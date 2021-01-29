Легкий и защищенный: ищем идеальный ноутбук для бизнеса

Прошлогодняя пандемия многих заставила забыть о том, что ноутбук для бизнеса должен быть легким и долго работающим: путешествовать с ним приходилось разве что из гостиной в кухню, да и розетка всегда была под рукой. Но вот ограничения снимают — и потребность в легком, мощном и надежном устройстве снова возникла. Редакция RB.RU протестировала HP EliteBook 840 G7, чтобы выяснить, подходит ли он на эту роль.
Рабочая лошадка
Елена Глебова, исполнительный директор RB.RU
Ко мне EliteBook попал на тестирование первым: ему предстояло показать себя в повседневных офисных задачах, причём как в самом офисе, так и за его пределами.
Сам по себе ноутбук тонкий и достаточно миниатюрный: он легко помещается в рюкзак, кейс или сумку, а весит около полутора килограмм. Поэтому брать его с собой очень легко: и неважно, на метро добираешься до офиса или машине. Работать, держа его на коленях (например, дома или в кафе) тоже можно без особых проблем: вес практически не ощущается, а металлический корпус, конечно, нагревается — но неприятных ощущений это не вызывает. Вот про блок питания этого не скажешь — время от времени пластиковый «кирпич» становится ощутимо горячим. Быстрая зарядка — технология ресурсоемкая, но необходимая. Посреди дня за пару часов до важной встречи я обнаружила, что забыла поставить ноутбук на зарядку на ночь и немного перепугалась. Но EliteBook зарядился наполовину примерно за полчаса, и шустро работал даже когда я вернулась домой.
Фото: предоставлено компанией
На полную зарядку уходит около двух часов. Примерно на шесть-семь часов работы в офисе этого хватает. В них входят работа в браузере со множеством открытых вкладок, мессенджере, текстовом редакторе и редакторе таблиц. Для моих задач — более чем достаточно.
Экран EliteBook матовый и яркий. Изображение четкое — даже за день работы глаза не устают. Яркость, конечно, можно отрегулировать самому, но по дефолту она выставлена так, что мне комфортно работалось даже в солнечный день — а я как раз сижу прямо рядом с окном. Сам производитель объясняет, что яркость экрана EliteBook — 1000 нит (единица изменения яркости), что и обеспечивает комфортную работу даже при ярком солнечном свете. У большинства ноутбуков яркость экрана составляет 250-300 нит.
Кстати, о работе вне офиса: в корпусе есть слот для SIM-карты, так что можно подключиться к 4G, и даже раздавать его на другие устройства (одновременно можно подключить до 8-ми девайсов). Не самая нужная в повседневных задачах функция, но для работы в поле и экстренных случаев (когда офис остается без сети) пригодится. Кроме того, EliteBook может подключаться к быстрому Wi-Fi 6 — с ним все просто “летает”.
Безопасность
Светлана Зыкова, главный редактор RB.RU
В Rusbase мы много рассказываем об информационной безопасности и поэтому знаем, что главная угроза — это человеческий фактор. Люди постоянно теряют пароли (или везде ставят одинаковые), оставляют рабочие устройства на видных местах или открывают сомнительные документы. Одни производители борются с этим, отключая пользователю возможность устанавливать софт из сторонних источников. HP идут другим путём, подключая искусственный интеллект.
Фото: предоставлено компанией
В EliteBook установлена технология Sure Sense, разработанная с помощью искусственного интеллекта. Она обучена распознавать вирусы и другие вредоносные программы на основе поведенческой модели. Если файл, загруженный из интернета, покажется алгоритму подозрительным, то он просто не даёт его запустить. С одной стороны, это действительно очень удобно и лишняя безопасность не помешает — фишинговые сайты сегодня очень ловко маскируются, и попасть в их ловушку может любой. С другой, если нужно скачать файл, в безопасности которого вы уверены, а системе он не понравился — приходится делать лишние подтверждения, но это лучше, чем получить вирус на свой ноутбук.
Другая технология EliteBook — Sure View. Это защита от подглядывания: самому все прекрасно видно — а вот тому, кто смотрит под углом, содержимое экрана недоступно. Вне офиса такая функция очень выручает.
Есть еще одна полезная функция: в крышке есть специальная шторка, которой закрывается веб-камера: куда удобнее и проще, чем заклеивать объектив чем-то сторонним. Тем более, что наклейка не всегда оказывается полностью непрозрачной, а клейкий слой может испортить верхнее покрытие — критично во время частых видеозвонков. Со шторкой таких проблем нет. Остается только не забыть отодвигать ее для идентификации в Windows Hello: система может опознавать вас по лицу или же отпечатку пальца. Про пароли HP тоже помнит и предлагает подключить менеджер паролей, который будет вводить их автоматически. По сути, система берет на себя часть функций антивирусного пакета. Это здорово — дополнительная защита никогда не помешает.
Общение и конфколлы
Светлана Зыкова, главный редактор RB.RU
Еще одной областью, в которой мы решили протестировать EliteBook, стала работа на удаленке. Хотя большую часть общения с коллегами покрывают текстовые мессенджеры, мы все равно регулярно созваниваемся в Zoom.
У EliteBook заявлена целая система шумоподавления: даже при звонке из относительно шумного места — кафе или машины — собеседник слышит голос четко, а окружной шум приглушается. И она делает все так, как заявлено. При этом дополнительную гарнитуру можно не подключать, хватает и встроенного микрофона.
Звук через динамики тоже четкий, речь собеседника слышно хорошо и переспрашивать практически не приходится. Качество изображения через камеру тоже неплохое. Для ноутбука показатели вполне достойные.
Выводы
Тем, кто ищет надежный и защищенный ноутбук, однозначно стоит обратить внимание на HP EliteBook 840 G7. Да, есть устройства более мощные или более легкие, но он сочетает все то, что нужно для работы: небольшие габариты, производительность, повышенную безопасность, а также все фичи для организации комфортного гибридного рабочего места — и идеально подходит как сотруднику компании, так и предпринимателю.
Фото на обложке: предоставлено компанией
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