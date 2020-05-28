Как владельцы квестов справляются с пандемией

Дина Басс из Bloomberg поговорила с владельцами опустевших квестов и узнала, как они спасаются от банкротства в условиях пандемии коронавируса.

Когда в марте, в самый разгар сезона, квест Rock Avenue закрылся, его владелец Роб Файелла сократил трех сотрудников и задумался, как быть дальше.

«И что мне теперь делать, привязать к голове GoPro и ждать звонков от клиентов?» — спросил он у местных предпринимателей. В конечном итоге Файелла, программист, открывший квест вместе с женой Элисон примерно в 20 милях (32 км) от Тампы, штат Флорида, так и поступил.

Он решил превратить игру, предполагающую личный контакт участников, в виртуальную. Теперь квесты проходят в формате видеоконференции, а Файелла исполняет роль мэра небольшого города, который расследует дело о пропавшем человеке. Он закрепляет на груди мобильный телефон и становится глазами, ушами и руками игроков, которые подбирают ключи и открывают замки. Эта идея принесла предпринимателю большой успех. Все билеты распроданы до конца июня, а в играх участвуют клиенты из таких далеких стран, как Австралия и Индия.

Для квестов адаптация к пандемии коронавируса означает перевод игр в онлайн-режим, размещение веб-камер в залах и ​​создание головоломок, которые можно отправить клиентам. Вместо типовых инструкций, например, «не открывать вещи с применением силы», владельцы квеста дают советы, как включить демонстрацию экрана и использовать Google Диск. В одном квесте игровой сеанс начинается с вопроса: «Могу ли я предложить вам что-нибудь выпить... из вашего холодильника?»

Заявленные как самые настоящие приключенческие игры, квесты сочетают в себе элементы театра с разгадыванием головоломок, чтобы развлекать посетителей и мотивировать их работать в команде. Это делает квесты особенно популярными для формирования командного духа. По данным блога Room Escape Artist, в 2019 году в США было зарегистрировано 2350 квестов по сравнению с 20 в 2014 году. Большинство из них относится к малому бизнесу, но также есть несколько сетей с десятками филиалов.

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Во время пандемии я протестировала несколько из них. За последние полтора месяца я предотвратила ядовитый взрыв во Флориде, обнаружила пропавшую российскую подлодку в Амстердаме, получила доступ к особо ценным документам мафии в Северной Германии и сняла проклятие со сказочного леса в Сиэтле. Создатели квестов изменяют задания, чтобы они лучше работали в онлайн-реальности. Одни предприниматели переключились на экшен-камеру, а другие используют сцены, предварительно записанные в реальных комнатах, или полностью переносят работу в виртуальный мир. Это не всегда проходит гладко. Некоторые аспекты игрового процесса, особенно из хай-тек комнат со сложным реквизитом, не перенести на маленький экран.

Джулия Иванченко, владелица Harz Escape в немецком Вернигероде, адаптировала одну из старых игр под названием Don Vito Investigation, посвященную гангстерам. Она зарабатывает меньше обычного, но полученных денег достаточно, чтобы покрыть расходы. «Я не могу сказать, что такой формат может полностью заменить традиционный, но так или иначе он действительно спасает», — говорит Иванченко. Апрель был достаточно насыщенным, она получила более 100 заказов, но предпринимательница беспокоится, что в мае следует ожидать спад активности, потому что многие уже поучаствовали в ее игре. Она работает над вторым сюжетом и параллельно пытается убедить местные власти ослабить ограничения для квестов.

Для квеста Puzzle Break из Сиэтла в первый день после введения карантина начались американские горки по выживанию, говорит CEO компании Нейт Мартин. Его владельцы придумали игру по мотивам сказок братьев Гримм. В центре сюжета — ведьма, которая прокляла заколдованный лес.

Puzzle Break, разрабатывающая игры для Royal Caribbean Cruises Ltd., получает половину заказов от пользователей и половину от корпоративных клиентов. В середине апреля она решила предложить вторым квест по мотивам сказок братьев Гримм буквально «на всякий случай». В результате все было распродано за 12 часов. График расписан на ближайшие две недели, и уже есть крупные корпоративные заказы на четвертый квартал. «Это не просто захватывающее развлечение, это возможность создать командный дух в коллективе», — говорит Мартин.

По его словам, ежегодные продажи Puzzle Break обычно не превышают $1 млн. Ожидается, что 2020 год станет самым прибыльным. Компания планирует и дальше развивать эту бизнес-модель после завершения самоизоляции. «Это не просто спасательный круг, за который мы схватились во время шторма, — говорит он. — У этого направления действительно огромный потенциал».

Тем не менее, по словам Дэвида Спира из Room Escape Artist, пока непонятно, какое количество квест-комнат сможет выжить, работая в виртуальном режиме, и как долго это продлится. В сети клиент платит меньше, в то время как расходы на аренду, страховку и зарплату персоналу остались на том же уровне. «Такие игры не могут служить полноценной заменой для этих компаний, — говорит Спира. — Это как лейкопластырь. Он поможет остановить кровотечение, но не превратит их в прибыльный бизнес, которым они были».

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