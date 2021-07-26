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Истории

Ученые выяснили, что ношение экзоскелетов может вредить мозгу

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Потенциально экзоскелет дает носителю сверхчеловеческую силу или увеличивает мобильность людей с травмами. Однако в то же время вспомогательная роботехника может незаметно ухудшать работу мозга.

Ученые выяснили, что ношение экзоскелетов может вредить мозгу

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Applied Ergonomics, экзоскелет — это далеко не гармоничный союз человека и машины, как можно было бы подумать. При его ношении мозг несет дополнительную нагрузку, пытаясь координировать действия с устройствами. В целом, исследование демонстрирует, что неврологический вред от роботехнических экзоскелетов может превышать преимущества, которые они предлагают.

«Это почти как танцевать с очень плохим партнером», — комментирует в пресс-релизе ведущий автор исследования и инженер Университета штата Огайо Уильям Маррас.

Однако это серьезнее, чем танцы, и потенциальные последствия намного хуже, чем неуклюжий вид или отдавленный палец.

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«Экзоскелет пытается предугадать ваши движения, но не очень успешно, — добавляет Маррас. — Поэтому приходится сражаться с экзоскелетом, и это вызывает изменения в мозгу, которые влияют на пополнение двигательных единиц. В результате может вырасти нагрузка на нижнюю часть спины, что потенциально ведет к болям и возможным травмам».

Маррас и его команда попросили добровольцев выполнять физические задания в экзоскелете. Они поняли, что когда участники одновременно выполняли умственные задачи — в данном случае математические — физические преимущества экзоскелета полностью исчезали.

Разным процессам приходилось конкурировать за ресурсы мозга. «Человек делал вычисления в уме, но его мозг также пытался понять, как помочь телу взаимодействовать с экзоскелетом, и это мешало мозгу выбирать мышцы для выполнения задачи», — рассказывает Маррас.

Он подозревает, что многие компании, которые внедрили в работу такие несовершенные экзоскелеты, на самом деле не получают никаких выгод от дорогостоящей технологии. Это серьезно подрывает репутацию популярной области инженерии.

Источник.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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