Британский стартап разрабатывает AR-дисплеи для автомобилей. В него уже вложились General Motors и Hyundai

GM утверждает, что сможет использовать технологию Envisics в будущих электромобилях, например Cadillac Lyriq. Крупный поставщик автозапчастей Hyundai Mobis планирует совместно со стартапом запустить массовое производство AR-дисплеев к 2025 году.

Стартап Envisics работает над голографическими дисплеями для автомобилей и уже получил поддержку от крупных игроков отрасли. Hyundai Mobis, GM Ventures, SAIC Motor и Van Tuyl Companies вложили в него $50 млн.

Envisics рассказывает, что с помощью голографии сможет визуализировать изображения — они будут как бы появляться перед автомобилем. 3D-изображения будут указывать на пешеходов, остановленные транспортные средства или повороты. Также они смогут стать частью перехода к беспилотным автомобилям, которые будут указывать на конкретные опасности, требующие участия водителя-человека.

«Мы можем нарисовать эту информацию непосредственно на самой реальности», — говорит Джеймисон Кристмас, основатель и CEO Envisics.

AR-технологии для безопасности на дорогах

Сегодня некоторые транспортные средства уже могут проецировать изображения на свои ветровые стекла, показывая текущее ограничение скорости или направление следующего поворота. Некоторые системы, в частности, «активный водительский дисплей» Mazda, предлагают базовые элементы дополненной реальности — предупреждения, когда водители съезжают со своей полосы.

Система Envisics принципиально отличается от этих разработок. Она не просто отображает двумерные изображения на плоскости, а использует голографический модулятор — устройство, которое эффективно задерживает лучи света. Модулятор позволяет имитировать движение света в пространстве. В результате получается 3D-изображение, которое отражается от лобового стекла автомобиля, а водителю кажется, что оно исходит из-за стекла.

Кристмас говорит, что Envisics может имитировать визуальные эффекты, которые будто находятся в 20 м перед автомобилем и до самого горизонта.

«На самом деле мы используем лобовое стекло как некачественное зеркало, — говорит он. — Конечно, оно прозрачное, и большая часть света уходит в космос. Но малая часть, которая отражается, содержит всю ту трехмерную информацию, которая позволяет воспринимать этот образ дополненной реальности».

Нелегкий путь

Технология Envisics уже установлена примерно в 200 тысячах автомобилей Jaguar Land Rover. Но они используют упрощенную версию, которая может выводить только информацию о транспортном средстве, например, скорость. Путь к продукту второго поколения Envisics, который он разрабатывает сейчас, был намного сложнее.

Кристмас начал заниматься голографическими технологиями в 2004 году, когда был исследователем в Кембриджском университете, а в 2010 году основал компанию Two Trees Photonics, чтобы наладить серийное производство. Поняв, что автомобильные дисплеи станут идеальным вариантом применения технологии, Two Trees стала презентовать эту технологию автопроизводителям. В 2015 году началось сотрудничество с Jaguar Land Rover.

Но вместо того, чтобы двигаться самостоятельно, компания Two Trees решила войти в состав Daqri, еще одного стартапа, который работал над гарнитурами дополненной реальности, чтобы конкурировать с аналогами Magic Leap и HoloLens от Microsoft. Идея заключалась в том, что опыт Two Trees в работе с голограммах даст ему преимущество в аппаратном обеспечении AR, но Кристмас говорит, что он быстро понял, что компания должна была сосредоточиться на автомобилях.

«Через несколько месяцев после того, как нас купили, автомобильные компании вернулись и сказали: "Ребята, вы совершили ошибку. Эта голографическая технология — будущее автодисплеев, и мы хотели бы, чтобы вы пересмотрели решение”, — говорит Кристмас.

Он убедил Daqri создать свою команду, которая стала Envisics в 2017 году, и с тех пор она занимается созданием продукта второго поколения для автомобилей. Тем временем, Daqri в прошлом году закрылась, несмотря на растущую популярность AR-гарнитур, продав свои активы Snap.

Зачем автомобилям голографические дисплеи

Envisics показала свою технологию второго поколения на выставке CES в начале 2019 года, и реакция была достаточно позитивной, чтобы Кристмас запустил еще один раунд инвестирования, на этот раз среди представителей автопрома. Проинвестировав в проект на ранней стадии, эти компании смогут играть большую роль в разработке продукта и использовать его в своих будущих автомобилях.

«Они четко осознают, что у нас есть уникальные технологии, которые в будущем обеспечат им уникальное конкурентное преимущество», — говорит Кристмас.

Однако технология Envisics будет доступна не только инвесторам. Кристмас говорит, что стартап находится в процессе общения с 11 потенциальными партнерами. В течение нескольких лет технология будет появляться в премиальных внедорожниках и других крупных автомобилях. Envisics также разрабатывает голографическую систему третьего поколения, которая будет устанавливаться в небольших транспортных средствах. Разработку планируется закончить примерно к 2025 году.

Основная часть работы по внедрению технологии лежит на автопроизводителях.

Envisics создает только базовую технологию для дисплея. Это не камеры или оптические сенсоры, которые собирают информацию вокруг автомобиля. И не центральный процессор, который позволил бы транспорту понять, что перед ним находится.

Автопроизводителям придется создавать полноценные системы и продумывать сценарии их использования. Кристмас описывает решение Envisics не как готовый инструмент, а как «трехмерный чистый холст» — производители должны решить, как использовать новую технологию.

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Фото на обложке: Rei Imagine / Shutterstock