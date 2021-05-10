Эксперимент: писательница целый месяц фиксировала, что делала каждые 15 минут в течение дня. Вот о чем она узнала

По мере того как мы медленно и неуверенно выходим из пандемии, многие подводят итоги тому, что изменилось в наших жизнях. Писательница и профессор в Университете Дьюка Дори Кларк решила провести эксперимент. Целый месяц она отмечала, что делала каждые 15 минут в течение всего дня. Вот какие выводы она сделала.

В течение месяца я записывала все, что делала — от рабочих вопросов до банных процедур — в таблицу Excel, разбитую на 15-минутные интервалы.

Это полезный, но очень скучный и утомительный прием. Поэтому я ограничилась 30 днями с конца ноября по конец декабря и пропускала праздники для большей репрезентативности.

Я хотела понять, как изменилось мое отношение ко времени с тех пор, как я впервые проводила этот эксперимент в феврале 2018 года, и как пандемия повлияла на мою жизнь.

Вот что можно понять благодаря тайм-менеджменту.

Что приносит нам больше удовольствия. Сколько времени мы на самом деле тратим на работу. Лаура Вандеркам, автор и эксперт по тайм-менеджменту, считает, что многие профессионалы систематически переоценивают время, которое уделяют задачам. Закономерности, которые помогают нам добиваться цели или отрицательно на нас влияют

Анализ и сравнение данных за 2018 год и 2020 позволили мне сформулировать четыре ключевых вывода, которые определят мое отношение к своему будущему после окончания пандемии. Возможно, они могут быть полезны и вам.

Рутина осталась прежней

Несмотря на то, что коронавирус принес немало проблем, для многих из нас отличительной чертой пандемии было ее однообразие. Та же квартира, те же люди, тот же распорядок дня. Если сравнивать данные, можно сделать вывод, что в 2020 году мое беспокойство усилилось.

По моим подсчетам, время ночного бодрствования увеличилось на 61%. Но повседневная рутина осталась неизменной, например работа с клиентами (1,8 часа в день в 2018 году и 1,7 часа в день в 2020 году) и электронная почта (1,4 часа и 1,5 часа соответственно).

«Эффект Матфея» реален

В 1968 году социологи Роберт К. Мертон и Харриет Цукерман ввели термин «эффект Матфея», который подразумевает то, что богатые становятся богаче, а неимущие — беднее. Пандемия была в чем-то похожа на описанный феномен. Если у вас есть семья, то в 2020 году вы, вероятно, слишком много времени проводили в кругу родных. А если вы одиноки, то это чувство лишь усугубилось в период локдауна.

Количество времени, которое я тратила на свидания, уменьшилось на 29,5% в сравнении с 2018 годом, продолжительность приемов пищи также сократилась на 39%. Вместо того чтобы неспешно ужинать с друзьями в хороших заведениях, я перекусывала в одиночестве. В феврале 2018 года я тратила 19,3 часа в неделю на общение с близкими. Мне не с чем сравнить этот показатель, так как в 2020 году по данной категории отслеживать было нечего.

Поэтому сейчас одна из главных задач — восстановить связь с близкими.

Мы сами решаем, как распоряжаться временем

Учитывая то, что люди стали гораздо меньше общаться, у нас остается несколько возможных вариантов. Например, усердно трудиться. Действительно, во время пандемии мне удалось написать книгу и создать несколько онлайн-курсов.

Расслабиться возле телевизора, что я тоже сделала. В 2018 году я тратила 6,3 часа в неделю на развлечения, большую часть которых составляли живые театральные выступления, которые я посещала с друзьями. В 2020 году я уделила почти столько же времени (6,1 часа в неделю) просмотру сериалов на Netflix

Я решила разнообразить свою жизнь двумя интересными занятиями. Я начала брать еженедельные уроки пинг-понга, а также стала соавтором целого мюзикла, на который уходило целых 10,8 часа в неделю. Мои новые увлечения и творческий проект позволили мне ощутить значимость времени.

Забота о здоровье вышла на первый план

Положительным открытием для меня стало то, что в 2020 я больше времени стала уделять своему здоровью. В 2018 году я тратила на тренировки в среднем 24 минуты в день. Это довольно неплохой результат. Но сейчас, когда большинство видов развлечений недоступны, я стала заниматься по 66 минут.

Когда мир станет прежним, мы, скорее всего, вернемся к старым привычкам. Некоторые из них будут представлять собой возвращение к нормальной жизни (например, еженедельные свидания в кино), а другие будут обусловлены необходимостью (офисные встречи с коллегами). Но в целом именно от нас зависит то, как будет складываться жизнь в будущем.

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