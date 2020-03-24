Как подготовиться к выступлению перед инвестором по видеосвязи

Коронавирус переводит в удаленный формат многие виды человеческого взаимодействия, в том числе встречи предпринимателей и инвесторов. Поскольку венчурный фонд Jane VC давно практикует онлайн-питчи, его соосновательница Марен Беннон решила рассказать, как подготовиться к выступлению по видеосвязи.

Проверьте обстановку

Все мы видели интервью с профессором Робертом Келли, во время которого в кабинет зашли его двое детей. Это кажется милым до тех пор, пока мы не представим себе повторение той же ситуации посреди разговора с потенциальным инвестором.

Перед звонком убедитесь, что окружающая вас обстановка, особенно фон, выглядит по-деловому. Заранее проверьте качество аудио и видео, а также скорость интернета.

Откройте на компьютере все необходимые для питча документы, а собеседникам отправьте их заранее. Не стоит рассчитывать на демонстрацию экрана, так как что-нибудь может пойти не по плану, например, если один из участников встречи подключится к звонку с телефона.

Выберите правильные инструменты

Есть множество программ для видеоконференций, но выбор новейшего инструмента, о котором еще никто не слышал, не принесет пользы. Кроме того, инвесторы могут опоздать, если им придется устанавливать новый сервис, и время вашего общения уменьшится. Лучше выбрать программы, которые всем знакомы: Zoom или Google Hangouts. Всегда добавляйте в приглашение соответствующую ссылку.

Дополнительный совет: если вы хотите созвониться не через Google Hangouts, но планируете встречу через Google Календарь, отключите автоматическую привязку Google Hangouts. В противном случае, собеседники одновременно получат ссылку на этот сервис и на тот, в котором на самом деле пройдет питч. Это собьет их с толку.

Пригласите нужных людей

На первый видеозвонок лучше отправлять не больше двух человек от компании. Если их будет больше, разговор может стать хаотичным. В дальнейшем, если инвестор захочет встретиться со всей командой, все уже будет иначе. Сначала нужен минимум участников.

Если вы приглашаете других членов команды, распределите зоны ответственности в беседе, чтобы не мешать друг другу. Цель — провести разговор как можно более гладко.

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Учтите нюансы онлайн-питчинга

Питчинг по видеосвязи — абсолютно жизнеспособный вариант общения с инвестором. Однако важно понять его нюансы. Например, во время звонка сложнее добиться взаимной симпатии, но сделать это не менее важно.

Как и на личной встрече, вам поможет небольшой вводный разговор. Многие люди утверждают, что «ненавидят светские беседы», но они могут растопить лед и расположить друг к другу людей, который собрались ради достаточно напряженного обсуждения. Даже если речь пойдет о погоде, участники встречи все равно почувствуют некое единение.

Изучите собеседника

В начале разговора задайте инвестору несколько вопросов о его инвестиционной стратегии и работе с портфельными компаниями. Затем подгоните под эти данные свой питч.

Расскажите о своей компании, видении бизнеса и команде, но будьте лаконичны. Это особенно важно на виртуальных встречах, где легко отвлечься, если чья-то речь слишком затянулась. Сосредоточьтесь на существенных моментах и откажитесь от слов-заполнителей пауз.

Проконтролируйте голос

На онлайн-встречах проще потерять контроль и перейти на монотонную речь, которая не передает ни энергии, ни энтузиазма. Избегайте однообразия. Сделать интонации выразительными можно, если говорить стоя, особенно в «позе силы». Многим помогает ходьба во время разговора, но этот способ подойдет только для звонков без видео.

Натренируйте слух

Слух — это самое важное чувство на онлайн-питче, потому что на другие положиться сложно. Если вы будете регулярно практиковать вдумчивое слушание, то начнете замечать речевые нюансы, которые упускали из виду раньше. Внимательно прислушиваясь к собеседникам, вы сможете улучшать свой питч в режиме реального времени.

Но иногда даже самый лучший слушатель упускает важную информацию. Это касается не только предпринимателей, но и инвесторов, и подводит нас к следующему пункту

Продумайте дальнейшее общение

Последующие действия всегда важны, но особенно — после виртуальной встречи. Инвестору нужно поближе познакомиться с компанией, чтобы доверить ей деньги. Чем больше вы будете с ним взаимодействовать, тем он лучше вас узнает. Если у вас появятся данные, которые могут дополнить ответы на его прежние вопросы, не стесняйтесь об этом сообщить.

Воспользуйтесь любыми доступными каналами связи. Иногда наладить контакт помогает общение с инвестором в соцсетях. Наконец, добавьте его в свою ежемесячную или ежеквартальную рассылку, чтобы он мог отслеживать ваши успехи.

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