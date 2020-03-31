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Истории

Как руководителям поддерживать команду в период коронавирусного кризиса

Истории
Анна Полякова
Анна Полякова

Редактор

Анна Полякова

Коронавирус заставил компании решать проблемы, с которыми они никогда не сталкивались. В таких условиях особенно важно поддерживать команду морально, считает Кристин Фройхте, CEO креативного агентства Colle McVoy. Сейчас ее 240 сотрудников работают удаленно — Фройхте рассказала, как сохранить их позитивный настрой.

Как руководителям поддерживать команду в период коронавирусного кризиса

Общаться

Во время кризиса тишина действует на людей губительно. Компаниям следует поддерживать регулярную внутреннюю коммуникацию, чтобы обеспечить уверенность команды в завтрашнем дне. При работе в изоляции страх и беспокойство могут быстро усиливаться. Чтобы этого избежать, попробуйте ежедневно отправлять текстовые или видеосообщения, а также заглядывать на видеовстречи сотрудников. В период отказа от личных разговоров важно показываться хотя бы в Skype или FaceTime.

Проявлять понимание

Важно, чтобы люди могли легко поделиться с вами проблемами или информацией без каких-либо негативных последствий. Рассмотрите возможность создания канала для анонимной обратной связи. В условиях физического разделения команды как никогда важно обеспечивать прозрачность процессов и поддерживать взаимное доверие.

Соединять тим-лидов

Мы начинаем и заканчиваем каждый рабочий день собранием тим-лидов, во время которого получаем обратную связь, решаем все возникающие вопросы и расставляем приоритеты. Так руководители всех подразделений получают представление о событиях, происходящих в компании, а это позволяет нам приблизиться к нормальному функционированию.

Поддерживать командный дух

Переход на удаленную работу — огромный культурный сдвиг для большинства компаний. Мы поддерживаем командный дух с помощью различных цифровых инструментов. Например, мы создали специальный чат, в котором люди делятся лайфхаками по работе из дома. Кроме того, мы планируем проводить виртуальные встречи, в том числе книжные клубы и групповые занятия йогой. Такие программы, как Microsoft Teams, позволяют людям откровенно и иронично обсуждать сложившуюся ситуацию.

Помнить всех

Мы также поддерживаем связь с административным отделом и другими сотрудниками, которые не всегда участвуют в ежедневных обсуждениях, чтобы они не чувствовали себя отрезанными от коллектива. Постарайтесь не забывать ни о ком: ни о лучших кадрах, ни о вспомогательном персонале.

Оказывать поддержку

Расскажите сотрудникам, чем вы можете им помочь в текущей ситуации. Конечно, сейчас ресурсы компаний и так ограничены, но постарайтесь хотя бы минимально облегчить жизнь членам команды — и они обязательно оценят это.

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