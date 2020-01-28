7 причин, по которым предприниматели возвращаются на работу по найму

Медиа обычно пишут о тех немногочисленных предпринимателях, которые добились успеха, тем самым создавая иллюзию легкости этого занятия. Многих людей вдохновляют такие истории, и они оставляют работу по найму ради развития своего дела, но через некоторое время начинают жалеть о своем выборе, и вот почему.

1. Недооценка расходов на жизнь

Как правило, у начинающих бизнесменов есть сбережения, на которые они планируют жить в первое время. Но проблема заключается в том, что люди не осознают, насколько дорог их образ жизни, пока они не теряют стабильную зарплату. Особенно это касается жителей мегаполисов, которым внезапно приходится следить за каждой тратой.

Когда сбережения заканчиваются, ситуация начинает по-настоящему пугать. Еще хуже приходится, если предпринимателю нужно еще и содержать семью.

Люди часто недооценивают расходы на жизнь. Но именно этот фактор одним из первых ударяет по человеку, когда бизнес не ладится: он больше не может позволить себе совершать привычные покупки и вести прежний образ жизни. Не каждый может это вынести.

2. Поклонники не равны покупателями

Люди: О, это очень интересно.

[Предприниматель прилагает много усилий, чтобы продать им товар]

Люди: Мне это сейчас не нужно. Может быть, позже.

Все так делают: восхищаются продуктом, но не покупают его. Многие начинающие предприниматели не понимают, что восторженную реакцию не стоит воспринимать как желание купить. В итоге они создают продукты для воображаемых клиентов и только потом осознают, что поклонники не равны покупателям.

Эту ошибку можно избежать с помощью простой тактики продаж: предзаказа. Если людям действительно нравится продукт, пусть они оформят заявку на него и внесут предоплату.

В качестве примера можно привести решение Tesla: после презентации Cybertruck она предложила сделать заказ с предоплатой всего в $100. Таким образом, компания не стала принимать во внимание, сколько людей хвалили ее дизайн и инновации. Она ориентировалась только на тех, кто сделал предзаказ.

3. Инвесторы не равны друзьям

Начинающие предприниматели часто думают о своих отношениях с инвесторами как о дружеских. Но это совсем не так.

Инвесторы заинтересованы как минимум в одном из этих двух действий:

заработать больше денег или вложить имеющиеся в хороший актив;

ставить на будущий тренд, потому что они в него верят.

Если инвестор считает бизнесмена другом, то никогда не даст ему денег. Инвесторы всегда вкладываются в большое количество проектов, чтобы заработать как можно больше денег. Или делают ставку на то, во что они верят, и при этом принимают риск финансовых потерь. Это может быть личность предпринимателя, технология, продукт, система и так далее.

Одни инвесторы начинают сотрудничество по второй причине, но продолжают его по первой. Другие действуют наоборот. Есть и те, кто поддерживает первоначальный стимул. Дело в том, что ни в одном из этих вариантов не идет речи о дружбе.

Есть много историй о захватах компаний, в том числе поглощениях, когда основатель получает ноль или почти ноль акций. Это случается часто. Когда такое происходит, некоторые предприниматели не находят в себе сил остаться в бизнесе и возвращаются на работу по найму.

4. Реклама не равна привлечению клиентов

Некоторые стартапы спускают огромные суммы на все виды рекламы: на телевидении, в интернете, на улицах и так далее. В итоге они привлекают много внимания, но мало клиентов. Эти затраты не оправдывают себя.

Кроме того, они приводят к нехватке денег. А когда у бизнеса нет денег в запасе и стабильного дохода, то он оказывается близок к краху. Увеличение количества рекламы не привлечет больше клиентов. Реклама — это часть маркетинга, но в нем есть не только она.

Может казаться, что если вы улучшите продукт и прорекламируете его (как это делают крупные компании), то превзойдете всех конкурентов. Однако это нелегкий путь — многие хорошие проекты потерпели неудачу, следуя ему.

Заставить людей покупать — это искусство. Предпринимателям, которые не понимают важности этого искусства, приходится уходить из бизнеса.

5. Конкуренция всегда проходит нечестно

Многие люди ожидают, что деловая игра окажется честной и открытой. Но в реальном мире результаты фальсифицируются, а конкуренция никогда не бывает справедливой.

В качестве примера можно привести предпринимателя, который вывел уникальный продукт на рынок, но не подал заявку на патент вовремя. Конкурент же тайно оформляет патент, выпускает свою версию продукта и подает в суд на компанию, которая его придумала.

Это неприятно, но так случается. Конкуренция не будет честной. Есть компании, которые охотятся на молодых предпринимателей. Чтобы победить их, нужно много мужества. Многим новичкам его не хватает, особенно когда они допускают ошибки в самом начале.

Стойкость для борьбы с конкурентами — это не то, о чем думают многие начинающие предприниматели. Они могут достаточно быстро вернуться к желанию просто творить, не задумываясь об остальных аспектах, и выбрать работу по найму.

6. Мир не любит перемен (и движется слишком быстро)

Мир — интересное место: в один момент все покупают ваш продукт, а в следующий о нем уже забывают. Между тем, новый популярный товар появился на рынке два года назад. Тогда он никому не понравился, а сегодня нужен всем.

При этом мир не любит перемен. Но когда он движется, то движется очень быстро. В нем невозможны никакие точные прогнозы. Люди, которые предсказывают будущее, часто многое теряют. Дело в том, что даже основы, на которых строятся их предположения, могут измениться. Даже шаблоны слишком непредсказуемы.

В один момент вы получаете важного клиента, а в следующий теряете сразу двух, причем приносивших 75% дохода. И это не всегда зависит от ваших действий: заказчики могут переезжать или объединяться с другими компаниями. Эта неопределенность изматывает предпринимателей и заставляет их пересматривать взгляды на прежнюю работу.

7. Продажа компании — тоже успех

Большинство предпринимателей по-прежнему занимаются бизнесом, потому что пока не получили хорошего предложения по его покупке. Если бы вам сегодня дали сумму, в четыре раза превышающую выручку, вы бы все еще держались за свою компанию? Некоторые предприниматели позже сожалеют об отклонении таких предложений.

Многие люди выбирают идеалистический взгляд на бизнес и слишком поздно осознают, что продажа компании — это тоже успех.

Когда бизнес будет на пике, появится много заинтересованных покупателей. Но когда дела пойдут на спад, они предложат смешные цены, потому что у них появится рычаг давления.

Умные предприниматели продают бизнес на пике и уходят. Некоторые становятся сотрудниками в более крупных компаниях. Хуже всего приходится тем, кто получал предложения от покупателей, но отклонил их все и обанкротился.

Продажа компании и возвращение к работе по найму — совсем не плохая перспектива, но многие осознают это слишком поздно. Некоторые в конечном счете соглашаются на такой вариант, но на менее выгодных условиях по сравнению с первоначальным предложением.

Источник.