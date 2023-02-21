Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Истории

Бразильская компания запатентовала систему для управления настроением авиапассажиров

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Embraer запатентовал систему, «обеспечивающую хорошее самочувствие» во время долгих авиаперелетов. Она считывает эмоции с лица пассажира и, если замечает, что он нервничает, предлагает ему электрическую или магнитную стимуляцию мозга, которая помогает прийти в себя.

Бразильская компания запатентовала систему для управления настроением авиапассажиров

Заявка на патент была подана еще в 2016 году, но получила одобрение только в прошлом. Идея основана на том, что многие люди испытывают беспокойство во время длительных путешествий на машине, самолете и в поезде, из-за чего «короткая поездка превращается в долгую».

Изображение из патента Embraer

Фото в тексте: Embraer

Embraer предлагает сложную систему, включающую несколько технологий.

  • Цифровую камеру, которая сканирует и создает изображение лица пассажира.
  • Инструмент для анализа выражений лица, определяющий эмоции.
  • Интерфейс, который предлагает тем, кто испытывает стресс и беспокойство, одну из форм неинвазивной транскраниальной стимуляции. Например, токовую или магнитную стимуляцию, а также импульсный ультразвук.

Транскраниальная магнитная или токовая стимуляция — общепринятый метод лечения депрессии и потенциальный вариант для некоторых других психических заболеваний. Его можно использовать даже дома, если приобрести специальное неинвазивное устройство.

RB.RU готовит большое обновление — и мы хотим учесть пожелания и интересы вас, наших читателей. Если вы готовы поделиться своим мнением об RB.RU, переходите по ссылке, чтобы заполнить короткую анкету.

Система, которая сочетает этот подход с анализом выражений лица, потенциально поднимет огромное количество вопросов, связанных с конфиденциальностью и безопасностью персональных данных. Но этого может и не произойти: компании регулярно регистрируют патенты, которые так и не выходят в серийное производство.

Источник.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Не только Neuralink: стартапы, которые делают нейротехнологии массовыми
  2. 2 «Почему у нас получился диптех-стартап, а у вас не получится» — опыт компании, которая привлекла 500 млн рублей
  3. 3 Самые интересные нейросети: топ-14 сервисов для раскрашивания изображений, генерации текста и не только
  4. 4 Instagram борется с буллингом, а нейроимплант читает мысли парализованного: технологии добра, которые меняют мир
  5. 5 Заменит ли нейросеть копирайтеров?
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

24 февраля 2023

MENA accelerator

26 февраля 2023

VK Стажировка

28 февраля 2023

Венчурная Академия-3

Все ВОЗМОЖНОСТИ