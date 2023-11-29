Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Истории
Реклама

Как перевести бумажные доверенности в электронный вид

Истории
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Благодаря изменениям в российском законодательстве вместо бумажной доверенности бизнес может использовать электронную. Но для этого компаниям нужно оцифровать некоторые данные и подготовить информационную систему. Как — спросили у эксперта Контур.Доверенности Ивана Быкова.

Как перевести бумажные доверенности в электронный вид

Иван Быков, эксперт Контур.Доверенности

 

Какие изменения произошли в законе об электронной подписи

1 сентября 2023 года коммерческие удостоверяющие центры перестали выдавать сертификаты электронной подписи, которые содержат данные юрлица. Новым сотрудникам компании остался только один способ подписывать документы от имени компании — с помощью сертификата физлица и машиночитаемой доверенности.

 

Что такое машиночитаемая доверенность и чем она отличается от бумажной

Машиночитаемая и бумажная доверенности — равноправные инструменты. Они одинаково подтверждают, что сотрудник может подписывать документы от лица компании. В них есть информация и о доверителе, и о представителе, и о полномочиях, которые он получил. Различаются эти документы только формой. Например, МЧД — это xml-файл, содержание которого может автоматически понять только информационная система или сервис.

Машиночитаемые доверенности уже можно применять в ФНС, СФР, Честном ЗНАКе,  ФТС, Федресурсе, ГИИС ДМДК, а также при обмене документами с контрагентами. 

Однако некоторые системы пока не успели перейти на новый формат работы, поэтому перед созданием МЧД уточните у площадки или сайта детали работы.

 

Как перевести бумажные доверенности в электронный вид

До 1 сентября 2024 года у сотрудников для подписи документов от лица компании есть альтернатива — действующие сертификаты с реквизитами юрлица. После этой даты пользоваться ими будет нельзя, и для этого можно будет использовать только сертификат физлица и машиночитаемую доверенность.

К оцифровке данных компании стоит подготовиться заранее. На это может уйти не один месяц:

  1. Проанализируйте, какие полномочия сотрудников на подписание документов из бумажных доверенностей можно перевести в электронный вид.
  2. Определите, кто из сотрудников подписывает документы от имени компании и в каких системах они должны работать с электронной подписью.
  3. Узнайте, по каким условиям работают эти системы и успели ли они перейти на новые правила.
  4. Оформите на сотрудников сертификаты с реквизитами физлиц и оформите им МЧД.

 

Как создать МЧД

Оформить машиночитаемую доверенность можно в информационной системе, где планируете обмениваться документами либо в специальном сервисе. Например, МЧД для ЕГАИС, Честного ЗНАКа, Федресурса и контрагентов можно создать в Контур.Доверенности. В сервисе можно ее заполнить, отправить руководителю на подпись, а затем на регистрацию в реестр ФНС. Полномочия сотрудника в МЧД прописать в свободной форме либо взять из единого классификатора полномочий.

Реклама, АО «ПФ «СКБ Контур». ОГРН 1026605606620,  620017 г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 19а, 16+

Фото на обложке: Dean Drobot / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 МВД, СК и Генпрокуратура выступили против легализации «белых» хакеров
  2. 2 Против компании «Кросс» возбудили два уголовных дела за подделку New Balance, Adidas, Puma, Nike и Reebok
  3. 3 В ЦБ назвали случай с фейковым банкротством СПБ Биржи «близким к преступлению»
  4. 4 Франчайзинговый договор: на что обратить внимание
  5. 5 ФАС признала «Яндекс.Такси» доминирующим сервисом на рынке и пригрозила антимонопольными мерами
Yandex Tracker
Как эффективно управлять проектами и бизнес-процессами
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

30 ноября 2023

Долина Стартапов

30 ноября 2023

Yandex Cloud Boost

30 ноября 2023

Отбор стартапов для финансирования

Все ВОЗМОЖНОСТИ