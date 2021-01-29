Легкий и защищенный: ищем идеальный ноутбук для бизнеса

Прошлогодняя пандемия многих заставила забыть о том, что ноутбук для бизнеса должен быть легким и долго работающим: путешествовать с ним приходилось разве что из гостиной в кухню, да и розетка всегда была под рукой. Но вот ограничения снимают — и потребность в легком, мощном и надежном устройстве снова возникла. Редакция RB.RU протестировала HP EliteBook 840 G7 , чтобы выяснить, подходит ли он на эту роль.

Рабочая лошадка

Елена Глебова, исполнительный директор RB.RU

Ко мне EliteBook попал на тестирование первым: ему предстояло показать себя в повседневных офисных задачах, причём как в самом офисе, так и за его пределами.

Сам по себе ноутбук тонкий и достаточно миниатюрный: он легко помещается в рюкзак, кейс или сумку, а весит около полутора килограмм. Поэтому брать его с собой очень легко: и неважно, на метро добираешься до офиса или машине. Работать, держа его на коленях (например, дома или в кафе) тоже можно без особых проблем: вес практически не ощущается, а металлический корпус, конечно, нагревается — но неприятных ощущений это не вызывает. Вот про блок питания этого не скажешь — время от времени пластиковый «кирпич» становится ощутимо горячим. Быстрая зарядка — технология ресурсоемкая, но необходимая. Посреди дня за пару часов до важной встречи я обнаружила, что забыла поставить ноутбук на зарядку на ночь и немного перепугалась. Но EliteBook зарядился наполовину примерно за полчаса, и шустро работал даже когда я вернулась домой.

Фото: предоставлено компанией

На полную зарядку уходит около двух часов. Примерно на шесть-семь часов работы в офисе этого хватает. В них входят работа в браузере со множеством открытых вкладок, мессенджере, текстовом редакторе и редакторе таблиц. Для моих задач — более чем достаточно.

Экран EliteBook матовый и яркий. Изображение четкое — даже за день работы глаза не устают. Яркость, конечно, можно отрегулировать самому, но по дефолту она выставлена так, что мне комфортно работалось даже в солнечный день — а я как раз сижу прямо рядом с окном. Сам производитель объясняет, что яркость экрана EliteBook — 1000 нит (единица изменения яркости), что и обеспечивает комфортную работу даже при ярком солнечном свете. У большинства ноутбуков яркость экрана составляет 250-300 нит.

Кстати, о работе вне офиса: в корпусе есть слот для SIM-карты, так что можно подключиться к 4G, и даже раздавать его на другие устройства (одновременно можно подключить до 8-ми девайсов). Не самая нужная в повседневных задачах функция, но для работы в поле и экстренных случаев (когда офис остается без сети) пригодится. Кроме того, EliteBook может подключаться к быстрому Wi-Fi 6 — с ним все просто “летает”.

Безопасность

Светлана Зыкова, главный редактор RB.RU

В Rusbase мы много рассказываем об информационной безопасности и поэтому знаем, что главная угроза — это человеческий фактор. Люди постоянно теряют пароли (или везде ставят одинаковые), оставляют рабочие устройства на видных местах или открывают сомнительные документы. Одни производители борются с этим, отключая пользователю возможность устанавливать софт из сторонних источников. HP идут другим путём, подключая искусственный интеллект.

Фото: предоставлено компанией

В EliteBook установлена технология Sure Sense, разработанная с помощью искусственного интеллекта. Она обучена распознавать вирусы и другие вредоносные программы на основе поведенческой модели. Если файл, загруженный из интернета, покажется алгоритму подозрительным, то он просто не даёт его запустить. С одной стороны, это действительно очень удобно и лишняя безопасность не помешает — фишинговые сайты сегодня очень ловко маскируются, и попасть в их ловушку может любой. С другой, если нужно скачать файл, в безопасности которого вы уверены, а системе он не понравился — приходится делать лишние подтверждения, но это лучше, чем получить вирус на свой ноутбук.

Другая технология EliteBook — Sure View. Это защита от подглядывания: самому все прекрасно видно — а вот тому, кто смотрит под углом, содержимое экрана недоступно. Вне офиса такая функция очень выручает.

Есть еще одна полезная функция: в крышке есть специальная шторка, которой закрывается веб-камера: куда удобнее и проще, чем заклеивать объектив чем-то сторонним. Тем более, что наклейка не всегда оказывается полностью непрозрачной, а клейкий слой может испортить верхнее покрытие — критично во время частых видеозвонков. Со шторкой таких проблем нет. Остается только не забыть отодвигать ее для идентификации в Windows Hello: система может опознавать вас по лицу или же отпечатку пальца. Про пароли HP тоже помнит и предлагает подключить менеджер паролей, который будет вводить их автоматически. По сути, система берет на себя часть функций антивирусного пакета. Это здорово — дополнительная защита никогда не помешает.

Общение и конфколлы

Светлана Зыкова, главный редактор RB.RU

Еще одной областью, в которой мы решили протестировать EliteBook, стала работа на удаленке. Хотя большую часть общения с коллегами покрывают текстовые мессенджеры, мы все равно регулярно созваниваемся в Zoom.

У EliteBook заявлена целая система шумоподавления: даже при звонке из относительно шумного места — кафе или машины — собеседник слышит голос четко, а окружной шум приглушается. И она делает все так, как заявлено. При этом дополнительную гарнитуру можно не подключать, хватает и встроенного микрофона.

Звук через динамики тоже четкий, речь собеседника слышно хорошо и переспрашивать практически не приходится. Качество изображения через камеру тоже неплохое. Для ноутбука показатели вполне достойные.

Выводы

Тем, кто ищет надежный и защищенный ноутбук, однозначно стоит обратить внимание на HP EliteBook 840 G7. Да, есть устройства более мощные или более легкие, но он сочетает все то, что нужно для работы: небольшие габариты, производительность, повышенную безопасность, а также все фичи для организации комфортного гибридного рабочего места — и идеально подходит как сотруднику компании, так и предпринимателю.

Фото на обложке: предоставлено компанией