частично им отказать. Также отказ может последовать, потому что такие знаки уже зарегистрированы за рубежом, отметил партнер юридической фирмы Nevsky IP Law Кирилл Митягин.

Если же регистрация по одной из российских заявок все-таки произойдет, Alpha Exploration может оспорить ее в палате по патентным спорам и в суде по интеллектуальным правам», — отметила Гуляева.

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