Бразильская компания запатентовала систему для управления настроением авиапассажиров

Embraer запатентовал систему, «обеспечивающую хорошее самочувствие» во время долгих авиаперелетов. Она считывает эмоции с лица пассажира и, если замечает, что он нервничает, предлагает ему электрическую или магнитную стимуляцию мозга, которая помогает прийти в себя.
Заявка на патент была подана еще в 2016 году, но получила одобрение только в прошлом. Идея основана на том, что многие люди испытывают беспокойство во время длительных путешествий на машине, самолете и в поезде, из-за чего «короткая поездка превращается в долгую».
Фото в тексте: Embraer
Embraer предлагает сложную систему, включающую несколько технологий.
- Цифровую камеру, которая сканирует и создает изображение лица пассажира.
- Инструмент для анализа выражений лица, определяющий эмоции.
- Интерфейс, который предлагает тем, кто испытывает стресс и беспокойство, одну из форм неинвазивной транскраниальной стимуляции. Например, токовую или магнитную стимуляцию, а также импульсный ультразвук.
Транскраниальная магнитная или токовая стимуляция — общепринятый метод лечения депрессии и потенциальный вариант для некоторых других психических заболеваний. Его можно использовать даже дома, если приобрести специальное неинвазивное устройство.
Система, которая сочетает этот подход с анализом выражений лица, потенциально поднимет огромное количество вопросов, связанных с конфиденциальностью и безопасностью персональных данных. Но этого может и не произойти: компании регулярно регистрируют патенты, которые так и не выходят в серийное производство.
Фото на обложке: Unsplash
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